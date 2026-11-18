Atunci când o femeie nu reușește să rămână însărcinată, investigațiile se concentrează frecvent asupra ovulației, rezervei ovariene, permeabilității trompelor uterine sau calității spermatozoizilor partenerului. Există însă și un alt element important în procesul de concepție: endometrul, adică mucoasa care căptușește interiorul uterului și în care embrionul trebuie să se implanteze pentru ca sarcina să poată evolua.

Publicat: Miercuri, 18 Noiembrie 2026, 08:05 | Actualizat Marti, 17 Noiembrie 2026, 16:00

În anumite situații, această mucoasă poate prezenta o inflamație persistentă, numită endometrită cronică, care poate evolua fără simptome clare și care ar putea avea legătură cu faptul că nu reușești să obții sarcina.

Cum apare, ce legătură are cu dificultățile de a obține o sarcină și, mai important, cum poate fi depistată și tratată? Ne ajută cu răspunsuri pe această temă Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate.

„Pentru obținerea unei sarcini, este important să avem un embrion cu potențial bun de dezvoltare, dar și un endometru capabil să îl primească. Endometrita cronică este una dintre afecțiunile pe care le putem lua în calcul atunci când investigăm anumite probleme de fertilitate. Trebuie însă să fim atenți să nu atribuim acestei inflamații orice dificultate de concepție, pentru că infertilitatea poate avea numeroase cauze”, explică medicul.

Ce este endometrita cronică și de ce este atât de greu de observat?

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Endometrita reprezintă inflamația endometrului, țesutul care se îngroașă și se modifică lunar sub influența hormonilor, pregătindu-se pentru o eventuală sarcină.

Există două forme principale ale afecțiunii: endometrita acută, care poate provoca dureri pelvine, febră și alte manifestări evidente, și endometrita cronică, o inflamație persistentă, cu simptome adesea discrete sau chiar absente.

Endometrita cronică este asociată frecvent cu prezența unor bacterii la nivelul cavității uterine, însă microorganismul responsabil nu poate fi identificat întotdeauna. Inflamația este caracterizată prin prezența anumitor celule ale sistemului imunitar, numite plasmocite, în țesutul endometrial.

Deși denumirile sunt asemănătoare, endometrita nu trebuie confundată cu endometrioza. Prima afectează mucoasa din interiorul uterului, în timp ce endometrioza presupune prezența unui țesut asemănător endometrului în afara cavității uterine.

Poți avea endometrită fără să ai niciun simptom?

O femeie se poate simți perfect sănătoasă, poate avea un ciclu menstrual regulat și poate să nu observe nimic neobișnuit. Acesta este unul dintre motivele pentru care endometrita cronică poate rămâne mult timp nediagnosticată.

Atunci când există manifestări, acestea sunt de obicei nespecifice: mici sângerări între menstruații, menstruații prelungite, disconfort pelvin sau dureri în timpul contactului sexual. Niciunul dintre aceste simptome nu indică însă, în mod obligatoriu, prezența endometritei.

„Absența simptomelor nu exclude o inflamație cronică a endometrului, la fel cum prezența unor sângerări neregulate nu înseamnă automat endometrită. Aceste manifestări apar în multe alte afecțiuni ginecologice. De aceea, diagnosticul nu se stabilește doar pe baza simptomelor, ci prin investigații specifice, atunci când există o indicație medicală”, precizează dr. Andreas Vythoulkas.

Cum poate o inflamație a uterului să împiedice apariția sarcinii?

Pentru ca un embrion să se implanteze, endometrul trebuie să treacă printr-o serie de transformări care îl fac receptiv într-o anumită perioadă a ciclului menstrual, cunoscută sub denumirea de fereastră de implantare.

Inflamația persistentă poate modifica mediul local al endometrului, inclusiv activitatea celulelor imunitare și comunicarea dintre acestea și embrion. Mai multe studii au identificat o asociere între endometrita cronică și rezultate reproductive mai puțin favorabile, inclusiv în cazul procedurilor de fertilizare in vitro. Cercetările au analizat și o posibilă legătură cu pierderile repetate de sarcină.

Totuși, este importantă o precizare: asocierea observată în studii nu demonstrează că endometrita cronică este întotdeauna cauza directă a infertilității sau a pierderii unei sarcini.

„Trebuie să înțelegem că implantarea embrionului este un proces complex. Contează calitatea embrionului, vârsta femeii, particularitățile endometrului și o serie de alți factori. Dacă identificăm o endometrită cronică, evaluăm în ce măsură aceasta poate fi relevantă pentru situația pacientei. Nu putem spune că orice transfer embrionar nereușit este provocat de o inflamație a uterului”, explică specialistul în infertilitate.

Ai avut mai multe transferuri embrionare nereușite? Când trebuie investigat endometrul

În cazul femeilor care urmează proceduri FIV, nereușita unui transfer embrionar poate ridica numeroase întrebări. De ce nu s-a implantat embrionul? A existat o problemă la nivelul uterului? Ar trebui efectuate investigații suplimentare înainte de o nouă încercare?

Endometrita cronică este una dintre posibilele explicații luate în calcul în anumite cazuri de eșec repetat de implantare.

