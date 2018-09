Horoscop dragoste. Află unde îți poți întâlni marea dragoste în funcție de zodie

Horoscop dragoste. Nu ți-ai întâlnit încă marea dragoste? Iată care sunt locurile ideale unde îți poți întâlni sortitul.

Berbec

Ai putea să-ți întâlnești jumătateaîntr-o sală de sport, la stadion, la un meci de fotbal, unde se desfășoară competiții de tot felul, la dentist. Este posibil sa aibă o profesie guvernată in mod tradițional de Marte. Ar putea fi: un soldat, să lucreze in armată, să fie un atlet/o atletă, metalurgist, chirurg sau stomatolog. Sau cineva care te ajută să-ți îmbunătățești aspectul fizic: stilistul tău/stilista ta, antrenorul/antrenoarea, cosmeticiana, etc..â

Taur

Poți să-ți întâlnești partenerul/partenera într-un loc ce are legătură cu finanțele si investițiile – la o bancă, de exemplu (ar putea fi broker, de exemplu). Ai putea să-ți încerci norocul vizitând si muzee, galerii de arta, locuri de agrement si restaurante. Poate fi o persoană bogata, mai ales daca planeta Venus este bine aspectată in astrograma ta sau daca se află in casa a 2-a.

Gemeni

Ai putea găsi iubirea prin cineva din apropierea ta, prin intermediul fraţilor/surorilor tale, al unui verișor/unei verișoare, printr-un apel telefonic întâmplător sau prin intermediul calculatorului (sa luați legătura printr-un forum, de exemplu) sau sa va cunoașteți poate la redacția unui ziar. Este posibil, de asemenea, să împărțiți același mijloc de transport când faci o călătorie pe distantă scurtă. Alte locații posibile unde ați putea să vă întâlniți sunt librăriile şi bibliotecile. Sau ar putea fi vorba despre cineva care locuiește in apropiere, care e vecin cu tine sau poate ați fost colegi la scoală.

Rac

Este posibil să-ți întâlnești partenerul/partenera chiar acasă la tine sau prin intermediul cuiva din familia ta, într-o agenţie imobiliară, într-un subsol, la un supermarket, brutărie, la un magazin de decorațiuni interioare sau, cel mai simplu, prin intermediul unei reuniuni de familie – acest sector este legat de locul de naştere. De asemenea, poate ar trebui să te gândești sa mergi mai des la plaja, piscina, pentru că este posibil sa îl/o întâlnești la mare, la un lac, in preajma apei.

Leu

Te-ai putea îndrăgosti la

discotecă, club, în cazinouri, la un concert, la o sală de jocuri si pariuri, la cinema şi în orice loc de divertisment. Este posibil să-ți întâlnești jumătatea într-una din zilele de sărbătoare sau duminica iar dacă ai copii este posibil să-l/sa o întâlnești prin intermediul lor.

Fecioară

Ești dispus să combini munca cu plăcerea si de aceea ai putea sa te simți atras de un coleg/de o colegă sau de un asociat la un proiect, de cineva care lucrează pentru tine sau pur si simplu să te îndrăgostești la locul de muncă. Este posibil, de asemenea, să-ți întâlnești adevărata dragoste în domenii legate de sănătate, cum ar fi un magazin de produse pentru sănătate. Dacă ținem cont si de conexiunea zodiei Fecioara cu animalele, ai putea să-ți întâlnești jumătatea chiar şi prin intermediul animalului tău de casă – poate fi, de exemplu, un medic veterinar sau este posibil sa va intalniti intr-un grup pentru drepturile animalelor.

Balanță

In general, există posibilitatea să-ți întâlnești jumătatea la o nuntă, prin intermediul asociaților de afaceri sau poate chiar sa te îndrăgostești de un partener de afaceri. Poate însemna, de asemenea, ca îl întâlnești la tribunal, ca este cineva divorţat, separat sau care, poate ca in momentul când va întâlniți este deja căsătorit. Mai există si posibilitatea să-ți întâlnești jumătatea printr-o agenție matrimonială.

Scorpion

Cum zodia Scorpion este asociată cu fenomenul paranormal şi ocult, întâlnirea cu marea dragoste poate avea loc si în timpul unei ședințe de spiritism, la psiholog, la administraţia financiară, la notariat, la o înmormântare sau chiar la cimitir. Aceasta casă este conectata cu sfârşitul existenţei şi, prin analogie, este posibil ca partenerii să ne lase în curând. Dar numai daca mai există si alte aspecte in astrogramă sau in sinastrie care indica acest lucru. Fiind, de asemenea, sectorul bunurilor de capital ale partenerului/partenerei si dacă planetele Jupiter şi Pluton sunt poziționate in casa a 8-a si sunt bine aspectate in astrograma natală, este posibil să întâlnești o persoană bogată. De asemenea, iți poți întâlni jumătatea si la ginecolog.

Săgetător

Multe dintre zonele guvernate de zodia Săgetător sunt locații pentru a-ți găsi jumătatea. Întâlnirea cu marea dragoste poate avea loc la facultate (mai ales Facultatea de Drept), la o biserică, când ești intr-o vacanţă sau când călătoreşti undeva departe de casă, in străinătate, intr-o agenție de turism sau chiar la cinema când vizionezi un film străin sau la un restaurant străin. Partenerul/partenera ta ar putea fi cineva care este la mare distanta de tine, din altă ţară.

Capricorn

Sectorul al 10-lea dintr-o astrogramă simbolizează succesul profesional şi poziţia socială. De aceea, ai putea găsi adevărata dragoste prin intermediul carierei tale (poate fi vorba chiar despre seful tău/șefa ta). Sau, ai putea sa întâlnești iubirea la o adunare socială proeminenta (mai ales una care este de natură politică) sau in locurile publice. Cum Fundul Cerului reprezintă locurile subterane, prin opoziție, Mijlocul Cerului reprezintă locurile situate la o anumită înălțime. Munții înalți, scările, clădirile înalte pot face parte din fundalul întâlnirii cu jumătatea ta.

Vărsător

Ai putea să-ți găsești sufletul pereche cu un mic ajutor de la prietenii tai (poate chiar sa ai o întâlnire “oarba”). Alte locuri probabile includ: evenimentele metafizice şi demonstraţiile paşnice. Exista posibilitatea să-l găsești/sa o găsești cu ajutorul internetului. Întâlnirea cu marea dragoste este posibil să fie neobişnuită, chiar șocantă şi poate fi dragoste la prima vedere.

Pești

Sectorul al 12-lea dintr-o astrograma este cel mai greu de descris: reprezintă, de fapt, dușmanii noștii ascunși, cei ce ne subminează – inclusiv noi înșine atunci când suntem cei mai mari dușmani ai noștri. Sunt șanse să-ți întâlnești dragostea prin intermediul unui spital (poate fi vorba despre cineva care lucrează aici), la un sanatoriu, într-o instituție religioasă, la o organizaţie de caritate sau poate fi vorba despre cineva care lucrează ca voluntar. De asemenea, există si posibilitatea să-l/să o întâlnești intr-o închisoare sau in orice alt loc închis, care nu permite accesul liber (cum ar fi arhivele). Sau poate fi vorba despre cineva pe care vrei să-l păstrezi secret (cineva care are o relație extraconjugala). Ați putea sa va găsiți si prin intermediul unui program de tipul Alcoolici Anonimi.

Sursă: astrologyclub.org