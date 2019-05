Ce ar trebui să conțină garanția unei centrale termice, atunci când îți cumperi una

Atunci când îți achiziționezi un aparat electrocasnic important din locuința ta, alături de preț, producător, calitate și caracteristici tehnice, un alt element este extrem de important ca să te asiguri că nu vei avea parte de probleme neprevăzute mai târziu.

Este vorba de certificatul de garanție, care te poate salva de la cheltuieli majore și dificil de acoperit. Cum centralele termice au devenit extrem de căutate de români în ultimul deceniu, și în cazul lor garanția este un element esențial de siguranță. Potrivit unui studiu realizat în anul 2017, peste 200.000 de familii au ales, din 2012 și până la data finalizării studiului, să se debranșeze de la rețeaua comună de termoficare și să își monteze centrale în locuințe.

1. O perioadă extinsă de garanție

Cu cât perioada de garanție este mai mare, cu atât produsul ar trebui să fie mai de calitate. Spre exemplu, o garanție pentru centrala termică Ariston poate fi extinsă până la șapte ani, ceea ce reprezintă un avantaj important pe care trebuie să îl iei în calcul în clipa în care iei o decizie în privința serviciilor pe care le preferi.

2. Condiții clare pentru anularea garanției unei centrale

Așa cum producătorul are responsabilitatea de a asigura calitatea produselor sale, o importantă sarcină o are și deținătorului produsului electrocasnic, care se obligă să efectueze întreținerea tehnică la intervale regulate de timp, pentru a putea evita apariția problemelor neprevăzute. În cazul în care întreținerea nu este realizată într-un interval de un an de zile, atunci și garanția se poate anula.

3. Piesele de schimb folosite în cazul apariției unor probleme trebuie să fie originale

Un alt punct important care trebuie să se regăsească pe listă este utilizarea în regim de service a pieselor originale pentru a putea repara centrala termică. În același timp, service-ul folosit trebuie să fie autorizat din punct de vedere legal pentru a putea face astfel de lucrări.

4. Defecțiunile provocate de intervențiile titularului nu sunt acoperite de garanție

Dacă eventualele probleme ale unei centrale termice apar în urma unor intervenții făcute de proprietar, atunci garanția nu poate acoperi lucrările din service. De aceea, este foarte important ca orice intervenție pe care vrei să o faci atunci când sesizezi o potențială problemă asupra centralei să fie dusă mai departe la un service de reparații autorizat.

5. Instalarea centralei termice trebuie făcută de o firmă autorizată

Pentru ca valabilitatea garanției să rămână în picioare, este extrem de important ca din prima clipă instalarea centralei termice în locuință să fie făcută de o firmă autorizată, altfel toată răspunderea pentru apariția unor erori va cădea asupra ta, ca proprietar, ceea ce se traduce printr-o cheltuială destul de mare.