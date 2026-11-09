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Avertisment pentru zodii, în perioada 9-15 noiembrie 2026. Două planete ies din retrogradare. Cine trebuie să fie atent

Evenimente astrologice importante între 9 și 15 noiembrie 2026. Mercur și Venus ies din retrogradare. Ce zodii trebuie să fie atente.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 07:30 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 20:10
Avertisment pentru zodii, în perioada 9-15 noiembrie 2026 | profimediaimages
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Săptămâna 9-15 noiembrie 2026 aduce trei evenimente astrologice importante. Luna Nouă în Scorpion, sfârșitul retrogradării lui Mercur și revenirea lui Venus la mersul direct sunt asociate cu schimbări în relații, comunicare și decizii personale.

Potrivit interpretărilor astrologice, câteva zodii ar trebui să fie mai atente la alegerile pe care le fac.

Avertisment pentru zodii

Săptămâna 9-15 noiembrie 2026 este marcată de trei evenimente astrologice importante, care, pot aduce schimbări în viața sentimentală, profesională și financiară a zodiilor.

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Luna Nouă în Scorpion, încheierea retrogradării lui Mercur și revenirea lui Venus la mersul direct sunt principalele evenimente ale perioadei.

Mercur și Venus ies din retrogradare. Ce se întâmplă între 9 și 15 noiembrie 2026

Pe 9 noiembrie are loc Luna Nouă în Scorpion, fenomen asociat în astrologie cu transformările interioare, reevaluarea relațiilor și dorința de a începe un nou capitol. Pe 13 noiembrie, Mercur își încheie retrogradarea în Scorpion.

În astrologie, Mercur este planeta asociată cu comunicarea, gândirea și negocierile. Revenirea sa la mersul direct este interpretată drept o perioadă în care anumite situații neclare pot începe să se lămurească.

Pe 14 noiembrie, Venus revine la mersul direct în Balanță. Planeta este asociată cu dragostea, relațiile și valorile personale. Astrologii interpretează acest moment ca pe o oportunitate de reevaluare a sentimentelor și a deciziilor financiare.

Ce zodii trebuie să fie atente în perioada 9-15 noiembrie 2026

Scorpion

Scorpionii se află printre zodiile vizate de evenimentele astrologice ale săptămânii. Luna Nouă și revenirea lui Mercur la mersul direct în semnul lor sunt asociate cu nevoia de claritate. Pot apărea discuții importante, însă este recomandat să evite deciziile luate sub impulsul emoțiilor.

Taur

Pentru Tauri, accentul cade asupra relațiilor și a parteneriatelor. Potrivit interpretărilor astrologice, unele neînțelegeri mai vechi ar putea reveni în atenție. Este o perioadă potrivită pentru dialog, dar nu pentru concluzii pripite.

Leu

Leii ar putea simți nevoia să își reorganizeze prioritățile personale și profesionale. Comunicarea cu familia și gestionarea responsabilităților pot necesita mai multă răbdare.

Balanță

Venus, planeta care guvernează Balanța, își încheie retrogradarea în acest semn. Astrologic, momentul poate marca o perioadă de clarificări sentimentale. Balanțele sunt încurajate să analizeze ce își doresc de la relațiile lor.

Gemeni

Mercur, planeta asociată cu semnul Gemenilor, revine la mersul direct. În interpretarea astrologică, acest lucru poate favoriza reluarea unor conversații și reorganizarea planurilor amânate.

Vărsător

Vărsătorii ar putea avea de clarificat aspecte legate de carieră și de obiectivele pe termen lung. Este recomandată verificarea atentă a informațiilor înainte de asumarea unor angajamente importante.

Ce ar trebui să evite zodiile în această săptămână

În interpretarea astrologică, perioada de tranziție dintre retrogradare și mersul direct este asociată cu reevaluarea deciziilor.

Astfel, astrologii recomandă prudență în discuțiile tensionate, evitarea promisiunilor făcute în grabă și analizarea atentă a cheltuielilor importante.

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