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(P) Bucătăria open space: cum delimitezi zonele fără să încarci vizual locuința

Bucătăria deschisă către living este una dintre cele mai căutate soluții din locuințele moderne. Oferă lumină, senzație de spațiu și posibilitatea de a fi împreună cu familia sau cu musafirii în timp ce gătești.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 16:43 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 16:45
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Vine, însă, și cu o provocare: dacă nu este gândită atent, mirosurile, zgomotul și dezordinea din bucătărie se văd și se simt în tot spațiul. Vestea bună este că zonele pot fi delimitate elegant, fără pereți și fără aglomerare de mobilier.

Cheia este să tratezi spațiul ca pe un tot unitar, dar cu funcții clare. Un loc de gătit, unul de luat masa și unul de relaxare pot coexista dacă fiecare are o limită vizuală discretă. Un element care ajută mult este o masa bar, așezată între bucătărie și zona de living: separă, dar nu închide, oferă un loc unde poți mânca rapid și care poate servi și ca suprafață suplimentară de lucru. Pe lângă aceasta, mai există multe metode prin care poți marca zonele fără să încarci vizual încăperea.

Începe cu un decor unitar

Într-un spațiu deschis, ochiul vede totul dintr-o privire, deci nepotrivirile se observă imediat. Alege o paletă restrânsă de culori și materiale și repetă-le în toate zonele: același lemn în blat și în rafturile din living, aceeași nuanță de metal la mânere, corpuri de iluminat și picioare de mobilier, aceleași tonuri neutre pe pereți. Poți introduce contraste, dar măsurate: un accent de culoare repetat în două sau trei locuri creează coerență.

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Delimitează fără pereți

Există câteva metode eficiente, care nu încarcă spațiul:

  • Pardoseala. O schimbare de material (de exemplu, gresie în bucătărie și parchet în living) sau un covor mare sub zona de zi marchează limitele natural. Dacă preferi continuitate, păstrează aceeași pardoseală și folosește covorul ca separator.
  • Iluminatul. Corpuri de iluminat diferite, dar din aceeași familie stilistică, definesc zonele: lustre deasupra insulei sau a mesei, spoturi sau benzi LED sub corpurile de bucătărie, lampadare în living.
  • Mobilierul. Spatele unei canapele, un raft deschis sau o insulă pot funcționa ca limită. Evită paravanele masive, care întrerup lumina.
  • Elemente transparente sau semitransparente. O ușă glisantă din sticlă sau un panou cu structură fină separă fără să blocheze privirea, util mai ales dacă vrei să limitezi mirosurile și zgomotul în anumite momente.
  • Culoarea sau materialul unui perete. Un perete accent în zona de luat masa sau o anumită faianță în bucătărie delimitează vizual, fără mobilier suplimentar.

Circulația, mai importantă decât pare

Un spațiu frumos, dar greu de străbătut, nu este funcțional. Lasă culoare de circulație libere, de aproximativ 90-100 cm pentru traseele principale și de circa 100-120 cm între insulă și corpurile de bucătărie, ca să poți deschide ușile și sertarele comod, chiar dacă mai sunt persoane în apropiere. Păstrează triunghiul de lucru dintre chiuvetă, plită și frigider cât mai mic, fără obstacole, iar zona de gătit și traseele către living să nu se intersecteze. Gândește-te unde se deschid ușile și unde se așază musafirii, ca să nu blochezi accesul.

Zona de servit masa lângă insulă sau blat

Un colț de masă integrat în bucătărie ocupă puțin loc și face spațiul mult mai prietenos. Cea mai simplă variantă este o prelungire a insulei sau a blatului, cu o extensie care permite așezarea unor scaune. Pentru confort, lasă o consolă de 25-30 cm sub blat pentru genunchi și circa 60-65 cm lățime pentru fiecare loc. Dacă vrei un element distinct, o masă de bar, ușor ridicată față de blatul de lucru, poate marca zona de servit și ascunde parțial dezordinea din spatele ei.

Alegerea scaunelor este la fel de importantă ca a mesei. Scaune bar potrivite au înălțimea șezutului adaptată la blat: în general, circa 60-65 cm pentru un blat de 90-92 cm și de 70-75 cm pentru o masă bar de 105-110 cm. Caută modele cu spătar sau cu suport pentru picioare dacă se petrece mult timp pe ele, iar pentru mobilierul mai mic alege scaune care se pot împinge complet sub blat, ca să nu blocheze circulația. Din punct de vedere vizual, ia scaune în aceeași familie cromatică sau din materiale pe care le regăsești în restul decorului: picioare metalice în aceeași nuanță ca mânerele, șezut din lemn în tonul blatului sau tapițat cu o țesătură în culoarea unui accent din living.

Depozitarea ascunsă, aliatul ordinii

În spațiile deschise, ordinea este parte din design. Alege corpuri cu fronturi plane, fără mânere vizibile, și rezervă dulapurile înalte pentru lucrurile folosite rar. Un dulap “soldat” cu uși care se închid complet poate ascunde aparatele mici, iar sertarele largi sunt mai practice decât rafturile deschise. Păstrează blatul cât mai liber: o cafetieră, un suport de cuțite și o plantă sunt suficiente pentru un aspect curat.

Aer, zgomot și mirosuri

Într-o bucătărie deschisă, hota contează cu adevărat. Alege una cu putere suficientă pentru volumul încăperii și cu evacuare spre exterior, dacă este posibil. Aparatele silențioase și suprafețele care absorb sunetul, cum ar fi textilele, covoarele și panourile acustice, reduc zgomotul. Aerisește regulat și folosește materiale ușor de curățat în zona de gătit.

O bucătărie open space reușită nu are nevoie de pereți, ci de un plan clar: un decor unitar, zone marcate discret prin pardoseală, lumină și mobilier, circulație liberă și soluții de depozitare care țin dezordinea departe. Cu atenție la detalii, de la înălțimea scaunelor până la puterea hotei, spațiul poate rămâne aerisit, elegant și funcțional în același timp.

Sursa foto: Magnific.com

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