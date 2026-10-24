Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026. Gemenii au ocazia să își facă dreptate, Leul este răsplătit de astre

Descoperă care sunt previziunile astrale și ce anunță astrologii în horoscopul săptămânal pentru 26 octombrie-1 noiembrie 2026.

Descoperă care sunt previziunile din horoscopul săptămânal pentru 26 octombrie-1 noiembrie 2026 | Shutterstock/AI

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 26 octombrie-1 noiembrie 2026. Astrele au pregătit vești bune și situații neașteptate pentru această perioadă.

Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Urmează o săptămână importantă pentru toate zodiile, cu schimbări interesante și descoperiri, dar și cu sfaturi utile pentru nativi. Descoperă ce vești aduce horoscopul săptămâna pentru 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Berbec | Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

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Berbecul se simte într-o formă bună din punt de vedere fizic. Profită din plin și fă mișcare, îți va aduce o stare de bine.

Taurul | Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Taurul are parte de o săptămână agitată și va resimți din plin acest lucru. Nu ezita să lucrezi în echipă, rezultatele vor fi pe măsură. Miercuri și e joi e bine să mai faci și compromisuri.

Gemenii | Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Gemenii au ocazia să își facă dreptate, în săptămâna 26 octombrie-1 noiembrie 2026. Cineva care ți-a greșit, te-a rănit sau care are o datorie la tine va plăti.

Racul | Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Racul trece printr-o tranziție în săptămâna 26 octombrie-1 noiembrie 2026. Ești obligat să îți schimbi prioritățile și să vezi lucrurile din viața ta în alt mod, arată cei de la yourtango.com.

Leul | Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Leul este răsplătit de astre în săptămâna 26 octombrie-1 noiembrie 2026 pentru faptul că a avut încredere în forțele proprii și pentru faptul că și-a menținut energia și integritatea. Finalul săptămânii aduce motive de bucurie.

Fecioara | Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Fecioara trebuie să știe că întreaga săptămână 26 octombrie-1 noiembrie 2026 este dedicat construirii unui nou început mult dorit. 1 noiembrie aduce vești bune, așa că profită din plin.

Balanța | Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Balanța primește vești bune în săptămâna 26 octombrie-1 noiembrie 2026. Norocul este de partea ta și te simți extrem de generos cu cei din jurul tău.

Scorpionul | Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Scorpionul nu a stat deloc bine la capitolul bani în această perioadă, însă nu trebuie să se simtă prost din cauza acestui motiv. Uranus retrograd în Gemeni îți amintește să sapi sub suprafață și să găsești adevăratul sens al acestei etape a vieții tale.

Săgetătorul | Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Săgetătorul are tot felul de gânduri care îl frământă și îl apasă în săptămâna 26 octombrie-1 noiembrie 2026. E cazul să mai lași deoparte stresul și să te mai relaxezi. Poți și vei apăsa butonul de resetare săptămâna aceasta.

Capricornul | Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Capricornul are parte de o săptămână extraordinar de bună, potrivit astrelor. Datorită energiei complementare a lunilor în Taur și Rac, vei reuși să faci tot ceea ce ți-ai propus în viața privată și profesională.

Vărsător | Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Vărsătorul are ocazia să ajute pe cineva să învețe ceva nou sau să înțeleagă anumite lucruri, arată horoscopul săptămânal.

Peștii | Horoscop săptămânal 26 octombrie-1 noiembrie 2026

Peștii vor simți în această săptămână că lucrurile încep să meargă din ce în ce mai bine în viața lor. Nativii fac anumite descoperiri interesante.