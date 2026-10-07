Antena Căutare
Home Lifestyle Health Varianta de COVID-19 care circulă în Europa. Semnele care o fac greu de deosebit de o răceală obișnuită

Varianta de COVID-19 care circulă în Europa. Semnele care o fac greu de deosebit de o răceală obișnuită

Varianta XFG a COVID-19 este monitorizată în Europa. Află care sunt simptomele „Stratus” și ce spun specialiștii despre severitatea noii tulpini.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 13:22 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 13:24
Varianta de COVID-19 care circulă în Europa. Semnele care o fac greu de deosebit de o răceală obișnuită | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

COVID-19 continuă să circule, iar autoritățile sanitare monitorizează în permanență noile variante ale virusului SARS-CoV-2. Printre acestea se află și XFG, o sublinie a familiei Omicron, care a fost identificată pentru prima dată în ianuarie 2025 și este urmărită atât de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cât și de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).

Varianta de COVID-19 care circulă în Europa

Varianta XFG a fost supranumită în unele materiale de presă „Stratus” sau „Covid american”, denumiri neoficiale folosite în spațiul public. Potrivit celor mai recente date ECDC, XFG este clasificată drept „variantă aflată sub monitorizare” (VUM). În săptămânile 34–35 din 2026, datele disponibile din trei țări din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European indicau o proporție mediană de 53,8% pentru XFG, însă ECDC atrage atenția că numărul redus de țări care au furnizat suficiente date limitează reprezentativitatea acestor cifre pentru întreaga Europă.

Care sunt simptomele infectării cu noua variantă de COVID-19

Articolul continuă după reclamă

Simptomele asociate infecției cu SARS-CoV-2 pot semăna cu cele provocate de alte infecții respiratorii, ceea ce face dificilă diferențierea COVID-19 doar pe baza manifestărilor. Printre simptomele întâlnite se numără durerea în gât, tusea, oboseala, febra, frisoanele și durerile musculare, spune Stiripesurse.ro.

De asemenea, pot apărea răgușeala, nasul înfundat sau secrețiile nazale. Pierderea mirosului și a gustului, considerată un simptom caracteristic al COVID-19 în primii ani ai pandemiei, poate apărea și în prezent, însă nu este neapărat întâlnită la fel de frecvent.

ECDC enumeră printre manifestările comune ale COVID-19 tusea, oboseala, febra, durerile musculare, congestia nazală, secrețiile nazale, durerile în gât și, în unele cazuri, pierderea mirosului. Cele mai multe infecții sunt ușoare sau moderate, însă severitatea poate varia în funcție de persoană și de varianta virală.

Pentru că simptomele se pot confunda cu cele ale unei răceli sau ale gripei, confirmarea unei infecții cu SARS-CoV-2 se poate face prin testare. Un test rapid poate fi util, însă un rezultat negativ nu exclude întotdeauna infecția, mai ales dacă simptomele persistă. În astfel de situații, este recomandată discuția cu un medic și, dacă este necesar, efectuarea unor investigații suplimentare.

XFG provoacă forme mai grave de COVID-19?

Datele disponibile până în prezent nu indică faptul că XFG ar provoca forme mai severe de boală decât alte variante Omicron aflate în circulație. OMS a evaluat riscul privind severitatea ca fiind scăzut și a precizat că nu există, până la momentul evaluării, rapoarte privind o creștere a severității bolii asociată cu această variantă.

La rândul său, ECDC precizează că variantele SARS-CoV-2 aflate în prezent sub monitorizare nu sunt considerate susceptibile să fie asociate cu o creștere a severității infecțiilor sau cu o reducere a protecției vaccinurilor împotriva formelor grave. Totuși, persoanele vârstnice, cele cu afecțiuni preexistente și persoanele care nu au avut anterior contact cu virusul pot prezenta un risc mai mare de a dezvolta forme severe.

Prin urmare, apariția și răspândirea XFG nu înseamnă revenirea situației din perioada critică a pandemiei, însă evoluția virusului rămâne monitorizată de autoritățile sanitare. În cazul apariției unor simptome respiratorii persistente sau severe, în special dificultăți de respirație, este importantă solicitarea unui consult medical.

(P) Lista pentru părinți cu semnele de alarmă care transformă o simplă iritație într-o urgență medicală pediatrică...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Anunțul presei din Spania despre relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu. Acum este clar: „Mă simt eliberată” Anunțul presei din Spania despre relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu. Acum este clar: &#8222;Mă simt eliberată&#8221;
Observatornews.ro O româncă a fost ucisă în "camera morții" din UK. Criminalul e un student obsedat de serialul Dexter O româncă a fost ucisă în "camera morții" din UK. Criminalul e un student obsedat de serialul Dexter
Antena 3 Imagini de groază dintr-un apartament din Cluj. Chiriașii au plecat pe ascuns după ce au distrus tot: „Am crezut că avem cadavre” Imagini de groază dintr-un apartament din Cluj. Chiriașii au plecat pe ascuns după ce au distrus tot: „Am crezut că avem cadavre”
SpyNews Imagini rare cu Claudia Ion de la Insula Iubirii din urmă cu 11 ani! Care este talentul ascuns al concurentei Imagini rare cu Claudia Ion de la Insula Iubirii din urmă cu 11 ani! Care este talentul ascuns al concurentei
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
(P) Lista pentru părinți cu semnele de alarmă care transformă o simplă iritație într-o urgență medicală pediatrică
(P) Lista pentru părinți cu semnele de alarmă care transformă o simplă iritație într-o urgență medicală...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Vești bune pentru iubitorii de ciocolată. De ce o poți mânca și la micul dejun și ce beneficii poate avea
Vești bune pentru iubitorii de ciocolată. De ce o poți mânca și la micul dejun și ce beneficii poate avea
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x