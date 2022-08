(P) Cum puteți preveni formarea cariilor de biberon?

Indiferent că vă hrăniți copilul cu lapte matern sau cu formulă, este deosebit de important să nu îi oferiți copilului un biberon cu lapte înainte de culcare, deoarece asta ar putea duce la formarea cariilor dentare.

Ce înseamnă carii de biberon?

Cariile de biberon se referă la dezvoltarea cariilor și pierderea timpurie a dinților de lapte în rândul sugarilor și copiilor de vârstă mică. După cum spune și denumirea, cariile de biberon sunt cauzate de utilizarea prelungită a biberonului. Foarte mulți părinți au convingerea greșită că dinții de lapte ai copilului lor nu sunt importanți, deoarece nu sunt permanenți. Totuși, dinții de lapte au o mare importanță pentru mestecat, pentru dezvoltarea vorbirii în primii ani de viață ai copilului și, de asemenea, sunt cruciali pentru dezvoltarea dinților drepți și sănătoși la vârsta adultă. O cât de mică neglijență față de dinții micuțului poate afecta starea sa de sănătate orală pe termen lung, dar și stima sa de sine.

Care sunt cauzele cariilor de biberon?

Cariile de biberon sunt cauzate de expunerea frecventă și pe termen lung a dinților copilului la tot felul de lichide îndulcite, cum ar fi lapte, suc de fructe și siropuri cu zahăr sau miere. Zaharurile din aceste fluide tind să se lipească de dinții copilului și să alimenteze bacteriile din gură, care produc acizi responsabili de deteriorarea dinților. Cariile de biberon pot afecta oricare dintre dinții copilului, dar apar mai ales la dinții frontali superiori și inferiori. Există unele semne care indică dezvoltarea cariilor dentare, cum ar fi pete albe pe suprafața dinților, găuri în dinți, dureri dentare, gingii umflate sau sângerânde sau febră cauzată de infecția gingiilor sau a unui dinte.

Cum pot fi prevenite cariile de biberon?

Din fericire, există mai multe moduri prin care poate fi prevenită apariția cariilor de biberon. Înainte de erupția dentară, ștergeți ușor gingiile copilului cu un tampon de tifon după fiecare masă, indiferent că alăptați sau îl hrăniți cu lapte praf. Astfel, veți îndepărta placa dentară și excesul de zahăr care s-ar fi putut acumula. Începeți să periați dinții bebelușului cu o periuță de dinți cu fire moi imediat după erupția dentară, care are loc la vârsta de aproximativ șase luni. Într-o farmacie online puteți găsi toate articolele de îngrijire orală de care aveți nevoie. Periați dinții copilului timp de două minute și încercați ca acest moment să fie cât se poate de distractiv. Înlocuiți periuța de dinți când perii încep să pară uzați, asta însemnând la 3-4 luni. Periajul devine și mai important după ce introduceți în regimul copilului mâncare bebeluși. Fluorul din pasta de dinți are rolul de a proteja dinții copilului de carii prin întărirea acestora. Pasta de dinți fluorizată care conține cel puțin 1000 ppm de fluor previne cariile dentare. Prezentați-vă cu copilul la controale stomatologice timpurii pentru evaluarea stării sale de sănătate orale. În cele din urmă, nu vă adormiți copilul cu un biberon cu formulă de lapte. Începeți să vă înțărcați copilul când acesta a împlinit vârsta de 1 an și înlocuiți biberonul cu o cană specială pentru bebeluși.

Cum se tratează cariile de biberon?

Cariile dentare la sugari și copiii de vârstă mică pot deveni o problemă critică dacă nu sunt tratate. Cel mai probabil, copilul va suferi dureri și infecții grave care îi pot afecta gingia sau fața. Dacă bănuiți că micuțul are deja carii, discutați cu medicul dentist despre cea mai bună soluție pentru această problemă. Dacă petele sau liniile albe de pe suprafața dinților sunt depistate la timp, medicul dentist poate aplica fluor pe dinții copilului și poate sugera anumite modificări ale dietei sale pentru a-i remineraliza dinții. Dacă o carie este evidentă, în funcție de vârsta copilului, medicul poate trata caria și poate folosi materiale de obturație dentară. Dacă o carie a ajuns în camera pulpară din centrul dintelui, poate fi luată în considerare terapia pulpară sau extracția dentară.

