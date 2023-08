Cinci zodii de care să te ferești până la finalul anului 2023. Nativii vor înșela, minți și părăsi, fiind maeștri ai deghizării

Îți prezentăm în rândurile de mai jos cine sunt zodiile care te vor înșela, fura și minți, căci au asta în sânge. Iată de cine să te ferești în perioada următoare!

Acești nativi vor spune o mulțime de minciuni până la finalul anului 2023, așa că ai face bine să te ții departe de ei. Deși au o mulțime de caracteristici pozitive, aceste zodii știu cum să se joace cu mintea persoanelor din jur, reușind să păcălească rapid. Iată despre cine este vorba!

Zodiile de care să te ferești până la finalul anului 2023

Zodiile de care să te ferești în perioada următoare sunt Taurii, Săgetătorii, Gemenii, Fecioarele și Capricornii, potrivit unei publicații online.

Taur

Taurul este o zodie căreia îi place să se înconjoare de lucruri frumoase, dar care devine extrem de posesivă cu bunurile sale. Așadar, dacă pune ochii pe ceva ce îi aparține ai face mai bine să te ferești din calea sa, căci nu se va lăsa ușor. Nativul va face în așa fel încât să obțină ceea ce își dorește și, dacă îl deranjezi, te poate lăsa fără nimic.

Săgetător

Săgetătorul este renumit pentru aventurile sale. Acest nativ iubește să cunoască oameni noi, însă entuziasmul îl părăsește la fel de rapid, ceea ce le-ar putea frânge inima celor din jur.

În plus, Săgetătorii sunt și extrem de mincinoși. Ei au tendința să inventeze povești ori teorii care să nu aibă niciun strop de adevăr. Așadar, dacă simți că un Săgetător îți spune o poveste care sună mult prea frumos, ai face bine să îți asculți instinctul și să te ții departe de vorbele deșarte.

Gemeni

Gemenii știu mereu cum să se facă plăcuți, mai ales că au flirtul în sânge. Sunt experți la cuvinte și își pot face prieteni extrem de ușor. Însă, totul este doar o aparență și, în realitate, nativii își ascund sentimentele destul de bine.

Dacă întâlnești o astfel de persoană, ai face bine să nu crezi tot ce spune. Nu te lăsa fermecat de un zâmbet prea larg!

Fecioară

Fecioarele sunt, poate, cele mai analiste și selective zodii din horoscop. Acest lucru înseamnă că nativii nu se vor mulțumi niciodată cu puțin, iar căutarea perfecțiunii va duce la afișarea unor aparențe înșelătoare.

Însă, la fel ca orice altă zodie, și Fecioarele au defecte, doar că știu foarte bine cum să le mascheze. Ai face bine să analizezi Fecioara la fel de atent cum o face și ea și vei observa că în spatele aparentelor calități se ascund mult mai multe lucruri.

Capricorn

Capricornul este înnebunit după succes și ar face orice ca să îl obțină. Se pricepe la negocieri, iar dacă te găsești într-o astfel de situație, ar trebui să ai mare grijă, căci știu cum să întoarcă totul în favoarea lor!

Capricornul are tendința de a face promisiuni pe care apoi nu le poate onora. În plus, nativul lasă impresia că are intenții bune, când realitatea este alta. Așadar, dacă întâlnești o astfel de zodie, ai grijă că ai înțeles fiecare cuvânt pe care l-a spus!

