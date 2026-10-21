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(P) Bucureștiul are o nouă destinație pentru băuturi fine. Iar deschiderea vine cu un cadou!

Un spațiu generos, mii de opțiuni și un motiv în plus să ajungi în estul Capitalei. FineStore a deschis oficial magazinul din Bd. Theodor Pallady, cel mai mare spațiu al său de până acum.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 11:52 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 11:59
Descoperă cum alegi o băutură fină pentru un cadou reușit | finestore.ro
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Cu 400 m² dedicați explorării și peste 3.000 de băuturi selecționate din întreaga lume, noua locație își propune să ofere o experiență de cumpărături spectaculoasă, într-o atmosferă prietenoasă. Deschiderea vine cu un argument simplu: mai mult spațiu pentru descoperire și mai multe variante din care să alegi.

FineStore Pallady reunește într-un singur spațiu o selecție generoasă de prosecco, șampanii, vin liniștit și băuturi spirtoase, cu etichete din regiuni renumite și de la producători cu tradiție. Un gin poate atrage atenția prin combinațiile sale botanice, în timp ce un whisky Jameson poate reprezenta o alegere potrivită pentru tine. Însă oferta merge mult mai departe, incluzând whisky-uri din Scoția și Irlanda, romuri din Caraibe, tequila, vodcă, lichioruri și numeroase alte specialități. Diferențele dintre stiluri, origini și categorii de preț pot fi descoperite direct la raft, fără presiunea unei alegeri rapide. În plus, consultanții FineStore pot oferi detalii despre produse și recomandări în funcție de preferințe, ocazie sau buget. Iar prețurile competitive fac ca selecția să fie interesantă nu doar prin diversitate, ci și prin oportunitățile de cumpărare.

Odată cu deschiderea, FineStore Pallady le rezervă clienților și un beneficiu special. Între 10 și 31 octombrie 2026, fiecare achiziție eligibilă de minimum 100 de lei poate aduce un cadou: o sticlă de Grande Alberone La Primavera In Rosa Rosato D’Italia 0,75 L. Pentru a beneficia de ofertă, clienții trebuie să completeze formularul disponibil pe pagina campaniei și să prezinte la casă codul promoțional obținut. Formularul poate fi accesat și direct din magazin, prin scanarea unui cod QR. Cadoul se acordă pe loc, în cadrul tranzacției eligibile, potrivit condițiilor stabilite în regulamentul campaniei, publicat pe FineStore.ro.

Un alt avantaj al noii locații este că nu depinzi de un singur mijloc de transport pentru a ajunge aici. Dacă vii cu mașina, ai la dispoziție parcarea dedicată clienților. Dacă preferi metroul, de la stația 1 Decembrie 1918, situată pe magistrala M3, până la FineStore Pallady sunt aproximativ 10 minute de mers pe jos. În zonă circulă și alte mijloace de transport public, oferind alternative pentru vizitatorii care vin din diferite părți ale Capitalei.

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Vino pe Bd. Theodor Pallady 30C, T0, SP1, Pallady Towers Residence, Sector 3, București, de luni până duminică, între 10:00 și 22:00. Profită de ocazia de a explora cel mai mare magazin FineStore și de a primi cadoul promoțional pentru o achiziție eligibilă. Detaliile și regulamentul se găsesc pe www.finestore.ro și pe pagina campaniei.

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