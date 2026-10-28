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(P) Aritmiile cardiace: când bătăile neregulate ale inimii necesită o evaluare specializată

Palpitațiile, senzația că inima bate prea repede sau neregulat și episoadele inexplicabile de amețeală sunt simptome pe care multe persoane le experimentează cel puțin o dată în viață.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 12:25 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 12:27
Descoperă totul despre aritmiile cardiace | www.briomed.ro
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Uneori, acestea apar în perioade de stres, după consumul excesiv de cafea sau în urma efortului fizic. Alteori, pot indica existența unor tulburări de ritm cardiac care necesită investigații și tratament specializat.

Medicina cardiovasculară a evoluat considerabil în ultimele decenii, iar una dintre ramurile care au cunoscut progrese importante este electrofiziologia cardiacă, domeniul dedicat diagnosticării și tratamentului aritmiilor.

În prezent, pacienții din Pitești și din județul Argeș au acces la consultații de cardiologie specializată în cadrul clinicii Brio Med, inclusiv la evaluări realizate de medici cu experiență internațională în electrofiziologie cardiacă intervențională.

Ce sunt aritmiile cardiace și cum se manifestă?

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În mod normal, inima funcționează după un ritm coordonat de impulsuri electrice. Aceste semnale determină contracția regulată a mușchiului cardiac și asigură circulația sângelui în organism.

Atunci când impulsurile electrice sunt generate sau transmise anormal, pot apărea tulburări de ritm cardiac, cunoscute sub denumirea de aritmii.

Manifestările diferă în funcție de tipul și severitatea tulburării. Unele persoane resimt doar bătăi suplimentare ale inimii, în timp ce altele pot prezenta episoade de tahicardie, oboseală accentuată, dificultăți de respirație sau amețeli.

Printre cele mai frecvente tulburări de ritm se numără fibrilația atrială, tahicardiile supraventriculare, extrasistolele și bradicardiile.

Fibrilația atrială este una dintre cele mai întâlnite aritmii persistente la adulți, iar prevalența sa crește odată cu vârsta. Dincolo de disconfortul produs de palpitații, această afecțiune poate crește riscul de accident vascular cerebral, motiv pentru care diagnosticul și evaluarea riscului individual sunt esențiale.

Este important de reținut că nu toate palpitațiile indică o afecțiune gravă. Totuși, episoadele repetate, prelungite sau asociate cu alte simptome justifică o evaluare cardiologică.

Electrofiziologia cardiacă, o specializare dedicată tulburărilor de ritm

Electrofiziologia cardiacă reprezintă o subspecialitate a cardiologiei care studiază activitatea electrică a inimii și mecanismele responsabile de apariția aritmiilor.

Spre deosebire de evaluarea cardiologică generală, consultația orientată către electrofiziologie urmărește identificarea precisă a tulburărilor de ritm și stabilirea celei mai potrivite strategii terapeutice.

Investigațiile pot include electrocardiograma, monitorizarea Holter ECG, ecocardiografia și, în anumite situații, explorări suplimentare.

Un aspect important este faptul că aritmiile nu se manifestă întotdeauna în timpul consultației. Unele apar doar pentru câteva minute, la intervale de zile sau săptămâni, ceea ce poate face diagnosticul mai dificil.

De aceea, interpretarea simptomelor și alegerea metodei de monitorizare potrivite sunt etape esențiale.

În funcție de diagnostic, tratamentul poate presupune monitorizare periodică, administrarea unor medicamente, proceduri intervenționale sau implantarea unor dispozitive cardiace.

De la tratamentul medicamentos la ablația cardiacă

Una dintre cele mai importante evoluții în tratamentul aritmiilor este dezvoltarea tehnicilor de ablație prin cateter.

Această procedură minim invazivă permite identificarea și tratarea anumitor zone ale țesutului cardiac responsabile de generarea sau întreținerea ritmurilor anormale.

În timpul intervenției, medicul introduce catetere speciale prin vasele de sânge și le ghidează către inimă. Cu ajutorul sistemelor de cartografiere electroanatomică, poate localiza mecanismele aritmiei și poate aplica energia necesară pentru modificarea țesutului implicat.

