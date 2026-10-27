Cum să speli prosoapele de bucătărie ca să arate din nou ca noi. Trucurile care elimină petele și mirosurile neplăcute

Cum să cureți prosoapele de bucătărie pătate și îngălbenite. Metode simple cu bicarbonat, oțet și înălbitor pe bază de oxigen.

Prosoapele de bucătărie se pătează rapid, acumulează grăsime și pot căpăta un miros neplăcut chiar și după spălare. Specialiștii în îngrijirea textilelor recomandă câteva metode simple care le pot reda aspectul curat, fără să fie nevoie să le înlocuiești.

Prosoapele de bucătărie sunt expuse zilnic la umezeală, grăsime, resturi alimentare și pete. În timp, acestea pot căpăta o culoare gri, pot deveni aspre și pot dezvolta mirosuri neplăcute. Spălarea obișnuită nu îndepărtează întotdeauna murdăria acumulată în fibre.

Vestea bună este că prosoapele nu trebuie neapărat aruncate. Există câteva metode prin care pot fi curățate mai eficient. Conform www.southernliving.com, una dintre metodele recomandate presupune utilizarea oțetului alb și a bicarbonatului de sodiu, dar în etape separate.

Oțetul poate contribui la îndepărtarea mirosurilor, a unor depuneri și a urmelor de grăsime. Bicarbonatul ajută la neutralizarea mirosurilor și poate îmbunătăți rezultatul spălării.Important: cele două ingrediente nu trebuie amestecate direct, deoarece reacționează și își pot reduce reciproc eficiența.

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Cum se procedează: Se pregătesc aproximativ 3,8 litri de apă foarte caldă. Se adaugă o cană de oțet alb distilat, aproximativ 240 ml. Prosoapele se lasă la înmuiat peste noapte. Ulterior, petele persistente se tratează cu puțin detergent lichid. Detergentul se lasă să acționeze între 15 și 60 de minute. Prosoapele se introduc în mașina de spălat. Se adaugă aproximativ 100-120 g de bicarbonat de sodiu direct în cuvă. Se selectează un program de spălare potrivit materialului, conform etichetei.

Metoda cu înălbitor pe bază de oxigen

O altă soluție este utilizarea unui produs pentru rufe pe bază de oxigen activ. Acesta poate ajuta la îndepărtarea petelor persistente și la redarea luminozității țesăturilor. Spre deosebire de înălbitorul pe bază de clor, unele produse cu oxigen activ sunt potrivite și pentru textile colorate, dacă eticheta permite utilizarea lor.

Prosoapele pot fi lăsate la înmuiat aproximativ șase ore într-o soluție preparată conform instrucțiunilor produsului. Petele rămase se tratează separat, apoi prosoapele se spală în mașină.

Fierberea prosoapelor: o metodă veche, dar care necesită atenție

Fierberea poate ajuta la reducerea microorganismelor responsabile de mirosurile neplăcute. Metoda este recomandată numai pentru prosoapele din materiale naturale rezistente, precum bumbacul, dacă instrucțiunile de îngrijire permit acest lucru.

Temperaturile foarte ridicate pot deteriora fibrele sintetice.Într-o oală cu apă clocotită se poate adăuga o cantitate mică de bicarbonat. Prosoapele din bumbac se fierb aproximativ 15 minute. Această metoda nu trebuie folosită la fiecare spălare, deoarece poate scurta durata de viață a materialului.

Greșelile care fac prosoapele să miroasă urât

Prosoapele nu trebuie lăsate umede pe blatul din bucătărie. De asemenea, nu este recomandată depozitarea lor în coșul de rufe cât timp sunt ude. După utilizare, trebuie întinse pentru a se usca.

Ţineţi cont că folosirea lor pentru ștergerea resturilor alimentare sau a grăsimii poate favoriza apariția petelor persistente. Balsamul de rufe și șervețelele parfumate pentru uscător pot lăsa reziduuri care reduc capacitatea de absorbție. Conform www.southernliving.com, prosoapele trebuie uscate complet înainte de depozitare.

Cum păstrezi prosoapele curate mai mult timp

Pentru a le păsra curate, folosește prosoape separate pentru uscarea vaselor și pentru ștergerea suprafețelor: schimbă prosoapele frecvent, mai ales când sunt utilizate intens, nu utiliza un prosop murdar sau umed pentru ștergerea vaselor curate, respectă temperatura maximă de spălare indicată pe etichetă, verifică dacă petele au dispărut înainte de uscarea la temperaturi ridicate, iar pentru petele persistente, repetă tratarea înainte de uscare.