Da, merită să mergi la dentist înainte de sărbători dacă un dinte îți dă semne. Durerea care te trezește noaptea, sensibilitatea care nu trece după o băutură rece sau caldă, durerea la mușcat, gingia umflată sau o plombă căzută cer un consult la un dentist în Bacău înainte de vacanță. Tratate din timp, multe dintre aceste probleme se rezolvă mai simplu decât dacă le lași să evolueze în zilele libere.

Decembrie are ritmul lui: cumpărături, drumuri la părinți, ultimele termene la birou, poate o vacanță la munte sau în străinătate. Într-un asemenea program, un dinte care „doar înțeapă puțin” ajunge ușor la coada listei. Medicii stomatologi din Bacău aud des aceeași frază: „M-am gândit că trece și o rezolv după Anul Nou.”

E o reacție cât se poate de omenească. Nimeni nu are chef de dentist în cea mai aglomerată lună a anului, iar pentru unii oameni simplul gând la scaunul stomatologic aduce emoții. Doar că dinții nu se vindecă singuri, iar sărbătorile vin la pachet cu dulciuri, mese lungi și program dat peste cap. Exact combinația în care o problemă mică poate deveni una mare.

De ce o durere mică de dinte se poate agrava tocmai în zilele libere

O carie începe discret, în smalț, unde de obicei nu doare. Când ajunge în stratul de dedesubt, dentina, apar primele semne: o înțepătură la rece sau la dulce, care trece repede. Netratată, caria se apropie de nerv, iar durerea devine mai lungă, apare singură și, de multe ori, noaptea.

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Diferența dintre aceste etape nu ține doar de confort. O carie prinsă la timp se rezolvă, de regulă, cu o obturație. Una care a ajuns la nerv poate cere tratament de canal, iar o infecție lăsată să evolueze poate duce la abces sau, când dintele nu mai poate fi păstrat, la extracție. Fiecare săptămână de amânare poate muta problema într-o etapă mai complicată.

Dr. Dascălu Rodica, medic fondator și director medical al clinicii Stomdas, explică: „Durerea de dinți rareori înseamnă că problema a apărut azi. De cele mai multe ori ne arată că ceva lucrează de o vreme. Când pacientul vine la primele semne, avem mai multe variante de tratament și putem păstra mai mult din dintele lui. Și, sincer, e mult mai liniștitor și pentru el.”

Semnele care merită văzute de un dentist în Bacău înainte de vacanță

Nu orice senzație ciudată la un dinte e motiv de alarmă. Există însă câteva semne care, mai ales înainte de o perioadă în care vei fi plecat, merită verificate:

Sensibilitate care durează mai mult de câteva secunde după ceva rece sau cald.

mai mult de câteva secunde după ceva rece sau cald. Durere care apare singură , fără un declanșator clar, sau care te trezește noaptea.

, fără un declanșator clar, sau care te trezește noaptea. Durere la mușcat sau la mestecat pe o anumită parte.

pe o anumită parte. Gingie umflată în dreptul unui dinte sau un mic punct pe gingie din care uneori iese puroi.

în dreptul unui dinte sau un mic punct pe gingie din care uneori iese puroi. Gingii care sângerează des la periaj sau un miros neplăcut care nu trece.

des la periaj sau un miros neplăcut care nu trece. O plombă căzută, un dinte ciobit sau o coroană care se mișcă.

sau o coroană care se mișcă. Presiune în zona măselei de minte, uneori cu dificultate la deschiderea gurii.

Pe de altă parte, unele lucruri pot aștepta liniștite până după sărbători: o pată mică, fără durere, observată întâmplător, dorința de a-ți albi dinții sau planul de a discuta despre fațete. Un consult te ajută să faci exact această separare: ce e de rezolvat acum și ce poate fi programat fără grijă în ianuarie.

Cum decurge un consult la Clinica Stomdas cu câteva săptămâni înainte de sărbători

La Clinica Stomdas, protocolul de tratament începe cu un consult și un plan personalizat. Concret, asta înseamnă o discuție despre ce simți și de când, examinarea atentă a dinților și a gingiilor și, acolo unde e nevoie, o radiografie care arată ce nu se vede cu ochiul liber. Abia apoi medicul îți explică ce a găsit și ce variante ai.

Înainte de vacanță, partea care contează cel mai mult este prioritizarea. Firma a fost înființată în 1995, clinica actuală funcționează din decembrie 2011, iar unul dintre lucrurile pe care echipa pune accent este sinceritatea față de pacient. Dacă un dinte poate aștepta, ți se spune asta. Dacă unul are nevoie de tratament înainte să pleci, afli de ce și ce presupune fiecare etapă.

Ca să ieși de la consult cu lucrurile clare, merită să întrebi:

Ce provoacă durerea și cât de repede poate evolua?

Ce trebuie tratat înainte de sărbători și ce poate fi amânat?

Câte ședințe sunt necesare și la ce distanță una de alta?

Ce fac dacă apare un disconfort cât sunt plecat?

Care este costul estimat pentru fiecare etapă?

La ultima întrebare, răspunsul vine după examinare. Tarifele afișate pe site-ul clinicii sunt orientative, iar cotația exactă se face doar după ce medicul vede cazul în cabinet.