Ablația poate reprezenta o opțiune terapeutică eficientă pentru anumite tahicardii supraventriculare, pentru unele forme de fibrilație atrială și pentru alte tulburări de ritm selectate.

Nu toate aritmiile necesită însă o intervenție. Decizia depinde de tipul tulburării, frecvența simptomelor, bolile asociate și particularitățile fiecărui pacient.

Tocmai de aceea, evaluarea realizată de un cardiolog cu pregătire specifică în electrofiziologie poate avea un rol important în alegerea tratamentului.

Experiență internațională în electrofiziologie cardiacă, disponibilă la Brio Med Pitești

În cadrul clinicii Brio Med din Pitești, consultațiile de cardiologie includ și evaluări specializate pentru pacienții cu tulburări de ritm cardiac.

Unul dintre medicii care oferă astfel de consultații este Dr. Elena Sauer, medic specialist cardiologie, cu pregătire avansată și experiență internațională în electrofiziologie cardiacă intervențională.

Dr. Elena Sauer deține competențe europene EHRA, precum și acreditări germane și românești în electrofiziologie cardiacă invazivă și dispozitive cardiace implantabile.

Parcursul său profesional include formare și activitate în centre medicale de mare volum din Germania, recunoscute pentru expertiza în diagnosticul și tratamentul intervențional al aritmiilor.

În aceste centre, medicul a desfășurat activitate ca operator principal în proceduri de electrofiziologie cardiacă intervențională și a coordonat inclusiv un program internațional de fellowship, dedicat pregătirii profesionale avansate.

Experiența sa clinică include peste 4.800 de proceduri de electrofiziologie cardiacă intervențională, un volum care reflectă o activitate susținută într-un domeniu medical de înaltă specializare.

Prezența unui medic cu o asemenea pregătire în cadrul unei clinici din Pitești oferă pacienților posibilitatea de a beneficia local de o evaluare specializată și de recomandări terapeutice fundamentate pe experiență clinică internațională.

În situațiile în care sunt necesare proceduri intervenționale complexe, evaluarea permite stabilirea indicației și orientarea pacientului către centrul medical adecvat.

Când ar trebui să consultăm un cardiolog specializat în aritmii?

Palpitațiile ocazionale, mai ales atunci când apar după efort sau în perioade de stres, nu indică automat o boală cardiacă.

Există însă situații în care simptomele trebuie investigate cu atenție.

Episoadele repetate de puls accelerat sau neregulat, senzația de întrerupere a bătăilor inimii, amețelile inexplicabile și scăderea toleranței la efort pot reprezenta motive pentru o consultație cardiologică.

O atenție suplimentară este necesară în cazul persoanelor diagnosticate anterior cu fibrilație atrială, al celor care au primit recomandări pentru ablație cardiacă sau implantarea unui dispozitiv cardiac și al pacienților ale căror simptome persistă în ciuda tratamentului.

În schimb, palpitațiile însoțite de durere toracică importantă, pierderea cunoștinței sau dificultăți severe de respirație necesită evaluare medicală de urgență.

Diagnosticul precoce al unei tulburări de ritm poate contribui la prevenirea complicațiilor și la alegerea unei strategii terapeutice adaptate pacientului.

Cardiologia modernă înseamnă diagnostic precis și tratament personalizat

Progresele din electrofiziologie au schimbat semnificativ modul în care sunt abordate tulburările de ritm cardiac.

Afecțiuni care în trecut erau tratate exclusiv medicamentos pot beneficia astăzi, în cazuri selectate, de proceduri intervenționale cu rezultate favorabile pe termen lung.

Cu toate acestea, succesul tratamentului începe înaintea oricărei intervenții, printr-un diagnostic corect și prin înțelegerea mecanismului aritmiei.

Accesul la medici cu pregătire avansată și experiență în centre internaționale reprezintă un avantaj important pentru pacienții care au nevoie de evaluări cardiologice specializate.

La Clinica Brio Med din Pitești, pacienții pot solicita consultații de cardiologie, inclusiv evaluări pentru tulburări de ritm cardiac realizate de Dr. Elena Sauer.

Informații despre serviciile medicale și programări sunt disponibile pe site-ul clinicii, briomed.ro sau la tel 0348 984 .

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