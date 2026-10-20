Antena Căutare
Home Lifestyle De ce japonezii schimbă uleiul la mașină după 5.000 de kilometri, iar europenii circulă de până la 6 ori mai mult. Explicația

De ce japonezii schimbă uleiul la mașină după 5.000 de kilometri, iar europenii circulă de până la 6 ori mai mult. Explicația

De ce japonezii schimbă uleiul la 5.000 km, iar europenii la 30.000 km. Ce spun producătorii auto și când trebuie schimbat uleiul de motor.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 09:43 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 09:47
De ce japonezii schimbă uleiul la mașină după 5.000 de kilometr | Pixabay
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În Japonia, schimbarea uleiului de motor la fiecare 5.000 de kilometri este o practică întâlnită frecvent, în timp ce în Europa există mașini pentru care producătorii permit intervale de până la 30.000 de kilometri. Diferența nu ține doar de obiceiurile șoferilor, ci și de condițiile de trafic, tipul motorului și tehnologia uleiurilor utilizate. Specialiștii explică de ce schimburile mai dese pot fi necesare în anumite situații și când trebuie respectate intervalele mai scurte.

De ce japonezii schimbă uleiul la fiecare 5.000 de kilometri

Potrivit www.promotor.ro, care citează o analiză publicată de Autoblog și preluată de Mediafax, specialiștii recomandă schimbarea uleiului la mașină la fiecare 5.000 de kilometri din cauza condițiilor dificile de trafic.

Explicația se referă la traficul urban din Japonia, unde există frecvent situații în care deplasările sunt pe distanțe scurte, mașina se oprește în mod repetat, iar aceste situații pot solicita suplimentar motorul.

Articolul continuă după reclamă

Din această cauză, motorul nu apucă să se încălzească suficient, astfel încât să funcționeze la temperatura optimă, fapt care poate favoriza apariția umezelii și a combustibilului în ulei. Astfel, uleiul își pierde proprietățile, iar lichidul de răcire nu mai funcționează la aceeași capacitate și cu eficiența dorită.

Este important de precizat că recomandările cu privire la schimbarea uleiului la 5.000 de kilometri diferă de la mașină la mașină și nu se aplică la toate tipurile de autoturisme.

Ce recomandă Toyota pentru schimbarea uleiului

Conform www.promotor.ro, la anumite motoare Toyota pe benzină, fără turbocompresor, uleiul poate fi schimbat după 15.000 de kilometri, dacă mașina a fost folosită în condiții normale. Specialiștii recomandă schimbarea uleiului la același tip de autoturisme la 7.500 de kilometri dacă mașina a fost folosită în condiții dificile de drum.

La anumite motoare turbo, uleiul poate fi schimbat la 5.000 de kilometri sau o dată șa șase luni. În cazul în care mașina a fost folosită în condiții deosebit de dificile, spcialiștii pot recomanda schimbarea uleiului la 2.500 de kilometri sau trei luni.

Aceste valori reprezintă, însă, exemple pentru diferite motorizări și nu sunt recomandări care se aplică în cazul tuturor modelelor Toyota.

De ce europenii pot circula până la 30.000 de kilometri fără schimbarea uleiului

Potrivit www.promotor.ro, în Europa producătorii auto recomandă, uneori, intervale de întreținere mult mai lungi. La anumite modele Renault, de exemplu, intervalul de schimbare a uleiului și fi chiar și de 30.000 de kilometri. În cazul unor versiuni Peugeot 308, schimbarea uleiului este recomandtă la 20.000 de kilometri sau o dată pe an.

Diferențele de interval nu înseamnă că motoarele europene sunt mai rezistente sau că cele japoneze necesită o întreținere mai sporită. Aceste intervale sunt gândite în funcție de proiectarea motorului, specificațiile lubrifiantului și condițiile de exploatare a autoturismului.

În anumite cazuri, există uleiuri moderne care au proprietăți care permit utilizarea pe distanțe mai lungi, atunci când motorul și condițiile de funcționare sunt compatibile cu aceste intervale.

