De ce japonezii schimbă uleiul la mașină după 5.000 de kilometri, iar europenii circulă de până la 6 ori mai mult. Explicația

De ce japonezii schimbă uleiul la 5.000 km, iar europenii la 30.000 km. Ce spun producătorii auto și când trebuie schimbat uleiul de motor.

De ce japonezii schimbă uleiul la mașină după 5.000 de kilometr | Pixabay

În Japonia, schimbarea uleiului de motor la fiecare 5.000 de kilometri este o practică întâlnită frecvent, în timp ce în Europa există mașini pentru care producătorii permit intervale de până la 30.000 de kilometri. Diferența nu ține doar de obiceiurile șoferilor, ci și de condițiile de trafic, tipul motorului și tehnologia uleiurilor utilizate. Specialiștii explică de ce schimburile mai dese pot fi necesare în anumite situații și când trebuie respectate intervalele mai scurte.

De ce japonezii schimbă uleiul la fiecare 5.000 de kilometri

Potrivit www.promotor.ro, care citează o analiză publicată de Autoblog și preluată de Mediafax, specialiștii recomandă schimbarea uleiului la mașină la fiecare 5.000 de kilometri din cauza condițiilor dificile de trafic.

Explicația se referă la traficul urban din Japonia, unde există frecvent situații în care deplasările sunt pe distanțe scurte, mașina se oprește în mod repetat, iar aceste situații pot solicita suplimentar motorul.

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Din această cauză, motorul nu apucă să se încălzească suficient, astfel încât să funcționeze la temperatura optimă, fapt care poate favoriza apariția umezelii și a combustibilului în ulei. Astfel, uleiul își pierde proprietățile, iar lichidul de răcire nu mai funcționează la aceeași capacitate și cu eficiența dorită.

Este important de precizat că recomandările cu privire la schimbarea uleiului la 5.000 de kilometri diferă de la mașină la mașină și nu se aplică la toate tipurile de autoturisme.

Ce recomandă Toyota pentru schimbarea uleiului

Conform www.promotor.ro, la anumite motoare Toyota pe benzină, fără turbocompresor, uleiul poate fi schimbat după 15.000 de kilometri, dacă mașina a fost folosită în condiții normale. Specialiștii recomandă schimbarea uleiului la același tip de autoturisme la 7.500 de kilometri dacă mașina a fost folosită în condiții dificile de drum.

La anumite motoare turbo, uleiul poate fi schimbat la 5.000 de kilometri sau o dată șa șase luni. În cazul în care mașina a fost folosită în condiții deosebit de dificile, spcialiștii pot recomanda schimbarea uleiului la 2.500 de kilometri sau trei luni.

Aceste valori reprezintă, însă, exemple pentru diferite motorizări și nu sunt recomandări care se aplică în cazul tuturor modelelor Toyota.

De ce europenii pot circula până la 30.000 de kilometri fără schimbarea uleiului

Potrivit www.promotor.ro, în Europa producătorii auto recomandă, uneori, intervale de întreținere mult mai lungi. La anumite modele Renault, de exemplu, intervalul de schimbare a uleiului și fi chiar și de 30.000 de kilometri. În cazul unor versiuni Peugeot 308, schimbarea uleiului este recomandtă la 20.000 de kilometri sau o dată pe an.

Diferențele de interval nu înseamnă că motoarele europene sunt mai rezistente sau că cele japoneze necesită o întreținere mai sporită. Aceste intervale sunt gândite în funcție de proiectarea motorului, specificațiile lubrifiantului și condițiile de exploatare a autoturismului.

În anumite cazuri, există uleiuri moderne care au proprietăți care permit utilizarea pe distanțe mai lungi, atunci când motorul și condițiile de funcționare sunt compatibile cu aceste intervale.

Există situații și în Europa când specialiștii recomandă schimbarea uleiului de motor la un interval mai mic.

De ce mersul prin oraș poate deteriora uleiul mai repede

Unul dintre factorii care pot deterioa uleiul de motor este traficul urban, conform www.promotor.ro. Există câteva condiții care solicită suplimentat lubrifiantul:

• Deplasările zilnice pe distanțe foarte scurte.

• Pornirile repetate ale motorului la rece.

• Circulația în trafic aglomerat.

• Opririle și accelerările frecvente.

• Funcționarea îndelungată la ralanti.

• Temperaturile extreme și utilizarea în medii cu mult praf.

