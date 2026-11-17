O lucrare fixă pe 4 implanturi este o arcadă completă de dinți, prinsă pe patru implanturi dentare, pe care nu o scoți acasă și pe care o îngrijești aproape ca pe dinții tăi. Nu se potrivește însă oricui: când osul nu susține patru implanturi puse corect, când boala parodontală sau o afecțiune generală nu sunt ținute sub control ori când există dinți care merită păstrați, medicii aleg altă soluție.

La CardioDent, în Iași, decizia o iau împreună chirurgul și medicul protetician, după ce analizează aceeași tomografie și aceeași mușcătură.

Ce este o lucrare fixă pe 4 implanturi și când nu este varianta potrivită? Cum decid împreună chirurgul și medicul protetician la CardioDent

Mulți dintre cei care caută dinți ficși în Iași ajung la acest subiect după ani în care au tot amânat. Unii poartă o proteză care se mișcă la fiecare masă. Alții au dinți care se clatină unul după altul și s-au obișnuit să zâmbească cu buzele strânse. Dacă te regăsești aici, nu ai de ce să te jenezi: este una dintre situațiile cele mai des întâlnite la consultație.

Pe internet, totul pare simplu: patru implanturi, o lucrare fixă și gata. În cabinet, discuția e mai nuanțată. Cifra 4 nu e o regulă, ci o soluție care se potrivește multor pacienți, dar nu tuturor. Iar întrebările care vin aproape mereu primele, cât costă și cât durează, primesc un răspuns corect abia după ce medicii văd ce se întâmplă cu osul, gingia și mușcătura ta.

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Ce este, concret, o lucrare fixă pe 4 implanturi

Implanturile sunt șuruburi mici din titan care iau locul rădăcinilor pierdute. Într-o lucrare pe 4 implanturi, două sunt așezate în zona din față, iar două spre spate, adesea ușor înclinate. Așa folosesc osul disponibil și ocolesc zone delicate, cum ar fi sinusul maxilar sau nervul din mandibulă. Pe ele se fixează o singură lucrare, care înlocuiește toată arcada.

Lucrarea nu se scoate acasă. O cureți zilnic, cu periuță, ață specială sau duș bucal, și vii la controale, unde medicul o poate demonta pentru o curățare atentă.

La CardioDent, refacerea completă a unei arcade pe implanturi are un nume: Dinți Ficși 360™. Programul clinicii pornește de la 4 implanturi, dar poate ajunge la 6 sau mai multe pe arcadă, în funcție de ce arată investigațiile. În primele zile după intervenție, atunci când situația medicală o permite, primești o lucrare provizorie fixă. Lucrarea definitivă, din titan și zirconiu, vine după cel puțin 6 luni, când implanturile s-au integrat în os. Programul este descris pas cu pas pe pagina dedicată danturii fixe de pe site-ul CardioDent.

Când lucrarea pe 4 implanturi nu este varianta potrivită

Aceasta e partea pe care pacienții o aud mai rar, așa că merită spusă direct. Există situații în care patru implanturi nu sunt alegerea bună, cel puțin nu imediat:

• Osul nu susține patru implanturi puse corect. După ani fără dinți, osul se retrage. Uneori soluția este un număr mai mare de implanturi, alteori este nevoie mai întâi de adiție de os.

• Ai încă dinți care pot fi salvați. Dacă o parte dintre dinți sunt sănătoși sau pot fi tratați, nu are sens să fie scoși doar ca să încapă într-o soluție standard. Se pot discuta implanturi individuale, punți sau coroane.

• Boala parodontală este activă. Gingiile inflamate și infecția se tratează întâi, altfel pun în pericol și implanturile noi.

• O afecțiune generală nu este ținută sub control. Un diabet dezechilibrat sau anumite tratamente pentru alte boli cer avizul medicului curant și, uneori, amânarea intervenției până la stabilizare.

• Forța de mușcătură este foarte mare. La cei care scrâșnesc puternic din dinți, medicii pot alege mai multe implanturi și o protecție de noapte.

• Nu poți reveni la controale. O lucrare fixă pe implanturi are nevoie de igienă zilnică și de vizite regulate. Fără ele, crește riscul de inflamație în jurul implanturilor.

Niciuna dintre aceste situații nu înseamnă automat „nu se poate”. De cele mai multe ori înseamnă „încă nu” sau „altfel”. Tocmai de aceea decizia nu se ia la prima privire, ci după investigații.

Cum decid împreună chirurgul și medicul protetician la CardioDent Iași

La CardioDent, chirurgul și medicul protetician lucrează împreună pe fiecare caz de implanto-protetică. Fiecare privește aceeași gură din alt unghi. Chirurgul se uită la os: cât de înalt și de lat este, pe unde trec nervul și sinusul, unde poate sta stabil un implant. Medicul protetician se uită la rezultat: cum se închide gura, cât sprijin au buzele, cum arată zâmbetul și de câtă înălțime are nevoie lucrarea ca să fie rezistentă.

Dr. Călin Popescu, coordonator medical CardioDent, explică: «Ordinea contează. Mai întâi ne gândim cum trebuie să arate și să funcționeze dinții finali, apoi căutăm în os locurile unde implanturile îi pot susține. Dacă cele două planuri nu se potrivesc, discutăm până găsim varianta care ține cont de amândouă: uneori înseamnă încă un implant, alteori adiție de os, alteori o cu totul altă soluție.»

