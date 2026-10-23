(P) Importanța unei instalații sanitare realizate corespunzător: ce poți evita?

O țeavă montată greșit poate să-ți transforme baia proaspăt renovată într-un șantier, exact când credeai că ai terminat cu praful și muncitorii. Problemele instalațiilor sanitare sunt deseori ascunse în pereți, sub gresie sau în spatele mobilierului, iar reparațiile pot costa mai mult decât montajul inițial.

Dacă plănuiești renovarea băii, află ce probleme poți preveni cu proiectul executat corect și de ce unele detalii trebuie stabilite înainte să alegi obiectele sanitare!

Poți preveni infiltrațiile care distrug pereții și pardoseala

Probabil ultimul lucru pe care vrei să-l vezi după renovare este pata de umezeală care se întinde pe perete sau, și mai neplăcut, vecinul de dedesubt care te anunță că are apă pe tavan. Racordurile executate necorespunzător, îmbinările defectuoase și lipsa hidroizolației în zonele expuse la apă pot provoca asemenea probleme, chiar dacă baia arată impecabil la prima vedere.

Astfel, instalația trebuie verificată înainte de placarea pereților, iar etanșarea racordurilor trebuie realizată conform sistemelor utilizate. Dacă vrei să schimbi și obiectele sanitare, poți consulta gama de lavoar baie de la Ego Interiors pentru a alege modelul potrivit înainte de stabilirea poziției conductelor.

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Scapi de scurgerile lente și de mirosurile neplăcute

Ai pățit să deschizi robinetul și să observi că apa se adună în lavoar, deși sifonul pare curat? Uneori, problema provine din traseul conductei de evacuare, mai ales dacă aceasta are pantă insuficientă, diametru nepotrivit sau prea multe schimbări de direcție.

Pentru conductele de scurgere gravitațională, panta se stabilește în funcție de diametru și debit, iar valoarea de aproximativ 2 cm pe metru poate fi întâlnită în anumite instalații interioare. Contează și ventilarea canalizării, deoarece variațiile de presiune pot afecta garda de apă a sifoanelor și pot permite pătrunderea mirosurilor în baie. Prin urmare, verifică proiectarea evacuării înainte de montaj, fiindcă odorizantul preferat nu poate compensa o instalație care miroase a canalizare.

Eviți modificările costisitoare când montezi obiectele sanitare

Poate ai găsit lavoarul perfect, ai ales bateria și deja te gândești cum va arăta baia după renovare, dar instalatorul îți spune că racordurile trebuie mutate cu 15 cm. Dacă pereții sunt deja placați, schimbarea poate presupune spargerea finisajelor și refacerea unor porțiuni din instalație, ceea ce înseamnă alte cheltuieli.

Pentru modelele cu montaj pe pardoseală, precum lavoarul stativ Lucia Marble, trebuie verificată din timp poziția alimentării cu apă și a evacuării, astfel încât racordurile să fie compatibile cu produsul ales. Modelul are dimensiunile de 40 × 40 × 84 cm, este realizat din ceramică sanitară și dispune de orificiu pentru baterie și preaplin. Dacă se potrivește proiectului tău, îl poți comanda acum, însă verifică înainte documentația de montaj și componentele necesare instalării.

Nu mai ai surprize cu presiunea apei la duș

Nimic nu strică mai bine momentul de relaxare decât dușul care începe cu presiune bună și continuă cu un firicel de apă, mai ales când cineva deschide robinetul în bucătărie. Conductele subdimensionate, filtrele colmatate și variațiile presiunii din rețea pot influența debitul disponibil la bateriile sanitare.

Într-o locuință cu mai multe puncte de consum, diametrul conductelor trebuie stabilit în funcție de debitele necesare și de utilizarea simultană a obiectelor sanitare. Dacă vrei să montezi o coloană de duș cu funcție de ploaie, verifică debitul minim recomandat de producător, deoarece unele modele au nevoie de alimentare mai generoasă. Merită verificat și regulatorul de presiune, acolo unde condițiile instalației impun utilizarea acestuia, pentru a proteja componentele de presiuni excesive.

Înainte să investești în gresie, mobilier și obiecte sanitare, acordă atenție instalației care va susține funcționarea băii ani la rând. Alege materiale compatibile, stabilește poziția obiectelor sanitare înainte de montaj și lucrează cu instalatori calificați, care pot verifica execuția înainte de finisare. Pregătește renovarea cu atenție și vei evita multe dintre cheltuielile și reparațiile care pot transforma baia nouă într-o sursă permanentă de probleme.