O mașină care circulă frecvent pe autostradă are condițiile necesare de drum să funcționeze la o temperatură stabilă. În cazul unei mașini folosite pentru deplasarea în oraș, șoferii sunt nevoiți să pornească autoturismul de mai multe ori la rece, din cauza deplasărilor scurte, care necesită opriri și porniri repetate.

Așadar, doi șoferi care parcurg aceași număr de kilometri pot avea nevoi diferite din acest puncr de vedere. În cazul șoferilor din București și din alte orașe aglomerate, este important să verificare recomandările producătorului privind utilizarea în condiții dificile, conform www.promotor.ro.

Ce se întâmplă dacă amâni prea mult schimbarea uleiului

Potrivit www.promotor.ro, uleiul de motor îndeplinește mai multe funcții esențiale pentru funcționarea automobilului. Acesta reduce frecarea dintre componentele metalice, contribuie la răcirea anumitor piese și ajută la limitarea depunerilor.

Pe măsură ce acumulezi tot mai mulți kilometri, uleiul de motor poate acumula impurități, iar proprietățile lubrifiantului se pot modifica, în timp ce capacitatea acestuia de a proteja motorul scade.

Amânarea excesivă a schimbului de ulei poate contribui la:

• Uzura prematură a componentelor motorului.

• Formarea depunerilor.

• Lubrifierea insuficientă.

• Probleme ale turbocompresorului, în cazul motoarelor echipate cu această componentă.

• Defecțiuni mecanice care pot necesita reparații costisitoare.

• Este important ca uleiul să respecte specificațiile tehnice prevăzute de producătorul automobilului.

• Un ulei mai scump nu este automat mai potrivit pentru orice motor.

Sunt mașinile japoneze mai fiabile datorită schimburilor dese de ulei?

Potrivit www.promotor.ro, un studiu realizat de iSeeCars, pe baza informațiilor despre peste 395 de milioane de vehicule, a analizat probabilitatea ca anumite modele să atingă 250.000 de mile, echivalentul a aproximativ 402.000 de kilometri.

Automobilele japoneze testate au obținut rezultate peste media generală. Printre acestea se numără:

• Toyota Sequoia – probabilitate estimată de 42,3%.

• Toyota 4Runner – 33,1%.

• Toyota Tacoma – 25%.

• Honda Civic – 15%.

Este important de precizat că media estimată pentru toate vehiculele analizate a fost de 5,4%. Aceste date arată că există o probabilitate statistică mai ridicată de a atinge un rulaj mare pentru aceste modele.

Fiabilitatea este influențată de alte aspecte, cum ar fi proiectarea motorului, calitatea componentelor, întreținerea periodică și modul de utilizare.

Exemplul unei Toyota care a depășit 1,7 milioane de kilometri

Potrivit www.promotor.ro, un automobil Toyota Tacoma fabricat în 2008 a depășit pragul de 1,7 milioane de kilometri. Mașina a fost întreținută într-un atelier auto din Arizona, Statele Unite.

Conform informațiilor prezentate de publicație, atelierul care a efectuat întreținerea mașinii pe parcursul a peste un milion de kilometri a efectuat în principal schimburi regulate de ulei, la un interval de 8.000 de kilometri.

La câți kilometri ar trebui să schimbe uleiul șoferii din România

Potrivit www.promotor.ro, intervalul corect pentru schimbarea uleiului depinde de modelul mașinii, tipul motorului și condițiile de utilizare. În cazul unor mașini, intervalele de întreținere sunt de aproximativ 10.000–15.000 de kilometri.

La alte modele, acestea pot ajunge la 20.000 sau chiar 30.000 de kilometri, dacă producătorul permite acest lucru.

În cazul mașinilor utilizate frecvent în oraș, poate fi necesară aplicarea unui program de întreținere pentru condiții severe. Șoferii trebuie să aibă în vedere atât kilometrii parcurși, cât și de timpul scurs de la ultima revizie.

De exemplu, dacă producătorul recomandă schimbarea uleiului la 15.000 de kilometri sau 12 luni, revizia trebuie realizată la prima limită atinsă. Ca mașina să funcționeze în condiții optime, este recomandată și schimbarea filtrului de ulei conform programului de întreținere al automobilului.

Concluzia este că șoferii trebuie să consulte manualul automobilului și să respecte specificațiile producătorului, inclusiv intervalele reduse pentru condiții severe, acolo unde acestea sunt prevăzute.