(P) Unde pot face analize ca să verific dacă am imunitatea scăzută?

Analizele care arată dacă imunitatea este scăzută se fac într-un laborator de analize medicale, dintr-o probă de sânge. Pentru primul pas nu este nevoie de o clinică specializată în imunologie. Hemoleucograma, markerii de inflamație și o parte dintre analizele de imunologie se recoltează în centrele obișnuite de recoltare.

Clinica Sante are 24 de laboratoare proprii și peste 300 de centre de recoltare, în toate județele țării. Specialiștii laboratoarelor Clinica Sante explică mai jos traseul complet, de la alegerea centrului până la discuția cu medicul.

Unde se fac analizele pentru imunitate în București?

În București, analizele pentru imunitate se pot face în oricare dintre cele peste 45 de centre de recoltare Clinica Sante, distribuite în toate cele șase sectoare ale orașului. Lista centrelor Clinica Sante din București, cu adresa, telefonul și programul fiecăruia, este publicată pe site. Pentru cine caută un laborator de analize Bucuresti, lista completă a analizelor Clinica Sante este publicată tot pe site, cu prețul afișat pentru fiecare test.

Programul diferă de la un centru la altul. Majoritatea centrelor Clinica Sante din București recoltează de luni până vineri între 7:00 și 14:00, iar multe dintre ele sunt deschise și sâmbătă dimineața. Pentru cine nu poate ajunge dimineața, centrele Clinica Sante din Strada Măgura Vulturului nr. 87 (Sectorul 2) și din Șoseaua Giurgiului nr. 46 (Sectorul 4) au program de luni până vineri între 7:00 și 20:00 și sâmbătă între 8:00 și 14:00.

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Analizele cu plată se recoltează la Clinica Sante fără programare. Pacientul poate comanda analizele online și poate merge apoi la centrul ales în ziua care îi convine. Investigațiile imagistice, precum RMN-ul sau CT-ul, nu se fac în centrele de recoltare, ci în centrul de radiologie și imagistică Clinica Sante de pe Strada Postăvarul 56–60, din Sectorul 3.

Se pot face analizele și în afara Bucureștiului sau acasă?

Da. Rețeaua Clinica Sante are peste 300 de centre de recoltare, prezente în toate județele, iar analizele cu plată se pot recolta în oricare dintre ele. Rezultatele se consultă online, pe baza datelor de acces de pe buletinul de analize, indiferent de centrul în care s-a făcut recoltarea.

Pentru persoanele care nu se pot deplasa, Clinica Sante oferă și recoltare la domiciliu. Varianta este utilă pentru vârstnici, pentru pacienții aflați în convalescență după o infecție și pentru familiile cu copii mici, care preferă să evite drumul și sala de așteptare.

Este nevoie de bilet de trimitere pentru analizele de imunitate?

Biletul de trimitere nu este obligatoriu. Analizele se pot face și cu plată directă, fără recomandare scrisă. Biletul de trimitere de la medicul de familie sau de la specialist permite decontarea analizelor prin Casa de Asigurări de Sănătate.

Cu bilet de trimitere, la Clinica Sante este nevoie de programare prealabilă, în funcție de fondurile lunare disponibile la Casa de Asigurări de Sănătate. Operatorii call-center-ului Clinica Sante, la numărul *8787, explică pașii și ajută la stabilirea zilei de recoltare. Pentru analizele cu plată comandate online, politica permanentă a rețelei este de minimum 12% reducere.

Ce analize se cer la laborator pentru a verifica imunitatea?

Setul de analize îl stabilește medicul, în funcție de tipul și de frecvența infecțiilor. În practică, investigația imunității pornește aproape întotdeauna de la câteva analize de bază, la care se adaugă, după caz, teste mai specifice:

hemoleucograma completă cu formulă leucocitară, care numără globulele albe și arată proporția fiecărui tip;

proteina C reactivă (CRP) și VSH-ul, care semnalează o inflamație activă;

imunoglobulinele IgG, IgA și IgM, care arată dacă organismul produce suficienți anticorpi;

fracțiunile C3 și C4 ale complementului, proteine care ajută anticorpii să distrugă microbii;

feritina, vitamina D, vitamina B12 și glicemia, care caută cauzele frecvente ale unei imunități slăbite.

Hemoleucograma rămâne punctul de plecare pentru că este rapidă, accesibilă și oferă multe informații dintr-o singură recoltare. Un număr scăzut și persistent de neutrofile sau de limfocite orientează imediat investigația. O hemoleucogramă normală, repetată în timp, face în schimb mai puțin probabil un deficit imunitar sever. Analizele de imunologie se adaugă de obicei atunci când infecțiile sunt repetate, iar analizele uzuale nu le explică.

Testele care măsoară direct componentele sistemului imunitar intră în categoria de analize imunologie, pe care Clinica Sante le listează separat pe site. Analizele foarte specializate, precum imunofenotiparea limfocitară, se cer de regulă de medicul imunolog sau de medicul infecționist. Pentru acestea, disponibilitatea și termenul de eliberare a rezultatului se confirmă telefonic, la *8787.

Ce pregătire cer analizele și când vin rezultatele?

Recoltarea de sânge pentru analizele de imunitate se face de regulă dimineața. Condițiile de post alimentar se confirmă cu medicul care a cerut analizele sau la centrul de recoltare, pentru că unele teste, precum glicemia, le cer, iar altele nu. Medicii preferă, de obicei, ca recoltarea să aibă loc la câteva săptămâni după vindecarea unei infecții acute. O infecție în curs modifică temporar globulele albe și markerii de inflamație, iar rezultatul nu mai reflectă starea de fond a imunității.

La centrul de recoltare, pacientul are nevoie de actul de identitate și, dacă are, de biletul de trimitere sau de lista de analize scrisă de medic. Este util ca personalul de recoltare să afle ce medicamente se iau în acea perioadă. Corticoizii, unele tratamente imunosupresoare și antibioticele recente pot modifica rezultatele, iar medicul care interpretează analizele trebuie să țină cont de ele.

Termenul de eliberare diferă de la o analiză la alta. Analizele uzuale de sânge au cel mai scurt termen, iar testele imunologice specializate durează mai mult. Specialiștii laboratoarelor Clinica Sante comunică termenul pentru fiecare analiză la momentul recoltării.

Odată ajunse online, rezultatele trebuie discutate cu medicul. Laboratorul măsoară valori, iar medicul de familie sau medicul specialist decide dacă imunitatea este cu adevărat scăzută și dacă este nevoie de tratament sau de investigații suplimentare. Inclusiv un set de rezultate normale este util: arată că infecțiile repetate au, cel mai probabil, o explicație legată de context, precum colectivitatea sau somnul insuficient, și nu o problemă a sistemului imunitar.

Notă: Informațiile prezentate reflectă condițiile disponibile la momentul redactării articolului, respectiv 7 octombrie 2026. Acestea se pot modifica ulterior, în funcție de politica și condițiile comerciale ale clinicilor.

Recomandăm verificarea în prealabil a condițiilor comerciale, tarifelor, ofertelor și disponibilității direct la clinică, la momentul contactării acesteia, pentru a confirma informațiile valabile la data respectivă.