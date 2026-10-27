(P) Cât durează un tratament cu alignere invizibile Spark și care sunt etapele lui? Ghid explicat de medicii Dental Science

Un tratament cu alignere invizibile Spark durează, în funcție de complexitatea cazului, de la câteva luni pentru corecțiile ușoare până la 2-2,5 ani pentru cazurile complexe. Parcursul are etape clare: consultația și scanarea digitală, planul de tratament, purtarea seturilor de alignere cu controale periodice și, la final, faza de stabilizare.

Medicii ortodonți de la Dental Science, din sectorul 6 al Bucureștiului subliniază că durata reală depinde în mare măsură de cât de constant poartă pacientul alignerele si de complexitatea cazului.

Pentru mulți adulți din București, întrebarea despre durată vine înaintea celei despre cost. Un tratament ortodontic înseamnă un angajament de luni sau ani, care trebuie corelat cu programul de lucru, cu evenimentele personale și cu obiceiurile zilnice. Alignerele transparente au făcut decizia mai ușoară, pentru că sunt discrete și se scot la masă, deci au mult mai putine restrictii.

Online circulă estimări foarte diferite, de la „câteva luni” până la „câțiva ani”, iar ambele pot fi corecte. Diferența o face cazul fiecărui pacient: cât de ample sunt deplasările dentare necesare, cum arată mușcătura și cât de constant este purtat aparatul. Medicii de la Dental Science subliniază că o estimare realistă se poate face abia după o evaluare completă, nu pe baza unei fotografii sau a unei descrieri la telefon.

Ghidul de mai jos prezintă etapele tratamentului în ordinea în care le parcurge pacientul, ce poate face acesta concret pentru ca planul să fie respectat și în ce situații alignerele nu sunt prima opțiune.

Articolul continuă după reclamă

De ce durata tratamentului cu alignere diferă de la un pacient la altul

Alignerele lucrează prin deplasări mici și controlate. Fiecare set mută dinții cu 0,25 mm, iar osul din jurul rădăcinilor are nevoie de timp pentru a se remodela. Din acest motiv, tratamentul nu poate fi grăbit peste ritmul biologic al organismului.

O corecție ușoară, de exemplu un spațiu mic între incisivi sau o înghesuire discretă a dințilir frontali, presupune mai puține etape și se poate încheia într-un interval de ordinul lunilor. La polul opus, cazurile complexe, care implică probleme de mușcătură, rotații importante sau înghesuiri pe ambele arcade, ajung la o durată de 2-2,5 ani. Indiferent de complexitate, un caz tratat cu alignere Spark presupune cel puțin 10 alignere.

Dr. Gheorghiu explică faptul că pacienții își compară adesea tratamentul cu al unei cunoștințe și se îngrijorează când durata diferă. „Doi pacienți cu zâmbete aparent asemănătoare pot avea mușcături foarte diferite. Ceea ce se vede în oglindă este doar o parte din diagnostic; contactul dintre dinți și poziția maxilarelor contează la fel de mult”, precizează medicul.

Etapele tratamentului cu alignere Spark, pas cu pas

1. Consultația ortodontică și evaluarea inițială

Primul pas este discuția cu medicul ortodont și examinarea clinică. Medicul verifică starea dinților și a gingiilor, analizează mușcătura și stabilește, împreună cu pacientul, ce anume își dorește acesta să corecteze. Tot acum se decide dacă alignerele sunt soluția potrivită sau dacă situația cere o altă abordare. Eventualele carii sau probleme gingivale si osoase se tratează înainte de începerea tratamentului ortodontic.

2. Scanarea digitală

În locul amprentelor cu material clasic, dinții sunt înregistrați cu un scanner intraoral, care generează un model tridimensional al arcadelor. Procedura este scurtă și elimină disconfortul pe care unii pacienți îl resimt la amprentele tradiționale. Modelul digital devine baza întregului plan de tratament.

