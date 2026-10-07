Varianta XFG a COVID-19 este monitorizată în Europa. Află care sunt simptomele „Stratus” și ce spun specialiștii despre severitatea noii tulpini.

Varianta de COVID-19 care circulă în Europa. Semnele care o fac greu de deosebit de o răceală obișnuită | Shutterstock

COVID-19 continuă să circule, iar autoritățile sanitare monitorizează în permanență noile variante ale virusului SARS-CoV-2. Printre acestea se află și XFG, o sublinie a familiei Omicron, care a fost identificată pentru prima dată în ianuarie 2025 și este urmărită atât de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cât și de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).

Varianta de COVID-19 care circulă în Europa

Varianta XFG a fost supranumită în unele materiale de presă „Stratus” sau „Covid american”, denumiri neoficiale folosite în spațiul public. Potrivit celor mai recente date ECDC, XFG este clasificată drept „variantă aflată sub monitorizare” (VUM). În săptămânile 34–35 din 2026, datele disponibile din trei țări din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European indicau o proporție mediană de 53,8% pentru XFG, însă ECDC atrage atenția că numărul redus de țări care au furnizat suficiente date limitează reprezentativitatea acestor cifre pentru întreaga Europă.

Care sunt simptomele infectării cu noua variantă de COVID-19

Articolul continuă după reclamă

Simptomele asociate infecției cu SARS-CoV-2 pot semăna cu cele provocate de alte infecții respiratorii, ceea ce face dificilă diferențierea COVID-19 doar pe baza manifestărilor. Printre simptomele întâlnite se numără durerea în gât, tusea, oboseala, febra, frisoanele și durerile musculare, spune Stiripesurse.ro.

De asemenea, pot apărea răgușeala, nasul înfundat sau secrețiile nazale. Pierderea mirosului și a gustului, considerată un simptom caracteristic al COVID-19 în primii ani ai pandemiei, poate apărea și în prezent, însă nu este neapărat întâlnită la fel de frecvent.

ECDC enumeră printre manifestările comune ale COVID-19 tusea, oboseala, febra, durerile musculare, congestia nazală, secrețiile nazale, durerile în gât și, în unele cazuri, pierderea mirosului. Cele mai multe infecții sunt ușoare sau moderate, însă severitatea poate varia în funcție de persoană și de varianta virală.

Pentru că simptomele se pot confunda cu cele ale unei răceli sau ale gripei, confirmarea unei infecții cu SARS-CoV-2 se poate face prin testare. Un test rapid poate fi util, însă un rezultat negativ nu exclude întotdeauna infecția, mai ales dacă simptomele persistă. În astfel de situații, este recomandată discuția cu un medic și, dacă este necesar, efectuarea unor investigații suplimentare.

XFG provoacă forme mai grave de COVID-19?

Datele disponibile până în prezent nu indică faptul că XFG ar provoca forme mai severe de boală decât alte variante Omicron aflate în circulație. OMS a evaluat riscul privind severitatea ca fiind scăzut și a precizat că nu există, până la momentul evaluării, rapoarte privind o creștere a severității bolii asociată cu această variantă.

La rândul său, ECDC precizează că variantele SARS-CoV-2 aflate în prezent sub monitorizare nu sunt considerate susceptibile să fie asociate cu o creștere a severității infecțiilor sau cu o reducere a protecției vaccinurilor împotriva formelor grave. Totuși, persoanele vârstnice, cele cu afecțiuni preexistente și persoanele care nu au avut anterior contact cu virusul pot prezenta un risc mai mare de a dezvolta forme severe.

Prin urmare, apariția și răspândirea XFG nu înseamnă revenirea situației din perioada critică a pandemiei, însă evoluția virusului rămâne monitorizată de autoritățile sanitare. În cazul apariției unor simptome respiratorii persistente sau severe, în special dificultăți de respirație, este importantă solicitarea unui consult medical.