Există situații și în Europa când specialiștii recomandă schimbarea uleiului de motor la un interval mai mic.

De ce mersul prin oraș poate deteriora uleiul mai repede

Unul dintre factorii care pot deterioa uleiul de motor este traficul urban, conform www.promotor.ro. Există câteva condiții care solicită suplimentat lubrifiantul:
• Deplasările zilnice pe distanțe foarte scurte.
• Pornirile repetate ale motorului la rece.
• Circulația în trafic aglomerat.
• Opririle și accelerările frecvente.
• Funcționarea îndelungată la ralanti.
• Temperaturile extreme și utilizarea în medii cu mult praf.

O mașină care circulă frecvent pe autostradă are condițiile necesare de drum să funcționeze la o temperatură stabilă. În cazul unei mașini folosite pentru deplasarea în oraș, șoferii sunt nevoiți să pornească autoturismul de mai multe ori la rece, din cauza deplasărilor scurte, care necesită opriri și porniri repetate.

Așadar, doi șoferi care parcurg aceași număr de kilometri pot avea nevoi diferite din acest puncr de vedere. În cazul șoferilor din București și din alte orașe aglomerate, este important să verificare recomandările producătorului privind utilizarea în condiții dificile, conform www.promotor.ro.

Ce se întâmplă dacă amâni prea mult schimbarea uleiului

Potrivit www.promotor.ro, uleiul de motor îndeplinește mai multe funcții esențiale pentru funcționarea automobilului. Acesta reduce frecarea dintre componentele metalice, contribuie la răcirea anumitor piese și ajută la limitarea depunerilor.

Pe măsură ce acumulezi tot mai mulți kilometri, uleiul de motor poate acumula impurități, iar proprietățile lubrifiantului se pot modifica, în timp ce capacitatea acestuia de a proteja motorul scade.

Amânarea excesivă a schimbului de ulei poate contribui la:
• Uzura prematură a componentelor motorului.
• Formarea depunerilor.
• Lubrifierea insuficientă.
• Probleme ale turbocompresorului, în cazul motoarelor echipate cu această componentă.
• Defecțiuni mecanice care pot necesita reparații costisitoare.
• Este important ca uleiul să respecte specificațiile tehnice prevăzute de producătorul automobilului.
• Un ulei mai scump nu este automat mai potrivit pentru orice motor.

Sunt mașinile japoneze mai fiabile datorită schimburilor dese de ulei?

Potrivit www.promotor.ro, un studiu realizat de iSeeCars, pe baza informațiilor despre peste 395 de milioane de vehicule, a analizat probabilitatea ca anumite modele să atingă 250.000 de mile, echivalentul a aproximativ 402.000 de kilometri.

Automobilele japoneze testate au obținut rezultate peste media generală. Printre acestea se numără:
• Toyota Sequoia – probabilitate estimată de 42,3%.
• Toyota 4Runner – 33,1%.
• Toyota Tacoma – 25%.
• Honda Civic – 15%.

Este important de precizat că media estimată pentru toate vehiculele analizate a fost de 5,4%. Aceste date arată că există o probabilitate statistică mai ridicată de a atinge un rulaj mare pentru aceste modele.

Fiabilitatea este influențată de alte aspecte, cum ar fi proiectarea motorului, calitatea componentelor, întreținerea periodică și modul de utilizare.

Exemplul unei Toyota care a depășit 1,7 milioane de kilometri

Potrivit www.promotor.ro, un automobil Toyota Tacoma fabricat în 2008 a depășit pragul de 1,7 milioane de kilometri. Mașina a fost întreținută într-un atelier auto din Arizona, Statele Unite.

Conform informațiilor prezentate de publicație, atelierul care a efectuat întreținerea mașinii pe parcursul a peste un milion de kilometri a efectuat în principal schimburi regulate de ulei, la un interval de 8.000 de kilometri.

La câți kilometri ar trebui să schimbe uleiul șoferii din România

Potrivit www.promotor.ro, intervalul corect pentru schimbarea uleiului depinde de modelul mașinii, tipul motorului și condițiile de utilizare. În cazul unor mașini, intervalele de întreținere sunt de aproximativ 10.000–15.000 de kilometri.

