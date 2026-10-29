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Cum îți protejezi salteaua de ploșnițele de pat. Greșelile care favorizează apariția lor și ce recomandă specialiștii

Ploșnițele se pot ascunde în saltea, în cadrul patului sau în bagaje. Află ce semne trebuie să urmărești și cum îți poți proteja locuința de o infestare.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 14:08 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 14:08
Cum îți protejezi salteaua de ploșnițele de pat. Greșelile care favorizează apariția lor și ce recomandă specialiștii | Shutterstock
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Ploșnițele de pat pot deveni o adevărată bătaie de cap, iar depistarea lor nu este întotdeauna ușoară. În ultima vreme, numărul cazurilor raportate este în creștere în mai multe țări, iar bucureștenii se confruntă și ei cu această problemă neplăcută.

Cum îți protejezi salteaua de ploșnițe. Sfaturile specialiștilor pentru a preveni o infestare

În mijlocul preocupărilor legate de răspândirea acestor dăunători, specialiștii spun că există soluții pentru a reduce riscul unei infestări. Câțiva pași simpli pot contribui la protejarea locuinței și a saltelei.

Călătoriile, circulația bunurilor infestate și rezistența ploșnițelor la insecticide sunt factori recunoscuți care contribuie la răspândirea acestora. Totodată, o mai mare conștientizare a problemei poate duce la creșterea numărului de sesizări.

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De aceea, specialiștii atrag atenția că trebuie făcută diferența între solicitările de informații, suspiciunile privind prezența insectelor și infestările confirmate.

Cum îți dai seama dacă ai ploșnițe în saltea

Primul pas pentru a-ți proteja salteaua este să știi ce semne trebuie să urmărești. Verifică atent cusăturile, pliurile și marginile acesteia, unde ploșnițele se pot ascunde.

Ploșnițele adulte au aproximativ dimensiunea unui sâmbure de măr, în timp ce exemplarele tinere sunt mult mai mici și au o culoare mai deschisă. Petele mici de sânge de pe așternuturi pot reprezenta un indiciu, însă nici acestea, nici mușcăturile de pe piele nu confirmă singure prezența insectelor.

Este important să poți deosebi o ploșniță de alte insecte obișnuite. O identificare greșită poate provoca stres inutil, în timp ce ignorarea semnelor reale poate întârzia intervenția.

Cum trebuie verificată și curățată salteaua

Examinează salteaua în mod regulat, mai ales atunci când schimbi așternuturile. Folosește o lanternă pentru a inspecta cu atenție cusăturile și pliurile. Dacă poți ridica salteaua în siguranță, verifică și partea inferioară, fără să o muți în altă cameră.

Nu uita de locurile mai puțin vizibile, precum marginile saltelei, zonele din spatele etichetelor și mânerelor, colțurile și partea de jos. Verifică, de asemenea, baza patului, îmbinările cadrului și spatele tăbliei, deoarece ploșnițele se pot ascunde și în aceste zone.

Respectă instrucțiunile de întreținere ale producătorului înainte de a aspira salteaua sau de a o curăța cu abur. Nu toate materialele pot fi tratate în același mod, iar unele saltele cu umplutură naturală pot necesita metode speciale de îngrijire. Evită să îmbibi salteaua cu apă, deoarece umezeala excesivă poate deteriora materialele și favoriza apariția mucegaiului.

Curățarea regulată și verificările atente te pot ajuta să identifici mai repede eventualele semne ale unei infestări.

Husele speciale pot oferi un plus de protecție

O altă măsură utilă este folosirea unei huse concepute special pentru protecția împotriva ploșnițelor. Aceasta poate fi de ajutor atât preventiv, cât și în timpul unei infestări, dacă este aleasă și utilizată corect.

„O husă anti-ploșnițe proiectată corespunzător poate fi de ajutor atât înainte, cât și în timpul unei infestări”, recomandă specialiștii.

Alege o husă special concepută pentru ploșnițe, cu fermoar sigur, dimensiuni potrivite și material rezistent. Verific-o periodic pentru a identifica eventualele rupturi sau deteriorări. Totuși, husa nu înlocuiește tratamentul profesional atunci când infestarea este deja prezentă.

Ce trebuie să faci când călătorești pentru a evita ploșnițele

Călătoriile reprezintă una dintre modalitățile prin care ploșnițele pot ajunge în locuință. Insectele se pot ascunde în bagaje, haine și alte obiecte, fiind transportate dintr-un loc în altul fără ca oamenii să își dea seama.

Înainte de a despacheta într-o cameră de hotel, verifică atent cusăturile saltelei și tăblia patului. Păstrează valiza închisă și așaz-o pe un suport pentru bagaje pe care l-ai inspectat, departe de pat.

Dacă bănuiești că bagajul sau hainele au fost expuse, păstrează textilele într-o pungă închisă până când le poți trata corespunzător. Articolele care permit acest lucru pot fi spălate la 60 de grade Celsius și uscate în uscător la temperatură ridicată, timp de cel puțin 30 de minute, cu respectarea instrucțiunilor de întreținere. Aceleași măsuri de precauție sunt utile și după călătoriile cu trenul sau alte mijloace de transport.

Ce faci dacă salteaua este deja infestată cu ploșnițe

Dacă descoperi ploșnițe, nu trebuie să înlocuiești automat salteaua. Multe saltele pot fi păstrate în urma unui tratament profesional adecvat.

Este important ca intervenția să vizeze întreaga zonă infestată, inclusiv cadrul patului și încăperea, nu doar salteaua. Dacă o înlocuiești fără să elimini ploșnițele și ouăle din jur, noua saltea poate fi infestată din nou.

Prin urmare, identificarea corectă a insectelor, verificările regulate, măsurile de precauție în timpul călătoriilor și apelarea la specialiști atunci când este necesar pot contribui la prevenirea și gestionarea unei infestări.

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