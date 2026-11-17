Într-o zi plină, în care prânzul înseamnă o rapidă „oprire” la birou, iar cina este cel mai simplu preparat de la îndemână, fibrele sunt, probabil, ultimul lucru de pe lista noastră de priorități. Și totuși, ritmul sistemului nostru digestiv depinde în mare măsură de prezența lor în farfurie.

Ce sunt fibrele alimentare și de ce avem nevoie de ele | Shutterstock

Fibrele alimentare, acele componente vegetale pe care corpul nu le digeră complet, sunt adevărații „regizori din umbră” ai stării noastre de bine. Dincolo de reglarea tranzitului, ele hrănesc microbiomul intestinal, temperează absorbția zaharurilor și mențin sațietatea mult mai mult timp. Vestea bună este că nu e nevoie de meniuri complicate sau schimbări radicale pentru a ne bucura de ele, ci doar de câteva obiceiuri inspirate care transformă legumele, fructele și cerealele integrale în aliați de cursă lungă.

Ce sunt fibrele alimentare și de ce avem nevoie de ele?

Fibrele sunt acele componente de origine vegetală pe care organismul nostru, mai exact, propriile noastre enzime digestive, nu le poate descompune sau absorbi complet. În timp ce alți nutrienți sunt digerați încă din stomac sau din intestinul subțire, fibrele își continuă călătoria aproape intacte, ajungând în cele din urmă în intestinul gros, unde interacționează direct cu bacteriile bune care locuiesc acolo.

În funcție de tipul lor, acestea ajută la formarea unui scaun mai ușor de eliminat, stimulează mișcarea naturală a intestinelor și prelungesc sațietatea prin încetinirea golirii stomacului.

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Dincolo de reglarea tranzitului, fibrele aduc beneficii majore întregului organism: cele fermentate în colon hrănesc microbiomul și produc acizi grași protectori, în timp ce fibrele solubile temperează absorbția glucozei și pot contribui la menținerea unui nivel sănătos de colesterol.

Astfel, consumul lor constant susține nu doar o digestie armonioasă, ci și un metabolism echilibrat pe termen lung.

Prin urmare, prezența constantă a fibrelor în meniul zilnic nu este doar un sprijin pentru o digestie armonioasă, ci și un pilon de bază pentru un metabolism echilibrat și o stare generală de sănătate.

Fibre solubile și insolubile. Care este diferența?

Fibrele alimentare sunt de două feluri, iar diferența esențială dintre ele stă în felul în care se comportă în contact cu apa și în sarcinile pe care le îndeplinesc în corpul nostru:

Fibrele solubile au proprietatea de a se dizolva în lichide, transformându-se într-o substanță fină, asemănătoare unui gel. Acest gel încetinește viteza cu care mâncarea trece prin stomac și intestinul subțire, temperând absorbția glucozei și a grăsimilor. Le găsim din belșug în ovăz, orz, mere, pere, citrice, leguminoase (fasole, linte, năut) și semințe (chia sau in).

Fibrele insolubile nu se dizolvă în apă, ele rămân practic neschimbate pe parcursul călătoriei lor digestive. Rolul lor principal este de a da volum scaunului și de a stimula mecanic mișcarea naturală a intestinelor, prevenind constipația. Principalele surse sunt tărâțele de grâu, produsele din cereale integrale, coaja comestibilă a fructelor, legumele fibroase și nucile.

Pentru că organismul nostru are nevoie de ambele tipuri pentru a funcționa fără cusur, secretul nu stă în a alege o singură categorie, ci în a ne asigura o farfurie cât mai colorată și variată, care le include pe amândouă în mod natural.

Cum influențează fibrele tranzitul intestinal?

Fibrele contribuie la menținerea unui tranzit regulat prin efectul direct pe care îl au asupra volumului și consistenței scaunului. În acest proces, fiecare tip de fibră are rolul său bine definit, astfel că cele insolubile măresc volumul conținutului intestinal și stimulează mișcările naturale ale acestuia, în timp ce fibrele solubile rețin apa și formează o structură gelatinoasă care asigură o consistență optimă.

Când consumăm prea puține fibre, tranzitul poate deveni mai lent, iar scaunul mai tare și mai greu de eliminat. Această situație apare frecvent atunci când meniul zilnic conține puține legume, fructe, leguminoase și cereale integrale. Un aspect important este și ritmul în care creștem aportul de fibre.

Dacă adăugăm brusc cantități mari în alimentație, sistemul digestiv poate reacționa prin gaze și balonare. De aceea, o creștere treptată îi oferă corpului timpul necesar de adaptare.

În completarea măsurilor legate de alimentație și hidratare, există și produse destinate susținerii tranzitului intestinal. Un exemplu este LaxaNatur Sirop de la Naturalis pe care-l găsești în farmaciile Catena, și care conține lactuloză, suc concentrat din prune, fructooligozaharide, fibre solubile din porumb și inulină din rădăcină de cicoare.

Această formulă reunește ingrediente cu roluri diferite, incluzând lactuloza și fibrele cu rol prebiotic, și se adresează atât copiilor, începând cu vârsta de 3 ani, dar și adulților care caută un sprijin natural pentru tranzitul intestinal, cu respectarea instrucțiunilor de pe ambalaj.