La alte modele, acestea pot ajunge la 20.000 sau chiar 30.000 de kilometri, dacă producătorul permite acest lucru.

În cazul mașinilor utilizate frecvent în oraș, poate fi necesară aplicarea unui program de întreținere pentru condiții severe. Șoferii trebuie să aibă în vedere atât kilometrii parcurși, cât și de timpul scurs de la ultima revizie.

De exemplu, dacă producătorul recomandă schimbarea uleiului la 15.000 de kilometri sau 12 luni, revizia trebuie realizată la prima limită atinsă. Ca mașina să funcționeze în condiții optime, este recomandată și schimbarea filtrului de ulei conform programului de întreținere al automobilului.

Concluzia este că șoferii trebuie să consulte manualul automobilului și să respecte specificațiile producătorului, inclusiv intervalele reduse pentru condiții severe, acolo unde acestea sunt prevăzute.

(P) De la emisiuni de tip reality-show la marile evenimente sportive: economia televiziunii de neratat...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de cadoul de peste 70.000 de euro pe care Ion Ţiriac i l-a făcut lui David Popovici! Decizia campionului olimpic Ce s-a ales de cadoul de peste 70.000 de euro pe care Ion Ţiriac i l-a făcut lui David Popovici! Decizia campionului olimpic
Observatornews.ro Leguma cât un bob de strugure, cu gust de castravete și lămâie. Românii o pot cultiva în grădină Leguma cât un bob de strugure, cu gust de castravete și lămâie. Românii o pot cultiva în grădină
Antena 3 Gheorghe Mărmureanu: „Viitorul mare cutremur va fi cu efecte puternice în Moldova toată, Focșani, Muntenia și Dobrogea” Gheorghe Mărmureanu: „Viitorul mare cutremur va fi cu efecte puternice în Moldova toată, Focșani, Muntenia și Dobrogea”
SpyNews Cum le răspunde Bianca Iotu de la Insula iubirii celor care o judecă. Mesajul concurentei Cum le răspunde Bianca Iotu de la Insula iubirii celor care o judecă. Mesajul concurentei
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Horoscop zilnic 20 octombrie 2026. Scorpionul primește vești bune, Balanța va începe să aibă o viață mai agitată
Horoscop zilnic 20 octombrie 2026. Scorpionul primește vești bune, Balanța va începe să aibă o viață mai...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum îți dai seama că ai ovulația normală. Semnele care indică un dezechilibru și cauzele din spatele lor
Cum îți dai seama că ai ovulația normală. Semnele care indică un dezechilibru și cauzele din spatele lor
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Cum arătau Mira și Ian de la Insula Iubirii la începutul relației lor. Imagini rare cu cei doi concurenți din sezonul 10
Cum arătau Mira și Ian de la Insula Iubirii la începutul relației lor. Imagini rare cu cei doi concurenți din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul pe Story, din baia școlii
„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Luca Niculescu a discutat cu viitorii miniștri! Cum se vor majora pensiilor şi cum va arăta noua Lege a salarizării
Luca Niculescu a discutat cu viitorii miniștri! Cum se vor majora pensiilor şi cum va arăta noua Lege a salarizării BZI
Cum ar putea Guvernul Luca Niculescu să aibă majoritate în Parlament, fără aportul PNL, USR și AUR
Cum ar putea Guvernul Luca Niculescu să aibă majoritate în Parlament, fără aportul PNL, USR și AUR Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Doi kilometri într-o oră și 20 de minute. Șoferii, blocați în coloane interminabile în zona Pipera
Doi kilometri într-o oră și 20 de minute. Șoferii, blocați în coloane interminabile în zona Pipera Observator
Cum îți influențează mâncarea creierul și sănătatea mintală
Cum îți influențează mâncarea creierul și sănătatea mintală MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 semne că partenerul tău va fi un tată bun, potrivit experților
5 semne că partenerul tău va fi un tată bun, potrivit experților DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x