Una dintre echipele de implanto-protetică este formată din Dr. Călin Popescu și Dr. Raluca Tureac, care are un master în implanto-protetică. Alte cazuri sunt preluate, de exemplu, de Dr. Eliza Drăgan împreună cu Dr. Basascu Tiberiu sau de Dr. Cristian Brinzei împreună cu Dr. Marina Vieru. Fiecare chirurg lucrează cu mai mulți proteticieni, iar echipa care îți preia cazul se stabilește în funcție de clinică și de programare. Dacă vrei să citești separat despre fiecare parte, găsești informații despre implantologie la CardioDent Iași și despre lucrările din zirconiu pe pagina de protetică CardioDent.

Dinți Ficși 360™ pas cu pas, pentru pacienții din Iași și din alte orașe

Protocolul CardioDent pentru dinți ficși pe implanturi începe cu o consultație și cu tomografia (CBCT), care arată osul în trei dimensiuni. Dinți Ficși 360™ sunt organizați în 7 etape:

• Consultația și tomografia, plus scanarea și, unde ajută, un ghid digital pentru intervenție.

• Analizele și avizele, inclusiv avizul medicului curant pentru cei cu boli cronice.

• Intervenția de inserare a implanturilor.

• Lucrarea provizorie fixă, în primele zile, atunci când situația medicală o permite.

• Șase luni de controale, în care medicii urmăresc vindecarea.

• Lucrarea definitivă, din titan și zirconiu.

• Controlul anual.

Dacă îți este teamă de intervenție sau planul tău e mai amplu, există opțiunea sedării conștiente. Ea este administrată și urmărită de un medic specialist ATI, iar funcțiile vitale îți sunt monitorizate tot timpul. Rămâi relaxat, respiri singur, poți răspunde medicului și nu simți durere.

Pentru pacienții din județele din jur sau din diaspora, reabilitările complete sunt gândite într-un număr mic de ședințe. Pe tot parcursul, consilierul Patient Care este legătura dintre tine și echipa medicală, de la primul telefon până la finalul tratamentului.

Candidatul ideal pentru dinți ficși pe 4 implanturi

Fiecare caz se judecă separat, dar câteva tipologii apar des printre pacienții pentru care lucrarea pe 4 implanturi are sens:

• Un pacient care poartă de ani de zile o proteză totală care nu mai stă bine și își dorește dinți pe care să nu-i scoată.

• Un pacient cu mulți dinți mobili sau compromiși pe aceeași arcadă, la care tratarea fiecăruia nu mai are șanse reale să țină.

• Un pacient cu os suficient în zona din față a maxilarului, chiar dacă spre spate osul s-a retras.

• Un pacient cu boli cronice ținute sub control, care poate aduce avizul medicului curant.

• Un pacient dispus să își facă igiena zilnică și să vină la controale.

Echipa CardioDent din Iași recomandă ca, înainte de orice decizie, să vii la consultație cu lista medicamentelor pe care le iei și cu radiografiile mai vechi, dacă le ai. Ele scurtează drumul spre un plan realist.

Cât costă dinți ficși în Iași și ce să întrebi la consultație

Știm că aceasta e, de fapt, prima întrebare. Un preț corect nu se poate da fără investigații, pentru că depinde de numărul de implanturi, de nevoia de adiție de os și de tratamentele pregătitoare. După consultație primești un plan scris pe etape, în care fiecare etapă are costul ei, spus de la început. Pentru că partea financiară e grija principală pentru mulți pacienți, clinica are și opțiuni de finanțare, pe care le discuți înainte să începi.

Dr. Popescu adaugă: «Prefer să-i spun unui pacient de la prima consultație că are nevoie de șase implanturi sau de un tratament al gingiilor înainte, decât să forțăm o soluție care arată bine doar pe hârtie.»

Câteva întrebări care te ajută la consultație:

• De ce mi se potrivesc 4 implanturi și nu 5 sau 6?

• Am nevoie de adiție de os sau de tratamentul gingiilor înainte?

• Ce dinți se pot păstra, dacă se pot păstra?

• Ce intră în costul fiecărei etape și ce opțiuni de finanțare am?

• Cât de des vin la control în primul an?

Întrebări frecvente

Se poate face lucrarea pe 4 implanturi la ambele arcade?

Da. Fiecare arcadă se evaluează separat, așa că se poate întâmpla ca una să primească 4 implanturi, iar cealaltă mai multe.

Cât stau fără dinți?

Când situația medicală o permite, primești lucrarea provizorie fixă în primele zile după intervenție. Lucrarea definitivă vine după cel puțin 6 luni.

Mi s-a spus că nu am os suficient. Mai am o variantă?

De cele mai multe ori, da. Adiția de os sau un număr mai mare de implanturi pot schimba datele problemei. Medicii îți explică la consultație ce se poate face în cazul tău.

Dacă te gândești la dinți ficși în Iași și nu știi încă dacă lucrarea pe 4 implanturi ți se potrivește, primul pas este o consultație cu evaluare și tomografie. Acolo afli, de la chirurg și de la protetician deopotrivă, ce variante ai, cât durează și cât costă fiecare etapă. Programările se fac la 0332 228 050, unde colegele de la CallCenter te ajută să alegi clinica din Valea Lupului sau pe cea din Păcurari.

Nume: CardioDent Valea Lupului

Adresa: Strada Profesor Ioan Petru Culianu 43, 700548 Valea Lupului, Iași

Telefon: 0332 228 050