Ce alimente sunt surse bune de fibre?

O alimentație variată ne oferă suficiente opțiuni pentru a include fibre la fiecare masă. Legumele, fructele, leguminoasele, cerealele integrale, nucile și semințele conțin tipuri diferite de fibre, alături de vitamine și minerale.

Printre cele mai bune alegeri se numără:

Legumele: broccoli, morcovii, varza, fasolea verde și sfecla roșie pot fi consumate crude, fierte, la abur sau la cuptor.

Fructele: merele, perele, prunele, zmeura și portocalele sunt surse de fibre solubile și insolubile. Atunci când este potrivit, le putem consuma cu tot cu coajă, după ce le spălăm bine.

Leguminoasele: lintea, fasolea, mazărea și năutul aduc fibre și proteine vegetale. Le putem include în supe, salate sau preparate calde.

Cerealele integrale: ovăzul, secara, orzul și pâinea integrală contribuie la aportul zilnic de fibre. Putem înlocui treptat produsele rafinate cu variante integrale.

Nucile și semințele: migdalele, nucile, semințele de dovleac, chia și in completează mesele cu fibre și grăsimi nesaturate.

Un mic dejun cu fulgi de ovăz, iaurt, fructe și semințe este o variantă simplă. La prânz putem alege o supă de linte sau o salată cu năut, iar la cină putem include legume gătite și cereale integrale.

De câte fibre avem nevoie zilnic?

Necesarul diferă în funcție de vârstă, sex și aportul energetic. Pentru adulți, recomandările generale se situează în jurul valorii de 25 până la 30 de grame pe zi. Unele ghiduri indică aproximativ 25 de grame pentru femei și 38 de grame pentru bărbații cu vârsta de până la 50 de ani. După această vârstă, necesarul este mai mic.

Pentru a ajunge la aceste cantități, nu este nevoie să schimbăm complet meniul. Putem începe cu câteva ajustări:

1. consumă un fruct la micul dejun sau ca gustare.

2. alege pâine integrală în locul celei din făină rafinată.

3. include în meniu, de două sau trei ori pe săptămână, linte, fasole sau năut

4. presară semințe de chia sau de in peste iaurt și terciul de ovăz.

5. consumă o porție de legume la mesele principale.

Hidratarea contează la fel de mult. Apa ajută fibrele să își îndeplinească rolul în tranzitul intestinal. Atunci când creștem aportul de fibre, este important să bem suficiente lichide pe parcursul zilei.

Cum creștem aportul de fibre fără schimbări bruște?

Schimbările mici sunt întotdeauna mai ușor de integrat și de menținut pe termen lung. În loc să dai peste cap tot meniul dintr-o dată, poți începe prin a îmbunătăți mesele pe care le consumi deja în mod obișnuit:

adaugă un fruct proaspăt la micul dejun;

alege legume drept garnitură în locul clasicilor cartofi prăjiți sau orezului alb;

include treptat linte, fasole sau năut în supe, tocănițe sau salate.

Atenție la cum reacționează organismul

Modul de preparare contează enorm pentru confortul tău digestiv. De exemplu, multe persoane tolerează mult mai ușor legumele gătite (la abur, la cuptor sau sotate) decât pe cele crude. În cazul leguminoaselor, secretul este să începi cu porții mici și să le crești treptat, observând cum te simți de la o masă la alta.

Aliatul neașteptat: mișcarea

Alimentația bogată în fibre funcționează cel mai bine mână-n mână cu activitatea fizică. O scurtă plimbare zilnică sau mersul pe jos nu doar că susține starea generală de sănătate, ci și stimulează în mod natural și regularitatea tranzitului intestinal.

Rolul îndrumării de specialitate

Alegerea unui supliment alimentar este un pas individual, iar nevoile nutriționale variază de la o persoană la alta. De aceea, sfatul unui profesionist rămâne cel mai bun punct de plecare. În farmaciile Catena, poți discuta cu un farmacist pentru a evalua dacă un este adecvat stilului tău de viață, cum se completează cu alimentația ta obișnuită și care este modul optim de administrare pentru nevoile tale.

Farmacia modernă – un partener pentru sănătate

Astăzi, rolul farmaciei a evoluat mult dincolo de simpla eliberare a rețetelor medicale. Aceasta a devenit un veritabil spațiu de consiliere, informare și sprijin pentru comunitate.

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Fibrele alimentare și echilibrul digestiv

Fibrele susțin tranzitul intestinal, influențează consistența scaunului și oferă bacteriilor din colon substanțele de care au nevoie. Unele tipuri contribuie și la reglarea glicemiei și la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului.

Le putem obține dintr-o varietate de alimente, de la legume și fructe până la leguminoase, cereale integrale, nuci și semințe. Introduse treptat în meniu și însoțite de un aport adecvat de lichide, acestea ajută la menținerea unei digestii regulate. Nu este nevoie de reguli greu de urmat. Câteva alegeri alimentare făcute constant pot susține aportul zilnic de fibre și sănătatea digestivă.

Surse:

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/fiber/art-20043983

https://www.news-medical.net/health/Dietary-Fiber-Health-Benefits-Food-Sources-and-Daily-Needs.aspx

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559033/