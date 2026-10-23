Horoscop weekend 24 - 25 octombrie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică

Descoperă care sunt previziunile din horoscopul de weekend pentru 24-25 octombrie 2026 și află ce anunță astrele pentru fiecare zodie.

Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 23:59 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 00:31

Descoperă care sunt previziunile din horoscopul de weekend pentru 24-25 octombrie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Acest sfârștit de săptămână vine cu vești importante pentru toate cele 12 zodii, așa că descoperă în rândurile de mai jos ce anunță horoscopul weekendului 24-25 octombrie 2026.

Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Urmează un sfârșit de săptămână interesant din punct de vedere astrologic, cu vești importante pentru toate semnele zodiacale. Află care sunt previziunile pentru 24-25 octombrie 2026, potrivit astrologilor.

Berbec | Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Articolul continuă după reclamă

Berbecul e sfătuit să nu își neglijeze apropiații, arată horoscopul pentru weekendul 24-25 octombrie 2026. E un bun moment să petreci momente frumoase alături de ei. Folosește-ți energia în mod inteligent.

Taur | Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Taurul are multe de învățat săptămâna aceasta. Luna în Vărsător îți deschide mintea și te face să ai un randament bun atunci când vine vorba despre învățat și reținut ldetalii. Cu relația totul merge bine, arată horoscopul pentru weekendul 24-25 octombrie 2026.

Gemeni | Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Gemenii care simt că exploreze noi orizonturi vor avea diferite ocazii să facă acest lucru. Profită din plin. Cei dragi ție te vor susține în toate planurile pe care le ai.

Rac | Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Racul are parte de numeroase oportunități de care trebuie să profite din plin, arată horoscopul pentru weekendul 24-25 octombrie 2026. Sunt șase de călătorii sau deplasări. Ai încredere în tine și în instinctul tău, indiferent de situație.

Leu | Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Leul a investit mult în tot felul de prietenii și conexiuni, însă simte acum că sentimentul nu este unul reciproc. Noi idei interesante pot apărea, așa că profită de ele.

Fecioară | Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Fecioara are ocazia să poarte discuții cu sens cu partenerul de cuplu, arată horoscopul pentru weekendul 24-25 octombrie 2026. Va fi mult mai ușor să aduci în discuție anumite frământări.

Balanță | Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Balanța se bucură de susținere din partea astrelor și nativii devin curioși și dornici să se plimbe, să călătorească și să descopere lucruri noi.

Scorpion | Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Scorpionul nu trebuie să se teamă de schimbări, uneori adaptarea la noi situații este importantă. Apreciezi mai mult lecțiile primite de la destin.

Săgetător | Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Săgetătorul are inspirație și idei, așa că reușește să rezolve multe dintre problemele ivite, arată horoscopul pentru weekendul 24-25 octombrie 2026. Ai multă energie, așa că profită din plin.

Capricorn | Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Capricornul trebuie să își revizuiască anumite planuri, arată horoscopul pentru weekendul 24-25 octombrie 2026. Weekendul acesta îți poate schimba anuite perspective.

Vărsător | Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Vărsătorul rezolvă anumite probleme sau situații care nu i-au dat pace în ultima perioadă, arată horoscopul pentru weekendul 24-25 octombrie 2026. Nu ezita să faci plimbări și să îți oferi mici momente de relaxare, arată yourtango.com.

Pești | Horoscop weekend 24-25 octombrie 2026

Peștii vor avea un ritm destul de agitat, dar toate problemele se vor rezolva cu bine, arată horoscopul pentru weekendul 24-25 octombrie 2026. Trebuie doar să dai dovadă de răbdare.