Pandispan pufos cu afine, fără zahăr, perfect pentru zilele de toamnă. Descoperă rețeta simplă explicată de Cori Grămescu și ingredientele de care ai nevoie.

Pandișpan pufos cu afine, fără zahăr. Rețeta simplă pentru un desert cu doar 90 de calorii pe felie | Shutterstock

Toamna este anotimpul în care casa se umple de mirosuri plăcute, cuptoarele pornesc, iar deserturile aburinde abia așteaptă să fie scoase din cuptor. Dacă îți amintești cu drag de gustul pandișpanului pufos din copilărie, cu siguranță vei vrea să încerci și această variantă cu afine ușor acrișoare.

Pandispan pufos cu afine, fără zahăr

Rețeta este una simplă și nu conține zahăr, fiind îndulcită cu Green Sugar. Cori Grămescu explică pas cu pas cum poți prepara un desert delicios, potrivit pentru o gustare dulce, fără să fie nevoie de ingrediente complicate.

Ingrediente pentru pandișpanul cu afine

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Pentru această rețetă ai nevoie de:

4 ouă;

100 g făină de ovăz;

30 g pudră proteică cu aromă de vanilie;

30 g Green Sugar;

1 linguriță praf de copt;

un vârf de cuțit de sare;

150 g afine proaspete sau congelate.

Cantitățile pot fi ajustate în funcție de dimensiunea tăvii și de cât de dulce îți place desertul. Afinele pot fi folosite atât proaspete, cât și congelate, însă, în cazul celor congelate, este recomandat să fie adăugate direct în compoziție, fără să fie lăsate prea mult la temperatura camerei.

Cum prepari pandișpanul pufos cu afine

Pentru început, separă albușurile celor patru ouă de gălbenușuri. Pune albușurile într-un bol încăpător, adaugă un vârf de cuțit de sare și bate-le cu mixerul până când obții o spumă fermă și aerată.

Într-un bol separat, pune gălbenușurile și adaugă pudra proteică cu aromă de vanilie și Green Sugar. Amestecă bine ingredientele până când obții o compoziție omogenă, recomandă Cori Gramescu

Într-un al treilea bol, amestecă făina de ovăz cu restul de pudră proteică și praful de copt. Dacă vrei ca pandișpanul să fie cât mai aerat, este indicat să treci ingredientele uscate printr-o sită înainte de a le încorpora.

Urmează partea care trebuie făcută cu grijă pentru ca desertul să își păstreze textura pufoasă. Toarnă treptat compoziția de gălbenușuri peste spuma de albușuri și încorporează ușor ingredientele, folosind o spatulă. Amestecă de jos în sus, fără mișcări bruște, pentru a păstra cât mai mult aer în compoziție.

Adaugă apoi amestecul de făină de ovăz, pudră proteică și praf de copt. Încorporează-l treptat, tot cu spatula, până când obții un aluat omogen.

La final, adaugă afinele și amestecă foarte ușor, astfel încât fructele să rămână cât mai întregi și să nu coloreze excesiv aluatul.

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și nivelează ușor suprafața. Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și coace pandișpanul timp de aproximativ 35-40 de minute.

Pentru a verifica dacă este gata, poți face testul cu scobitoarea. Dacă aceasta iese curată după ce este introdusă în centrul pandișpanului, desertul poate fi scos din cuptor.

Lasă-l să se răcească înainte de a-l tăia. Pandișpanul obținut este pufos, aromat și are un gust plăcut, ușor acrișor datorită afinelor. Este o variantă simplă de desert fără zahăr, perfectă pentru o după-amiază de toamnă alături de o cafea sau un ceai cald.

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