3. Planul de tratament digital

Pe baza scanării, medicul ortodont stabilește mișcările dentare etapă cu etapă și poate prezenta pacientului o simulare a rezultatului estimat. În această etapă se conturează durata aproximativă a tratamentului și numărul de alignere necesare. Pacientul vede astfel, înainte de a începe, unde se dorește să se ajungă și în ce interval.

4. Predarea primelor alignere

La primul set, medicul verifică modul în care alignerele se așază pe dinți și explică pacientului cum se pun, cum se scot și cum se curăță. În unele cazuri se aplică pe dinți mici atașamente din material compozit, de culoarea dintelui, care ajută alignerele să exercite forța în direcția dorită. În primele zile, pacienții descriu de obicei o senzație de tensiune și de corp străin, care se atenuează pe măsură ce se obișnuiesc cu aparatul.

5. Purtarea zilnică și controalele periodice

Alignerele se poartă aproximativ 22 de ore pe zi și se scot doar pentru masă și pentru igiena orală. Schimbarea seturilor se face la 7-14 zile, conform planului stabilit de medic, iar la controalele de la 8-10 săptămâni ortodontul verifică dacă dinții urmează traseul planificat. Dacă apar abateri, planul poate fi ajustat din timp, pentru ca tratamentul să rămână pe direcția stabilită.

6. Finalizarea și faza de contentie

După ultimul set, dinții au nevoie de stabilizare, pentru că au tendința naturală de a reveni spre poziția inițială. Medicul stabilește un mijloc de contentie, de exemplu o gutieră purtată noaptea sau un fir metalic fixat pe fața internă a dinților. Această etapă face parte din tratament și protejează rezultatul obținut în lunile sau anii anteriori.

Ce poate face pacientul pentru ca tratamentul să nu se prelungească

Factorul pe care pacientul îl controlează direct este timpul de purtare. Alignerele lăsate în cutie câteva ore în plus pe zi încetinesc deplasarea dinților, iar setul următor poate să nu se mai potrivească așa cum a fost planificat. Obiceiurile mărunte, cum ar fi scoaterea aparatului pentru o cafea băută pe durata unei ore sau pentru gustări dese, adunate în timp, pot întârzia etapele.

Igiena orală contează la fel de mult. Dinții se periază înainte de a pune din nou alignerele, iar cât timp aparatul este în gură se recomandă doar apa. Resturile alimentare rămase sub aligner favorizează apariția cariilor și a inflamației gingivale, iar o problemă dentară apărută pe parcurs poate impune o pauză în tratament.

Prezența la controale și comunicarea cu medicul completează disciplina zilnică. Pierderea sau deteriorarea unui aligner, o senzație de presiune neobișnuită sau un aparat care nu se mai așază corect trebuie semnalate imediat, pentru ca ortodontul să decidă pasul următor.

Candidatul ideal pentru aparat dentar invizibil la Dental Science, în sectorul 6

Alignerele se potrivesc unei categorii largi de pacienți, însă nu tuturor. Profilurile de mai jos sunt orientative; decizia finală aparține medicului ortodont, după evaluare.

Un adult cu înghesuire ușoară sau moderată la dinții frontali, care evită tratamentul ortodontic pentru că nu își dorește brackeți vizibili, este un candidat frecvent. La fel, un pacient care a purtat aparat fix în adolescență și observă că dinții s-au deplasat din nou după ani de zile poate corecta această recidivă cu alignere.

Un pacient cu spații între dinți, cu dinți ușor rotați sau cu anumite probleme de mușcătură poate fi, de asemenea, tratat cu alignere, în funcție de amploarea deplasărilor necesare. Persoanele care vorbesc des în public sau au întâlniri frecvente apreciază faptul că aparatul este greu de observat.

