Mobilier standard vs. mobilier la comanda

In functie de necesitate, functionalitate si preferinte, oamenii opteaza pentru o mobile standard, una prefabricate sau chiar pentru un mobilier la comanda. Arta-mobilei.ro ofera toate posibilitatile pentru a satisface chiar si cele mai pretentioase gusturi in materie de mobilier si design interior.

In cazul in care sunteti o persoana careia ii place sa isi lase amprenta personala asupra tuturor lucrurilor si asupra obiectelor care urmeaza s ava decoreze locuinta, atunci mobilierul la comanda este cea mai potrivita alegere pentru tine. Personalizarea nu se realizeaza doar din prisma preferintelor, ci si in ceea ce priveste culoarea, materialul, compartimentarea, formele si accesoriile, dar si din punct de vedere al dimensiunilor, un aspect foarte important in incadrarea exacta din spatiul ce urmeaza sa fie decorat.

Mobilierul la comanda este intotdeauna un model unicat si va fi imposibil sa gasiti acelasi model de mobilier si in casa unei cunostinte deoarece stim cu totii ca nu exista doua persoane care sa aibe exact aceleasi gusturi. Pe de cealalta parte, mobilierul de tip standard este fabricat de mai multe ori in aceeasi varianta, iar originalitatea nu este o calitate a acestui tip de mobilier. Daca vreti ca mobilierul din locuinta sa fie original si apreciat de catre toti cei care va trec pragul ar fi bine sa alegeti mobila la comanda si nu cea comuna.

Un aspect demn de mentionat este faptul ca mobilierul standard din magazinele de specialitate are costuri mai ridicate decat cel realizat la comanda. Mai mult decat atat, indiferent daca stiti exact cam cum ati vrea sa arate mobilierul sau daca nu aveti nicio idee despre asta nu este o idee reconfortanta sa incepeti sa strabeti magazinele, ba chiar mai mult decat atat este una foarte obositoare datorita efortului fizic facut, dar si datorita resurselor mari de timp sau a resurselor financiare. Contrar acestor optiuni, Arta-mobilei.ro Bucuresti este o optiune perfect ca si furnizor al serviciilor si al produselor.

Intrand in showroom-ul Arta-mobilei.ro veti fi intampinat de catre o echipa de specialist si designer interior care va vor asculta toate dorintele cu privire la tipul si felul mobilierului pe care il visati. Mai mult decat atat, specialistii va vor prezenta solutii optime si customizate din care veti putea alege clar tipul de material, accesoriile sau culoarea obiectelor de mobilier pentru a putea sa vizionati rezultatul final inca de la conceperea schitei.

Arta-mobilei.ro dispune de o gama variata de materiale de calitate superioara, precum si echipamente performante de ultima generatie care aduc un aport insemnat in procesul de fabricare, realizandu-se astfel piese de mobilier de exceptie. Indiferent daca este vorba de mobilierul de bucatarie, de cel din living, de baie, dormitor sau camera copiilor, expertii Arta-mobilei detin experienta si cunostintele necesare pentru a va putea oferi solutiile cele mai potrivite asteptarilor voastre. Experienta de 10 ani, programul dedicat destinat clientilor in ceea ce priveste designul si proiectarea, organizarea moderna a companiei dar si utilajele de ultima generatie sunt doar cateva dintre atuurile care garanteaza lucrul bine facut.