Recomandările actuale ale Societății Americane de Medicină Reproductivă (ASRM), publicate în 2026, arată că evaluarea endometritei cronice poate fi luată în considerare la pacientele cu eșecuri repetate de implantare, deși dovezile privind beneficiile testării și tratamentului rămân limitate.

„După un transfer embrionar nereușit, tentația este să căutăm imediat o explicație și să facem cât mai multe analize. Dar nu toate investigațiile sunt necesare pentru fiecare pacientă. Dacă există eșecuri repetate de implantare, pierderi recurente de sarcină sau alte elemente care ridică suspiciunea unei probleme endometriale, putem recomanda investigații suplimentare. Decizia trebuie luată individual, după evaluarea întregului istoric medical”, subliniază dr. Vythoulkas.

De ce o ecografie normală nu exclude endometrita

Ecografia transvaginală este una dintre investigațiile de bază în evaluarea fertilității feminine. Ea poate oferi informații importante despre structura uterului, grosimea endometrului și eventualele modificări ale cavității uterine.

Cu toate acestea, endometrita cronică nu produce întotdeauna modificări vizibile ecografic. Prin urmare, o ecografie normală nu este suficientă pentru a exclude diagnosticul.

Atunci când medicul suspectează această afecțiune, poate recomanda histeroscopia, o procedură care permite vizualizarea directă a interiorului uterului cu ajutorul unei camere foarte subțiri. În anumite cazuri pot fi observate mici formațiuni, zone de roșeață sau modificări inflamatorii ale mucoasei. Aceste aspecte nu sunt însă suficiente pentru confirmarea diagnosticului.

Investigația de referință este biopsia endometrială, prin care se recoltează o mică probă de țesut. Aceasta este examinată la microscop, uneori printr-o metodă specială, numită imunohistochimie CD138, care ajută la identificarea plasmocitelor asociate inflamației cronice.

Există totuși o limitare importantă: specialiștii nu au ajuns încă la un consens privind numărul exact de plasmocite necesar pentru stabilirea diagnosticului. Din acest motiv, interpretarea rezultatului trebuie făcută în contextul clinic al fiecărei paciente.

Se poate trata endometrita cronică? Și cresc șansele de sarcină după tratament?

Vestea bună este că endometrita cronică poate fi tratată. În cazurile în care diagnosticul este confirmat și tratamentul este indicat, medicul poate recomanda administrarea de antibiotice, alegerea acestora depinzând de contextul clinic și, atunci când este posibil, de identificarea microorganismelor implicate.

Este important ca tratamentul să fie prescris de specialist și să nu fie urmat preventiv, fără un diagnostic sau o justificare medicală.

În funcție de istoricul pacientei și de rezultatele investigațiilor, medicul poate recomanda ulterior reevaluarea endometrului, pentru a verifica dacă inflamația persistă.

Dar rămâne întrebarea: dacă tratăm endometrita, cresc automat șansele de a obține o sarcină?

Cercetările au identificat rezultate reproductive mai bune la unele paciente la care inflamația s-a remis după tratament, comparativ cu cele la care aceasta a persistat. Cu toate acestea, datele provin în mare parte din studii observaționale și nu demonstrează încă în mod concludent că tratamentul crește rata nașterilor.

„Endometrita cronică este o afecțiune pentru care avem posibilități de tratament, dar trebuie să evităm promisiunile nerealiste. Tratarea unei probleme identificate la nivelul endometrului poate fi importantă în anumite situații, însă nu garantează obținerea unei sarcini. În medicina reproductivă, obiectivul este să identificăm factorii care pot fi corectați și să alegem intervențiile cu beneficii reale pentru pacientă”, afirmă dr. Andreas Vythoulkas.

Ar trebui toate femeile care își doresc un copil să facă analiza pentru endometrită?

Deși interesul pentru endometrita cronică a crescut în ultimii ani, dovezile științifice disponibile nu susțin testarea de rutină a tuturor femeilor care încearcă să obțină o sarcină și nici a tuturor pacientelor înainte de primul ciclu FIV.

De altfel, cercetări publicate în 2026 atrag atenția asupra diferențelor dintre metodele de diagnostic și asupra riscului de supradiagnosticare și tratamente antibiotice inutile.

Pentru femeile care nu reușesc să obțină o sarcină, primul pas rămâne evaluarea completă a fertilității cuplului. În general, consultul de specialitate este recomandat după 12 luni de încercări fără rezultat, dacă femeia are sub 35 de ani, sau după 6 luni, dacă are 35 de ani ori mai mult. În prezența unor probleme medicale cunoscute, investigațiile pot începe mai devreme.

Endometrita cronică reprezintă una dintre afecțiunile care pot fi luate în calcul în cadrul acestei evaluări, atunci când istoricul medical justifică suspiciunea.

„Mesajul important pentru paciente este să nu pornească de la ideea că au o boală ascunsă doar pentru că sarcina întârzie. Endometrita cronică există, poate fi diagnosticată și tratată, dar investigarea acesteia trebuie recomandată doar atunci când există motive medicale care o justifică. Ceea ce contează este evaluarea corectă a infertilității, astfel încât să identificăm problemele reale și să nu pierdem timp cu investigații sau tratamente care nu sunt necesare”, concluzionează dr. Andreas Vythoulkas.