Antena Căutare
Home Lifestyle Health (P) Lista pentru părinți cu semnele de alarmă care transformă o simplă iritație într-o urgență medicală pediatrică

(P) Lista pentru părinți cu semnele de alarmă care transformă o simplă iritație într-o urgență medicală pediatrică

O pată roșie apărută peste noapte pe pielea unui copil rareori înseamnă ceva grav, iar tocmai această banalitate face ca semnele cu adevărat serioase să treacă, uneori, neobservate. Majoritatea erupțiilor cutanate din copilărie au cauze comune și dispar de la sine în câteva zile, însă există un grup restrâns de manifestări care nu ar trebui ignorate, pentru că pot anunța o afecțiune care necesită tratament imediat.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 15:23 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 15:25
Descoperă ce trebuie să faci când apar pete pe pielea copilului
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

La copii, petele roșii pe corp au cel mai adesea cauze banale: alergii la alimente, polen, praf sau produse de îngrijire, infecții virale precum varicela sau dermatita atopică, o afecțiune cronică a pielii care revine periodic, mai ales în sezoanele reci. Tiparul lor este, de regulă, ușor de recunoscut: sunt ușor reliefate, se estompează atunci când sunt apăsate cu degetul și dispar treptat, fără ca starea generală a copilului să fie afectată în mod semnificativ. Tocmai acest tipar, blând și previzibil, este cel care lipsește cu desăvârșire atunci când în spatele petelor se ascunde o problemă gravă.

Semnele de alarmă pe care părinții nu ar trebui să le treacă cu vederea

Există un set de caracteristici care schimbă radical situația și care ar trebui să ducă imediat la un consult medical, ideal într-un serviciu de urgență pediatrică:

Petele nu dispar și nu se estompează atunci când sunt apăsate. Spre deosebire de o iritație obișnuită, o pată de culoare roșie sau violacee care rămâne complet vizibilă sub presiune poate indica o sângerare mică sub piele, nu doar o inflamație de suprafață.

Articolul continuă după reclamă

Apar împreună cu febră mare și o stare generală vizibil alterată. Un copil somnolent, greu de trezit, care refuză să mănânce sau plânge fără să poată fi liniștit, în combinație cu pete pe piele, reprezintă un tablou care nu suportă amânare.

Se întind vizibil de la o oră la alta. O erupție care ocupă, la prânz, o suprafață mică și seara acoperă deja portiuni extinse din corp semnalează un proces acut, nu o simplă alergie.

Sunt însoțite de dureri articulare sau abdominale, mai ales atunci când petele sunt concentrate pe picioare și fese. Această combinație este caracteristică unei forme de inflamație a vaselor de sânge mici, care necesită investigații suplimentare.

Apar vânătăi fără explicație, sângerări ale gingiilor sau sângerări nazale neobișnuit de frecvente. Petele care coexistă cu alte semne de sângerare pot avea legătură cu un număr scăzut de trombocite, iar cauza acestuia trebuie identificată printr-o analiză de sânge.

Diferența dintre o iritație banală și o urgență reală ține, de multe ori, de câteva detalii simple, pe care un părinte le poate observa acasă, înainte de a ajunge la medic. Culoarea, forma, viteza cu care se răspândesc petele și starea generală a copilului spun mai mult decât pare la prima vedere, iar atunci când oricare dintre aceste semnale este prezent, timpul contează foarte mult", explică Dr. Veronica Crișan, medic pediatru în cadrul clinicii Adeomed.

Testul paharului, un gest simplu care poate câștiga timp prețios

Unul dintre cele mai utile instrumente pe care un părinte le are la îndemână, chiar înainte de a ajunge la un medic, este un test extrem de simplu: se apasă un pahar transparent direct pe pata de pe piele și se urmărește dacă aceasta rămâne vizibilă prin sticlă. O pată banală se estompează sau dispare sub presiune, în timp ce o pată de tip petesial sau purpuric rămâne complet vizibilă, indiferent de cât de tare este apăsat paharul. Acest gest, folosit inclusiv ca reper orientativ de sistemele medicale de urgență, nu înlocuiește un consult medical, dar poate ajuta un părinte să decidă rapid dacă situația necesită o deplasare imediată la spital sau poate aștepta un consult programat.

Niciunul dintre aceste semne, luat separat, nu înseamnă automat o urgență majoră, iar majoritatea petelor roșii de la copii rămân, în continuare, complet inofensive. Diferența o face combinația lor, viteza cu care evoluează și disponibilitatea unui părinte de a cere o evaluare medicală imediată în locul unei rezolvări de acasă, mai ales atunci când ceva nu se potrivește cu tiparul obișnuit al unei simple iritații.

Vești bune pentru iubitorii de ciocolată. De ce o poți mânca și la micul dejun și ce beneficii poate avea...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el
Observatornews.ro Momentul în care părinții se iau la bătaie în tribune la un meci de handbal de junioare la Timișoara Momentul în care părinții se iau la bătaie în tribune la un meci de handbal de junioare la Timișoara
Antena 3 Primele imagini de la demolarea blocului care a explodat în Rahova. Imobilul rămâne fără etajele superioare Primele imagini de la demolarea blocului care a explodat în Rahova. Imobilul rămâne fără etajele superioare
SpyNews Mirela Vaida, confesiuni despre relația cu soacra. Ce reacție a avut mama soțului ei atunci când a aflat că se căsătoresc Mirela Vaida, confesiuni despre relația cu soacra. Ce reacție a avut mama soțului ei atunci când a aflat că se căsătoresc
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Vești bune pentru iubitorii de ciocolată. De ce o poți mânca și la micul dejun și ce beneficii poate avea
Vești bune pentru iubitorii de ciocolată. De ce o poți mânca și la micul dejun și ce beneficii poate avea
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Într-o lume obsedată de tinerețe, ignorăm beneficiile îmbătrânirii. Ce devine, de fapt, mai bun odată cu vârsta
Într-o lume obsedată de tinerețe, ignorăm beneficiile îmbătrânirii. Ce devine, de fapt, mai bun odată cu vârsta
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x