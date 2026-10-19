O variantă a virusului H1N1 se răspândește în Marea Britanie, iar sezonul gripal ar putea începe mai devreme. Care sunt riscurile și cum recunoști gripa.

O nouă variantă a gripei porcine se răspândește în Marea Britanie. Avertismentul unui profesor și recomandarea pentru populație | Shutterstock

O variantă a virusului gripal H1N1, cunoscută și sub numele de gripă porcină, circulă în Marea Britanie, iar activitatea gripală a început să crească mai devreme decât în ultimii ani.

O nouă variantă a gripei porcine se răspândește în Marea Britanie

Specialiștii îi îndeamnă pe cei care sunt eligibili să se vaccineze cât mai curând, în contextul în care virusul a suferit modificări genetice care ar putea influența eficiența protecției oferite de vaccinul din acest sezon.

H1N1 a provocat o epidemie importantă în Regatul Unit în perioada 2009-2010. Deși virusul face parte din familia celor care provoacă gripa sezonieră, modificările apărute de-a lungul timpului necesită monitorizare atentă din partea autorităților sanitare.

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Simon Clarke, profesor asociat de microbiologie celulară la Universitatea din Reading, a atras atenția asupra schimbărilor suferite de virusul care circulă în prezent. Potrivit acestuia, varianta actuală este diferită de cea vizată de vaccinul antigripal din acest an, ceea ce ridică întrebări privind nivelul de protecție împotriva infectării.

Cele mai recente date publicate de Agenția pentru Securitatea Sănătății din Marea Britanie (UKHSA) arată că activitatea gripală din septembrie 2026 a fost mai ridicată decât în aceeași perioadă din ultimii patru ani. Deși nivelul general de circulație a virusului este încă redus, tendința de creștere ar putea anunța un sezon gripal mai timpuriu.

„Dacă numărul de cazuri continuă să crească în următoarele săptămâni, acest lucru ar sugera că sezonul gripei începe mai devreme decât de obicei”, a explicat Simon Clarke.

Ce spun specialiștii despre vaccinul antigripal

Potrivit autorităților sanitare britanice, în prezent circulă două subtipuri principale ale virusului gripal de tip A: H1N1 și H3N2. Vaccinurile antigripale sezoniere sunt concepute pentru a oferi protecție împotriva celor două subtipuri de gripă A și împotriva virusurilor gripale de tip B.

Chiar dacă unele variante suferă modificări după stabilirea compoziției vaccinului, acest lucru nu înseamnă automat că vaccinarea devine ineficientă. Protecția poate varia în funcție de cât de mult diferă virusurile circulante de tulpinile incluse în vaccin, însă imunizarea poate reduce riscul de forme grave ale bolii și de spitalizare.

Specialiștii recomandă vaccinarea persoanelor eligibile înainte de intensificarea sezonului gripal. Organismul are nevoie, în general, de aproximativ două săptămâni după administrarea vaccinului pentru a dezvolta un răspuns imun protector.

Cum recunoști gripa și cum o deosebești de o răceală banală

Gripa și răceala obișnuită pot avea simptome asemănătoare, însă există câteva diferențe importante. Gripa debutează, de regulă, brusc, în decurs de câteva ore, și poate provoca febră, frisoane, dureri musculare, dureri de cap, tuse seacă și o stare accentuată de oboseală. În unele cazuri, simptomele sunt suficient de intense încât să împiedice desfășurarea activităților zilnice.

În schimb, răceala se instalează treptat și afectează în special nasul și gâtul. Printre manifestările frecvente se numără nasul înfundat sau care curge, strănutul și durerea în gât, iar starea generală este, de obicei, mai puțin afectată.

Simptomele nu sunt suficiente pentru a stabili întotdeauna diagnosticul, deoarece și alte infecții respiratorii pot provoca manifestări similare. Persoanele cu simptome severe, dificultăți de respirație sau dureri în piept trebuie să solicite ajutor medical, iar cele cu risc crescut de complicații ar trebui să discute cât mai devreme cu un medic.