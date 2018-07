Horoscop 18 iulie 2018. Fericire mare în dragoste: O ZODIE, cerută în căsătorie

Horoscopul zilei de 18 iulie aduce multe veşti bune pentru nativii din zodiac. În timp ce unii nativi vor avea parte de o perioadă cu multe cheltuieli şi probleme, alţii se vor bucura din plin de cei dragi şi de oportunităţi.

Iată ce-ți rezervă astrele pentru zodia ta!

Berbec

Buna colaborare cu vreun coleg sau un partener si se observa progrese consistente intr-un proiect comun. Posibil sa rostiti acum cererea in casatorie, caci sunteti convinsi atat de sentimentele voastre, cat si de ale fiintei pe care o vreti in viata voastra.

Taur

Drumuri de facut, multe chestiuni de rezolvat, v-or mai fi ramas si unele restante din zilele trecute. Va hotarati poate sa dereticati prin casa, sa faceti aranjamente sau mici reparatii astfel incat sa fie totul proaspat si curat la intoarcerea din concediu.

Gemeni

Intalniri si informatii primite zilele trecute v-au dat o tema de gandire, ceva important se poate schimba in planurile voastre de viitor. Va prinde bine sa stati la taifas cu cei dragi, sa va deschideti sufletul, sa va exprimati dorinte si nevoi.

Rac

Aveti nevoie de diplomatie pentru a putea afla lucruri importante din partea unui colaborator sau asociat, eventual cauza unor blocaje sau intarzieri. Revine poate in viata voastra cineva cineva cu care nu s-a incheiat o poveste sentimentala.

Leu

Va prezentati poate cu un plan de afaceri, cu o estimare, cu o vedere de ansamblu inaintea unui sef, comisie ori potential partener de afaceri. Sunt si lucruri pe care trebuie sa le verificati de doua ori ca sa nu apara confuzii sau incurcaturi; nu va grabiti sa trageti concluzii.

Fecioara

Va mana un tel, o ambitie, un pariu cu voi insiva; oricum, un moment excelent sa demonstrati abilitati si calitati, sa va puneti in valoare. Pentru cei singuri, ati putea avea o intalnire intr-un cadru profesional cu cineva, o surpriza placuta, care sa va schimbe in timp statutul relational.

Balanta

Aveti atuuri importante pentru intalnirile si negocierile de astazi: argumente practice, de bun-simt, o atitudine placuta, o perspectiva de viitor asupra lucrurilor. Atmosfera placuta in cuplu, va ganditi poate sa dati o raita in weekend in statiunea preferata, faceti chiar o rezervare.

Scorpion

Mai ales pentru cei mai tineri ori aflati la inceput de cariera, este un moment potrivit sa iesiti in fata, sa va expuneti gandurile, planurile, ideile unui sef, unui responsabil. Ati putea primi apoi raspunsul asteptat, un sfat ori poate chiar o decizie ce va poate ajuta sa cresteti, sa progresati.

Sagetator

O sansa aparuta pe neasteptate, o conjunctura favorabila si este momentul sa aratati ce stiti, ce puteti, ce idei de imbunatatire aveti. Traversati o perioada excelenta in plan profesional in care puteti sa va puneti in valoare abilitati si talente slefuite recent.

Capricorn

Se poate sa primiti un act, o decizie oficiala pe care o asteptati de mult, care va pune in legalitate, consfinteste o stare de fapt. Activitatea voastra si progresele recente au fost observate de un sef, un antrenor, un coordonator si ati putea primi vestea unei promovari, selectionari intr-un lot.

Varsator

Activitate din plin pentru voi, va motiveaza o pozitie obtinuta de curand ori pregatirea unui eveniment de care depinde viitorul vostru profesional. Va vin dei noi pentru promovarea produselor si serviciilor voastre ce va pot aduce un plus semnificativ de clienti, de venituri.

Pesti

Poate va inscrieti pe ultima suta de metri la un concurs, o proba, o auditie. Este un loc liber pentru voi, va inhamati la un proiect solicitant, insa pare a fi ceva la care sperati de mult. Poate ca este nevoie sa faceti o cheltuiala, o investitie inspirata pentru viitorul vostru.

