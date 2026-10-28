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Cum scapi de mucegaiul din casă și împiedici să reapară. Greșeala pe care mulți o fac atunci când curăță pereții

Descoperă cum scapi de mucegaiul din casă și împiedici să reapară. Un singur detaliu poate face diferența.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 14:54 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 16:43
Descoperă soluții rapide și eficiente pentru a scăpa de mucegai | Profimedia
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Mucegaiul poate fi mai mult decât o problemă de aspect. Dacă ai alergii sau astm, te poate îmbolnăvi. Chiar dacă nu ești alergic, îți poate irita ochii, pielea, nasul, gâtul și plămânii, fiind un pericol mai ales pentru copii, vârstnici și persoane cu boli cronice sau imunodeprimate.

La bază, mucegaiul face parte din clasa ciupercilor. Crește oriunde există umezeală. Se înmulțește prin spori mici și ușori, care plutesc în aer. Tocmai de aceea, poți intra zilnic în contact cu ei, fără să îți dai seama. În cantități mici, sporii nu sunt periculoși. Problema apare atunci când ajung pe un loc umed din casă începe să crească mucegai și cantitatea de spori crește considerabil.

Cel mai frecvent, mucegaiul apare în balcoane sau pe la marginea ferestrelor, pe pereții din baie sau pe pervaze. Este un semn de nivel ridicat de umiditate. Mucegaiul mai apare și pereți, covoare, mobilă, plante de apartament, ba chiar și în grămezi de cărți și ziare sau reviste. În timp devine o reală problemă în băi, bucătării, balcoane camere pentru spălat rufe, subsoluri și pivnițe. În anumite condiții se poate forma și sub parchet, în spatele unui tapet și nu numai.

De cele mai multe ori, mucegaiul se vede și se identifică ușor. Alteori, singurul semn este mirosul pământiu, ca de subsol. Acesta reprezintă în mod clar un semnal de alarmă că undeva în casă există mucegai.

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Care sunt cele mai frecvente simptome pe care le dă mucegaiul din casă

Cel mai des, mucegaiul provoacă alergii. Nasul care curge, strănutul, tusea și respirația șuierătoare sunt semne clare ce arată o posibilă problemă. Sporii pot irita ochii, pielea, nasul și gâtul, chiar și la oamenii fără alergii. Poate agrava astmul, mai ales la copii, vârstnici și persoane bolnave. Cei cu imunitate slabă sau cu boli cronice de plămâni pot face infecții pulmonare. Pericolul este mare în cazul lor.

Cum scapi de mucegaiul din casă. Sfaturi utile și soluții eficiente

Cel mai bun mod de a opri mucegaiul este să reduci umezeala. Aici e greșeala făcută de mulți: dacă doar cureți, dar nu rezolvi cauza umezelii, atunci mucegaiul se va întoarce. Ține umiditatea sub nivelul de 40-50%, aerisește frecvent toate încăperile locuinței și folosește ventilatoare la ferestre (căi de aerisire).

Freacă peretele cu apă și detergent de vase, apoi lasă-l să se usuce. Pentru cazuri mai grave poți folosi soluție cu înălbitor, dar ai grijă să nu faci o soluție prea concentrată. Poartă mască pentru a nu inhala mirosul iritativ, dar și mănuși, ca să nu îți arzi pielea. Deschide ferestrele și nu amesteca niciodată înălbitorul cu amoniacul, pentru că iese un gaz toxic. Aplică soluția, lasă să acționeze câteva minute, apoi curăță de mai multe ori cu apă, pentru a clăti.

Citește și: Ce plante trebuie să ai în casă dacă vrei să scapi de mucegai și condens

Dacă nu vrei să folosești clor, atunci poți folosi bicarbonat de sodiu sau oțet alb, arată cei ed la webmd.com.

O altă variantă este să mergi la magazinele de bricolaj. Cere o soluție specială pentru problema pe care o ai și respectă întocmai indicațiile de pe etichetă.

De asemenea, poți pune în locurile cu umiditate ridicată diferite plante care iubesc acest lucru, precum orhideele, crinul păcii sau Tillandsias (planta de aer).

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