Există și situații în care alignerele nu sunt prima opțiune sau trebuie amânate. O inflamație gingivală activă sau o boală parodontală netratată trebuie rezolvate înainte de orice mișcare ortodontică. Dezechilibrele scheletale severe dintre maxilare pot necesita alte abordări, uneori combinate cu chirurgia. Iar un pacient care știe că nu poate purta aparatul în jur de 22 de ore pe zi ar trebui să discute deschis cu medicul despre variantele fixe.

Cum decurge tratamentul la clinica Dental Science, din zona Lujerului, București

Clinica funcționează din 2009 pe Bd. Iuliu Maniu, lângă stația de metrou Lujerului, în zona Militari, și are ca focus principal ortodonția cu alignere Spark. Tratamentele ortodontice sunt conduse de medici specialiști, între care Dr. Alina Gheorghiu, medic specialist ortodonție și ortopedie dento-facială.

„La Dental Science folosim scannerul intraoral MEDIT pentru înregistrarea arcadelor, așa că pacientul nu mai trece prin amprenta cu material clasic. Pe modelul digital discutăm împreună fiecare etapă, înainte ca primul aligner să fie realizat”, explică Dr. Gheorghiu.

Echipa este formată din 5 medici specialiști pe arii diferite: ortodonție, parodontologie, chirurgie oro-maxilo-facială, endodonție, pedodonție și estetică dentară complexă. Pentru pacientul de ortodontie, acest lucru are o consecință practică: dacă evaluarea arată nevoia unui tratament parodontal, inclusiv cu laserul Biolase Epic X, sau a unui tratament de canal la microscop înainte de alignere, acesta se face în aceeași clinică, fără redirecționări între cabinete. După finalizarea ortodonției, eventualele lucrări estetice, precum albirea sau fațetele, pot fi planificate tot aici.

Echipa Dental Science recomandă ca fiecare pacient să plece de la consultație cu un plan de tratament etapizat, în care sunt explicate pașii, durata estimată și costurile, astfel încât decizia să fie luată în cunoștință de cauză.

Ce merită să întrebați la prima consultație

Câteva întrebări clarifică încă de la început așteptările. Merită să aflați care este durata estimată în cazul dumneavoastră și ce ar putea să o prelungească, câte alignere sunt prevăzute în plan și la ce intervale sunt programate controalele. Este util să întrebați dacă sunt necesare atașamente sau tratamente pregătitoare și ce tip de contentie urmează după finalizare. Nu în ultimul rând, întrebați ce se întâmplă dacă pierdeți un aligner sau dacă o etapă nu evoluează conform planului.

Întrebări frecvente despre alignerele Spark

Este dureros tratamentul cu alignere? În mod obișnuit nu. In primele zile ale fiecărui set apare o senzație de tensiune, care se reduce pe măsură ce dinții se adaptează.

Pot mânca orice în timpul tratamentului? Da, pentru că alignerele se scot la masă; după fiecare masă este nevoie de periaj înainte de a le pune la loc.

Se observă alignerele când vorbesc? Fiind transparente, sunt greu de remarcat în conversațiile obișnuite, iar atașamentele au culoarea dintelui.

Ce fac dacă pierd un aligner? Anunțați medicul ortodont, care va decide dacă treceți la setul următor, reveniți la cel anterior sau este nevoie de un set nou.

Durata unui tratament cu alignere se poate estima corect doar după o evaluare personalizată. Pentru a afla în câte etape s-ar putea corecta zâmbetul dumneavoastră, primul pas este o consultație ortodontică cu scanare digitală, în care medicul vă explică planul, intervalele de control și opțiunile potrivite. Programările la Dental Science se pot face telefonic, de luni până vineri, iar clinica se află la câțiva pași de metroul Lujerului.

Nume: Dental Science - Dentist Militari - Clinica Stomatologica Sector 6 - Aparat Dentar Sector 6

Adresa: Bl. 5, Sc. A, Parter, Ap. 2,, Bd. Iuliu Maniu 74-76, 061109 București

Telefon: 0744 490 624