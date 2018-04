S-a spălat pe față cu sare timp de o lună. Cosmeticienilor nu le-a venit să creadă când au văzut rezultatul

O femeie care s-a spalat pe fata cu sare inmuiata in putina apa a avut parte de o surpriza. Cosurile si punctele negre au disparut complet, ca prin minune, gratie acestui remediu natural. Asadar, daca vrei sa scapi de acnee, clateste tenul cu sare inmuiata in apa calda in fiecare seara, timp de aproximativ o luna. Un alt tratament natural pentru acnee este si cel cu bicarbonat de sodiu. Amesteca acest praf cu apa pana cand obtii o pasta si aplic-o pe tenul curat. Las-o sa actioneze timp de 20 de minute. Acest tratament trebuie urmat timp de o luna.

Cum sa folosesti sarea pentru frumusetea tenului, unghiilor si parului tau. 8 intrebuintari pe care nu le stiai!

Sarea de mare este un ingredient de bucatarie care isi face din ce in ce mai des loc in terapiile si produsele de infrumusetare folosite atat de vedete, cat si de saloanele moderne. Inainte de a te grabi sa scoti bani din buzunar pe terapii costisitoare, afla ca o poti strecura si singura in ritualul tau de infrumusetare saptamanal. Iata cum o poti folosi si ce beneficii are pentru piele, unghii si par!

1. Scrub sau exfoliant

Sarea de mare este un scrub excelent pentru piele. Indiferent ca o folosesti ca atare sau ca o combini cu miere sau ulei de masline, sarea de mare indeparteaza celulele moarte de pe piele, oferind pielii tale o textura catifelata la atingere.

2. Sare de baie

Arunca un pumn de sare de mare in cada in care te pregatesti sa te relaxezi dupa o zi lunga si vei beneficia de o portie binemeritata de relaxare. Sarea absoarbe toxinele si impuritatile din piele si patrunde in celule, pentru a le regenera si a le hidrata intens. Creeaza totodata o bariera impotriva atacului radicalilor liberi care o agreseaza.

3. Remediu antimatreata

Putina lume stie ca sarea de mare poate fi folosita si ca tratament antimatreata. Frecarea scalpului cu sare, in timpul spalarii parului, ajuta la indepartarea excesului de cojite albe care ofera aspectul inestetic al matretii. De asemenea, granulele de sare absorb excesul de ulei si previn inmultirea fungilor care agraveaza matreata.

4. Tratament pentru unghii

Tine sarea aproape de tine in timp ce iti faci manichiura. Este ideala pentru inmuierea cuticulelor si a pielii intarite, astfel incat tu sa le poti indeparta mai usor cu instrumentele pentru manichiura. Daca amesteci sarea cu bicarbonat de sodiu si lamaie, vei obtine un tratament excelent pentru albirea unghiilor pigmentate de la folosirea indelungata a lacurilor colorate.

5. Toner pentru ten gras

Daca ai probleme cu tenul gras, sarea iti poate sari in ajutor, intrucat are proprietatea de a absorbi uleiurile in exces, de a curata impuritatile si de a reda luminozitatea si sanatatea tenului tau. Dizolva sarea de mare in putina apa calda. Toarn-o intr-un recipient cu pulverizator si aplic-o pe piele zilnic, seara, inainte de culcare.

6. Combaterea pungilor de sub ochi

Pari ca ai mereu ochii umflati si tenul obosit din cauza pungilor formate sub pleope? Poti estompa aspectul inestetic al acestora cu ajutorul unui amestec de sare de mare si apa. Aplica solutia salina cu dischete demachiante pe zonele afectate si las-o sa actioneze 10-15 minute.

7. Detoxifiant natural

Aspectul stralucitor si sanatos al pielii este afectat, in buna masura, si din cauza toxinelor acumulate in celule. Sarea de mare te ajuta sa elimini toxinele din piele si sa ii redai stralucirea, daca o adaugi in mastile sau tratamentele corporale pe care le folosesti in ritualul tau de frumusete.

8. Trateaza acneea si indeparteaza punctele negre

Folosita ca scrub pentru ten, sarea curata in profunzime celulele si indeparteaza bland si definitiv punctele negre care iti afecteaza frumusetea tenului. Strecurata in mastile pentru ten, sarea ajuta tototdata si la patrunderea nutrientilor in piele.