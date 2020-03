La ce trebuie sa fii atent atunci cand iti pui anvelopele de iarna

Indicele de viteaza se refera la viteza maxima cu care poate fi rulata o anevlopa in conditii normale. De regula indicele de viteza variaza de la A1 mai exact de la 5 km/h la Y la 300 km/h.

Indicele de sarcina se refera la sarcina maxima in kilograme pe care o poate suporta o anvelopa. Deregula aceasta variaza intre 250 de kg si 5,150 de kg, mai exact intre 60 si 165.

Nivelul de zgomot este cel care realizeaza o atmosfera plecuta in masina. Acesta este foarte important in special la drum lung. In conditiile in care anvelopele tale sunt mai vechi de 4 ani acestea vor face si mai mult zgomot la rulare. Ca o avelopa sa aiba un nivel mai bun trebuie sa fie sub 70 dB (decibel).

Compara preturile inainte de a cumpara un set de anvelope noi

Pretul anvelopelor de iarna difera in functie de dimensiunea, caracteristicile sau performantele acestora. Apeleaza la un magazin de incredere daca vrei sa ai parte de produse calitative. Nu intotdeauna pretul cel mai ieftin este si cel mai bun, deoarece multe magazine au anvelope care au fost stocate intr-un mediu necorespunzator, iar calitatea acestora poate scadea, chiar daca nu au fost folosite niciodata.