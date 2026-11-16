Chec de post cu mere răzuite. Rețeta unui desert pufos, aromat și ușor umed

Acest chec de post cu mere răzuite este un desert de casă, potrivit pentru orice zi în care dorești ceva dulce. Are o textură fragedă și ușor umedă, iar merele îi oferă dulceață naturală și o aromă plăcută. Se prepară din ingrediente simple, accesibile și nu necesită ouă, lapte sau unt.

Acest chec este potrivit pentru micul dejun, pentru pachet sau pentru desertul de după-amiază | Shutterstock

Merele răzuite se încorporează direct în aluat și contribuie la obținerea unui chec moale. În timpul coacerii, acestea își eliberează sucul și aromele. Astfel, desertul capătă o consistență plăcută și nu devine uscat.

Pentru un rezultat reușit, folosește mere dulci-acrișoare, bine coapte și zemoase. Soiurile Idared, Golden sau Jonagold sunt alegeri potrivite. Dacă merele sunt foarte zemoase, scurge doar o parte din lichidul rezultat după răzuire. Nu le stoarce complet, deoarece sucul contribuie la frăgezimea checului.

Scorțișoara este unul dintre ingredientele care completează foarte bine aroma merelor. Poți adăuga și vanilie, coajă rasă de lămâie sau puțină nucă măcinată. Pentru o aromă mai bogată, nuca mărunțită este o alegere excelentă.

Acest chec este potrivit pentru micul dejun, pentru pachet sau pentru desertul de după-amiază. Îl poți servi simplu, cu zahăr pudră sau alături de o cafea. Este gustos atât în ziua preparării, cât și în următoarele zile.

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Un avantaj important al acestei rețete este faptul că nu necesită tehnici complicate. Ingredientele se amestecă ușor, iar compoziția se pregătește într-un singur bol. Este o rețetă economică, potrivită inclusiv atunci când ai mere la dispoziție și dorești să le transformi într-un desert aromat.

Chec de post cu mere răzuite - Ingrediente

300 g făină

250 g mere răzuite

180 g zahăr

150 ml apă minerală carbogazoasă

100 ml ulei

10 g praf de copt

10 g zahăr vanilat

1 linguriță scorțișoară

Coaja rasă de la o lămâie

1 lingură zeamă de lămâie

1 praf de sare

50 g nucă mărunțită (opțional).

Chec de post cu mere răzuite - Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea merelor.

Spală merele și curăță-le de coajă. Îndepărtează cotoarele și răzuiește-le pe răzătoarea mare.

Stropește merele cu zeamă de lămâie. Adaugă scorțișoara și amestecă bine. Lasă-le deoparte până pregătești aluatul.

Dacă merele au foarte mult suc, scurge doar excesul. Păstrează însă suficientă umiditate pentru un chec fraged.

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Prepararea aluatului și coacerea checului

Pune zahărul într-un bol încăpător. Adaugă apa minerală și zahărul vanilat. Amestecă până când zahărul începe să se dizolve.

Toarnă uleiul și adaugă coaja rasă de lămâie. Încorporează merele răzuite și omogenizează compoziția.

Cerne făina împreună cu praful de copt și sarea. Adaugă ingredientele uscate treptat, amestecând cu un tel sau o spatulă.

Amestecă până obții un aluat omogen. Nu insista prea mult asupra amestecării. Adaugă nuca mărunțită, dacă dorești.

Compoziția pentru acest chec de post cu mere răzuite trebuie să fie consistentă, dar suficient de moale pentru a putea fi turnată în tavă. Dacă merele sunt foarte zemoase, ajustează ușor cantitatea de făină.

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Pregătește o tavă de chec și tapeteaz-o cu hârtie de copt. Toarnă aluatul și nivelează suprafața cu o spatulă.

Încălzește cuptorul la 180°C. Introdu tava pe nivelul din mijloc și coace checul aproximativ 45-55 de minute.

Verifică interiorul cu o scobitoare. Introdu-o într-o zonă fără bucăți mari de măr. Dacă iese curată sau cu câteva firimituri uscate, checul este copt.

Scoate tava din cuptor și lasă checul să se răcească. Transferă-l apoi pe un grătar și îndepărtează hârtia de copt.

Așteaptă răcirea completă înainte de porționare. Astfel, feliile își vor păstra forma și textura.

Presară zahăr pudră peste checul răcit. Taie-l în felii potrivite și servește-l simplu sau alături de cafea.

Păstrează checul într-un recipient închis, la frigider, dacă dorești să-l consumi în următoarele zile. Merele îi mențin interiorul fraged și aromat.