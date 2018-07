Ce sa verifici inainte sa cumperi un apartament

Atunci cand cumperi un apartament nou, decizia financiara reprezinta una dintre investitiile cele mai importante. Vizitele pe care le faci des catre toate apartamentele disponibile te fac sa constientizezi ca alegerea nu este una usoara si ca depinde de mai multi factori. Iata care sunt cei mai importanti pasi pe care trebuie sa ii parcurgi!

Top 5 verificari inainte sa cumperi un apartament

Cand cauti oferte avantajoase gasesti o multime de apartamente disponibile. Apartamente 2 camere de vanzare, apartamente 3 camere de vanzare sau garsoniere cat mai spatioase, in functie de spatiul de care ai nevoie. Insa, inainte de toate acestea, important este sa te asiguri ca ai verificat urmatoarele aspecte.

Zona in care este construit blocul. Zona este un criteriul esential care te poate conduce catre apartamentul mult visat. Atunci cand faci o investitie pe termen lung, trebuie sa te asiguri ca ai parte de o zona linistita, care sa iti asigure tot confortul. In apropiere, zona trebuie sa iti puna la dispozitie zone de interes social precum scoli, gradinite, dar si un sistem dezvoltat din punct de vedere medical, clinici private sau chiar un spital de stat. De asemenea, o zona de relaxare in care sa nu fi sufocat de caldura blocurilor inalte, dar si o zona de distractie pentru cei mici.

De asemenea, cand alegi zona, verifica si orientarea pe care o are apartamentul. Daca iti doresti un apartament mai rece si intunecos, trebuie sa te asiguri ca iti achizitionezi unul cu vedere spre nord, la fel cum pentru o deschidere mult mai luminoasa, ai nevoie de o orientare spre sud.

Dupa ce ai stabilit zona, ia la cunostiinta rezistenta materialelor de constructie. Materialele care au fost folosite la constructia blocului trebuie sa fie de o calitate superioara, iar daca alegi un apartament intr-un bloc vechi, nu te bucuri in tocmai de acest avantaj. Un bloc nou, construit recent iti poate pune la dispozitie materialele din care a fost facut, dezvoltatorul fiind obligat sa comunice aceste aspecte. Asigura-te ca nu ai pereti atat de subtiri incat sa auzi orice zgomot care te inconjoara.

Verifica si finisajele interioare. Blocurile noi vin cu apartamente la cheie, recent renovate si pregatite direct sa te muti in ele. Sunt solutia ideala atunci cand nu ai timp la dispozitie si esti nevoit sa te muti. Mai mult de atat, finisajele interioare sunt de inalta calitate, tehnologiile montate fiind de ultima generatie. In rubrica finisajelor interioare intra si obiectele sanitare complet noi, atat in bucatarie, cat si la baie, care iti permit o convietuire normala si confortabila.

Arunca o privire si pe actele de proprietate. Verificarea actelor te asigura ca ai facut alegerea corecta, ca anul constructiei este acelasi pe care l-ai aflat initial, dar si ca suprafata declarata initial corespunde cu masuratorile trecute in acte.



Verifica existenta apometrelor si a repartitoarelor. Aceste instrumente te ajuta sa detii controlul cheltuielilor lunare, asa ca asigura-te ca sunt montate in apartament si ca pornesti de la zero cu totul. Cheltuielile care tin de energia electrica, dar si de caldura in facturile de intretinere, pot fi mai usor verificate atunci cand ai la dispozitie repartitoare.