Când e implicat nervul: tratamentul de canal la microscop

Dacă durerea vine din nerv, probabil vei auzi de tratament de canal. Mulți se sperie de cuvânt, deși scopul lui este tocmai să scoată sursa durerii: canalele dintelui sunt curățate, dezinfectate și sigilate, cu anestezie locală, ca dintele să poată rămâne pe arcadă.

Protocolul clinicii Stomdas pentru tratamentele endodontice sub microscop pornește de la o idee simplă: canalele sunt foarte fine, iar ce nu se vede nu poate fi curățat bine. Microscopul dentar mărește zona de lucru și îl ajută pe medic să găsească și să trateze canalele, inclusiv în retratamente, adică atunci când un dinte tratat anterior dă din nou probleme. În echipă lucrează Dr. Schiller Albert Cristian, medic specialist endododont și Dr.Marin Eni medic stomatolog-endodonție microscopica.

Pe site-ul clinicii este documentat un caz de endodonție tratat sub control microscopic, cu vindecare menținută la 8 ani după tratament. Nu e o promisiune pentru fiecare dinte, fiecare caz are particularitățile lui, dar arată de ce merită să tratezi dintele cât încă poate fi salvat.

Contează și momentul. Un tratament de canal poate avea nevoie de mai multe ședințe. Început cu câteva săptămâni înainte de sărbători, lasă timp pentru toate etapele, ca să nu pleci în vacanță cu un tratament lăsat la jumătate.

Gingiile, măseaua de minte și dintele pierdut: ce nu lăsa pentru ianuarie

Gingiile care sângerează nu sunt un detaliu. De multe ori sunt primul semn al unei inflamații care, netratată, poate afecta osul care susține dinții. La Stomdas, aceste cazuri sunt evaluate în cadrul parodontologiei, unde lucrează Dr. Moraru Andreea, iar igienizarea profesională se face prin metoda GBT. O igienizare înainte de sărbători e un început bun și pentru gingii, și pentru starea ta de spirit.

Măseaua de minte care se inflamează din când în când tinde să revină exact în momentele nepotrivite. Situațiile în care e nevoie de extracție sunt gestionate de Dr. Schiller Laura Andreea, medic primar chirurgie dento-alveolară.

Uneori, din păcate, un dinte nu mai poate fi păstrat. Vestea e grea, dar nu trebuie să iei toate deciziile pe loc. Medicul îți explică opțiunile de înlocuire, iar planificarea unui implant se poate face pe îndelete, după sărbători. Pentru această etapă, echipa Stomdas include medici cu atestat în implantologie, printre care Dr. Dascălu Rodica medic primar stomatologie generala, care are și curs de perfecționare în radiologie, iar cazurile complexe sunt discutate interdisciplinar.

Candidatul ideal pentru un consult stomatologic în Bacău înainte de sărbători

Un consult din timp îi ajută mai ales pe:

un pacient care simte de câteva săptămâni sensibilitate la același dinte și tot amână;

un pacient care pleacă în vacanță sau în străinătate, departe de medicul lui;

un pacient cu o plombă veche și mare sau cu un dinte ciobit;

un pacient ale cărui gingii sângerează des la periaj;

un pacient care a început un tratament și l-a lăsat neterminat;

un părinte al cărui copil se plânge de un dinte. La pedodonție lucrează Dr. Ungureanu Cristian, medic specialist pedodont, si dr.Apostol Gabriela medic stomatolog ,iar cei mici au un loc de joacă special amenajat.

Echipa Stomdas recomandă ca programarea să fie făcută din timp, nu în ultima săptămână dinaintea plecării, când agenda se aglomerează la majoritatea cabinetelor din Bacău.

Întrebări frecvente

Pot lua un calmant și aștepta până după sărbători?

Un analgezic poate reduce durerea pentru câteva ore, dar nu tratează cauza. Evită antibioticele luate din proprie inițiativă. Dacă apar umflătură la față, febră sau dificultate la înghițire ori la deschiderea gurii, mergi la medic fără să mai aștepți.

Mi-e teamă de dentist. Cum poate fi consultul mai ușor?

Spune-i medicului de la început. E o emoție întâlnită des și nu ai de ce să te jenezi. Medicul îți explică fiecare pas înainte să-l facă, lucrează în ritmul tău și folosește anestezie locală acolo unde procedura o cere. Poți cere oricând o pauză.

Cât costă consultul și tratamentul?

Depinde de ce găsește medicul. Tarifele de pe site sunt orientative, iar cotația exactă se face după primul consult în cabinet, pentru fiecare etapă.

Cu cât timp înainte de vacanță să fac programarea?

Ideal, cu câteva săptămâni înainte. Așa rămâne timp și pentru un tratament în mai multe ședințe, fără alergătură în ultimele zile.

Dacă unul dintre semnele de mai sus ți-a sunat cunoscut, acum e un moment bun să-l verifici. Un consult la un dentist în Bacău, făcut din timp, îți spune clar ce ai, ce e de făcut și ce poate aștepta. Programează o evaluare la Clinica Stomdas și discută cu medicul, pe îndelete, despre dinții tăi. Sărbătorile sunt mai frumoase când singurele griji sunt cadourile și masa în familie.

Nume: Clinica Stomdas Bacau

Adresa: Strada Miron Costin 68, 600125 Bacău

Telefon: 0749 047 514