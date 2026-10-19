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Home Lifestyle Health (P) Detaliul care face diferența între un bust artificial și unul perfect natural. Ce se ascunde, de fapt, în forma implantului

(P) Detaliul care face diferența între un bust artificial și unul perfect natural. Ce se ascunde, de fapt, în forma implantului

Rezultatul „prea evident” este, în chirurgia estetică a sânului, motivul de nemulțumire cel mai des întâlnit la pacientele care revin pentru o corecție, mai frecvent chiar decât complicațiile medicale în sine. Iar răspunsul la această nemulțumire nu ține neapărat de mărimea implantului ales, cât de un detaliu la care puțină lume se gândește: forma acestuia.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 11:36 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 11:41
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Un implant mamar nu este un obiect standard, disponibil într-o singură variantă. Există, în principal, două categorii de formă: implanturile rotunde, care oferă un volum uniform distribuit și un decolteu mai plin în partea superioară, și implanturile anatomice, cunoscute și drept „în formă de picătură”, care imită curbura naturală a sânului, cu mai puțin volum în partea de sus și o tranziție treptată spre bază. Alegerea implantului potrivit se face în funcție de formă, de anatomia fiecărei paciente, de cantitatea de țesut mamar existent și de rezultatul dorit, nu doar de preferința pentru un anumit volum.

Textura, al doilea detaliu invizibil, dar esențial

Pe lângă formă, textura suprafeței implantului influențează la rândul ei aspectul final. Implanturile texturate au fost concepute pentru a reduce riscul de mișcare sau rotație în interiorul buzunarului format chirurgical, în special în cazul celor anatomice, unde o rotație accidentală ar putea modifica vizibil forma sânului. Implanturile netede, în schimb, sunt adesea preferate pentru un aspect mai mobil, mai apropiat de senzația țesutului natural la atingere.

Alegerea tipului de implant nu este doar o decizie estetică, ci și una medicală, supravegheată atent la nivel internațional. Potrivit informațiilor publicate de autoritatea americană care reglementează dispozitivele medicale, fiecare tip de implant are un profil de siguranță și o durată de viață estimată diferite, motiv pentru care evaluarea și urmărirea medicală periodică rămân esențiale indiferent de varianta aleasă.

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Decizia finală aparține întotdeauna medicului chirurg, în urma unei evaluări atente a anatomiei pacientei: lățimea toracelui, cantitatea de țesut mamar propriu, elasticitatea pielii și proporțiile generale ale corpului. Cel mai frecvent regret exprimat de pacientele nemulțumite de rezultatul unei augmentări mamare nu are legătură cu volumul ales, ci cu o formă sau o poziționare care nu s-a potrivit anatomiei lor, iar acest detaliu se stabilește, de regulă, cu mult înainte de operație, nu după.

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