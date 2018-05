Horoscop 18 mai. Vineri cu noroc la bani pentru doua zodii!

Horoscopul din 18 mai vă recomandă să vă exprimați cât mai sincer și corect pentru ca cei din jur sa înțeleagă intențiile. Sinceritatea este, mai întâi, pentru voi înșivă, apoi pentru ceilalți. Două zodii vor avea o zi de vineri cu noroc la bani, succes în abordarea chestiunilor ce țin de contracte, loc de muncă, finalizare acte și proiecte.

Horoscop 18 mai Berbec

Încearcă să nu fii atent la emoții astăzi, dar să le oferi ocazia de a-ți petrece timpul în lumina reflectoarelelor. Poți găsi o soluție prin care să îți acoperi adevăratele sentimente pe care le ai. Asigură-te că te exprimi deschis și corect. În același timp, nu dorești să fii atât de dramatic încât să arunci lucrurile în afară proporției.

Horoscop 18 mai Taur

Ar putea fi dificil să te exprimi pe deplin în această zi. Într-un fel, cuvintele nu ies exact la fel de clare precum ți-ai fi dorit. Emoții puternice îți ies astăzi în cale. Ar putea fi dificil pentru ține să găsești o bază solidă pe o suprafața atât de noroioasa. Nu încerca să te limitezi la un mod de a face ceva. Răbdarea este o virtute cheie acum. Așteaptă până lucrurile vor fi clare înainte să continui.

Horoscop 18 mai Gemeni

Ar putea fi nevoie să îți menții calmul astăzi. Sentimentele persoanelor din jur vor fi ușor afectate, iar cea mai mică critică ar putea fi interpretată drept o insultă teribilă. Când ai dubii, ar fi indicat să îți ții gură închisă. Transformă-ți atenția spre interior și concentrează-te asupra emoțiilor. Încearcă să îți menții capacitatea mentală la un nivel minim și concentrează-te mai mult pe modul în care te simți, mai degrabă decât pe ceea ce crezi.

Horoscop 18 mai Rac

Vei observa ca ai o legatura mult mai buna decat de obicei cu oamenii din jurul tau. Sensul tau psihic este acut si ar trebui sa utilizezi acest al saselea simt pentru a ridica lucrurile pe care altor persoane ar putea sa le lipseasca. Nu lasa agitatia acestei zile sa pertube conexiunea cu gandurile si unele idei mai profunde. Oamenii sunt mai maleabili astazi decat de obicei.

Horoscop 18 mai Leu

Fii persistent si nu renunta la lupta in aceasta zi. Ar putea parea ca nu faci progrese si ca este mai greu sa iei decizii in legatura cu orice. Vei descoperi ca alti oameni sunt la fel de confuzi ca tine. Gaseste un mod inteligent de a iti exprima ceea ce simti. Poti rezolva problemele cu ajutorul altora atata timp cat esti in legatura cu starea ta interioara.

Horoscop 18 mai Fecioară

Actualul tau plan de atac poate sa apara in cateva momete astazi. Acest lucru ar putea fi cauzat de o nevoie emotionala pe care probabil ca nu ai recunoscut-o mai devreme. Problema este ca mintea ta iti poate spune un lucru in timp ce gustul tau iti spune altceva. S-ar putea sa trebuiasca sa pui totul in asteptare in timp ce rezolvi aceasta tulburare interioara. Exista o mare compasiune in aer.

Horoscop 18 mai Balanță

Este posibil sa ai nevoie de o obordare mai disciplinata a comunicarii tale astazi. Incearca sa nu fii asa de aspru si sa iti limitezi cuvintele. Oamenii raspund mai bine la expresiile reconfortante si la un ton simpatic. Faptele friabile, abrazive vor agrava doar o rana existenta. Acorda-ti putin timp pentru a fi singur si pentru a iti contempla starea de spirit.

Horoscop 18 mai Scorpion

Aceasta este o zi excelenta pentru tine. Ar trebui sa gasesti ca lucrurile se desfasoara fara probleme si in avantajul tau. Fereste-te de cei care ar dori sa te bombardeze cu informatii care nu se conecteaza intr-adevar cu felul in care te simti. Aceste informatii nu au legatura cu problemele reale, cum te simti si de ce. Fii atent la inima. Horoscopul zilei prevrede o zi cu noroc la bani.

Horoscop 18 mai Săgetător

S-ar putea sa te simti mai degraba lenes si fara contact astazi. S-ar putea ca emotiile tale sa se tina de psihicul tau decat de modul tau rational de gandire. Prin urmare, luarea deciziilor ar putea fi destul de dificila. In materie de inima, ai putea sa te simti un pic mai romantic decat de obicei. Exista o mare dispozitie sentimentala a zilei care te provoaca.

Horoscop 18 mai Capricorn

Astazi este o zi buna pentru a visa. Retine ca forte structurate pot incerca sa te convinga ca ruta pe care vrei sa o iei nu este cea mai practica. Nu trebuie neaparat sa fii practic pentru a avea succes sau prosperitate. Foloseste-ti imaginatia. Lasa-ti spiritul creativ sa te conduca la pasul urmator. Gaseste-ti adevarata putere in capacitatea ta de a recunoaste nevoile altora. Potrivit horoscopului, vei avea mare noroc la bani.

Horoscop 18 mai Vărsător

S-ar putea sa simti ca emotiile tale sunt in aer. De indata ce te simti emotional, ar putea exista o forta mai structurata care sa iti spuna ca esti rezonabil. Ambele tabere sunt valide, asa ca incearca sa nu lasi pe cineva sa invinga. Nu ignora complet emotiile in favoarea unui mod mai cerebral de a trata o situatie. Nu lasa emotiile sa-si asume controlul asupra actiunilor tale. Echilibrul este cuvantul de ordine in aceasta zi.

Horoscop 18 mai Pești

Capul tau este plin de pasiune in aceasta zi si s-ar putea sa te simti putin mai sentimental decat de obicei. Singura dificultate in acest sens este ca este posibil sa nu existe o situatie adecvata in care sa exprimi aceasta emotie la fel de bine cum ti-ai dori. Incearca sa navighezi spre un loc sigur unde te sprijina oamenii din jur. Evita-i pe cei care ar putea dori sa iti dea foc la balon.

