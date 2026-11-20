Dacă ești în căutarea unei rețete potrivite pentru Postul Crăciunului, cea de pate de ciuperci poate fi o alegere bună. Iată cum se pregătește și de ce ingrediente ai nevoie.

Rețetă ușoară de pate de ciuperci de post. | Profimedia

Postul Crăciunului a început pe 15 noiembrie și se încheie pe 25 decembrie. În această perioadă, credincioșii evită consumul alimentelor de origine animală. Printre preparatele gustoase potrivite pentru aceste zile se numără pateul de ciuperci, care se pregătește ușor, din doar câteva ingrediente.

Rețetă - Pate de ciuperci de post

Ingrediente

500 g ciuperci champignon

1 ceapă mare

3 căței de usturoi

100 g nuci măcinate

2 linguri ulei

1 linguriță zeamă de lămâie

Sare, piper și cimbru, după gust

Pătrunjel proaspăt, opțional

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Mod de preparare

1. Curăță și taie ceapa, usturoiul și ciupercile.

2. Călește ceapa în ulei până devine translucidă, apoi adaugă usturoiul.

3. Pune ciupercile și gătește-le aproximativ 15 minute, până când apa lăsată de acestea se evaporă.

4. Adaugă sare, piper și cimbru, apoi lasă compoziția să se răcească.

5. Pune totul într-un blender, adaugă nucile măcinate și zeama de lămâie.

6. Mixează până obții o pastă fină și cremoasă.

7. Lasă pateul la frigider aproximativ o oră înainte de servire.

Care este ingredientul secret?

Nucile măcinate! Acestea oferă pateului o consistență cremoasă, un gust bogat și ajută la obținerea unei texturi asemănătoare pateului clasic.

Pont: Pateul se păstrează într-un recipient închis, la frigider, și este recomandat să fie consumat în 3-4 zile.

Este o rețetă potrivită pentru Postul Crăciunului, ieftină, sățioasă și foarte bună pentru micul dejun sau pentru pachetul de la birou.