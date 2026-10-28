Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 29 octombrie 2026. Gemenii trebuie să ia o decizie importantă, Scorpionul are o confruntare la locul de muncă

Horoscop zilnic 29 octombrie 2026. Gemenii trebuie să ia o decizie importantă, Scorpionul are o confruntare la locul de muncă

Horoscopul zilei de joi, 29 octombrie 2026 a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Descoperă ce vești te așteaptă și care sunt schimbările ce se anunță azi în plan astrologic. 

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 20:37 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 20:39
Descoperă care sunt previziunile astrale din horoscopul zilei de joi, 29 octombrie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Horoscopul zilei de joi, 29 octombrie 2026 a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Descoperă ce vești te așteaptă și care sunt schimbările ce se anunță azi în plan astrologic.

Horoscop zilnic joi, 29 octombrie 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de joi, 29 octombrie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul trebuie să fie atent și să nu se enerveze, chiar dacă vor există anumite situații tensionate, arată horoscopul zilei de joi, 29 octombrie 2026. Gândește și analizează totul înainte de a vorbi.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026 Taur

Taurul își dă seama că gândul le zboară la o anumită persoană, încă acest lucru nu este neapărat ceva rău, arată horoscopul zilei de joi, 29 octombrie 2026. Fii atent la semnele pe care ți le transmite Universul.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026 Gemeni

Gemenii trebuie să ia o decizie importantă cu privire la viitorul lor sau cu privire la locul de muncă, arată horoscopul zilei de joi, 29 octombrie 2026. În rest, astrele nu îți oferă motive de îngrijorare.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026 Rac

Racul se simte într-o formă mult mai bună decât de obicei și acest lucru se va vedea din plin, arată arată horoscopul zilei de joi, 29 octombrie 2026. Folosește energia cu cap, altfel te vei epuiza inutil.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026 Leu

Leul se simte dat deoparte sau absent, dar trebuie să înțelegi că nu poți să fii acolo pentru toată lumea, arată horoscopul zilei de joi, 29 octombrie 2026. Câteodată trebuoe să te gândești și la tine, nu doar la ceilalți.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026 Fecioară

Fecioara va avea o zi destul de plină la locul de muncă, însă va reuși să treacă peste toate obstacolele ivite, arată horoscopul. În rest nu există motive de îngrijorare, fiindcă profesional și personal o duci bine.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026 Balanță

Balanța va simți că nu este îndeajuns de apreciată și acest lucru va da o stare neplăcută celor născuți în această zodie. Încearcă să nu te mai lași cuprins de prea multe gânduri și totul va fi bine.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026 Scorpion

Scorpionul are parte de o confruntare la locul de muncă și astrele te sfătuiesc să ai grijă la vorbele exprimate în cadrul diferitelor conversații ivite, arată horoscopul zilei de joi, 29 octombrie 2026.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026 Săgetător

Săgetătorul va începe o relație de prietenie sau de iubire, dar nu va dura mult, căci a apărut pe timpul unui Mercur Retrograd. Nu forța lucrurile, ci lasă să se întâmple totul cât mai natural cu putință.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026 Capricorn

Capricornul se simte destul de legat de o anumită amintire sau de un anumit context. Astrele te sfătuiesc să fii atent la lecțiile pe care destinul ți le oferă, arată horoscopul zilei de joi, 29 octombrie 2026.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026 Vărsător

Vărsătorul se simte destul de epuizat și de stresat și aceste lucruri se vor vedea din timp, arată horoscopul zilei de joi, 29 octombrie 2026. Ascultă-ți organismul și oferă-ți niște odihnă, arată cei de la yourtango.com.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026 Pești

Peștii au o zi bună și nativii se simt destul de mândri de ei adtăzi. Ai avut parte de anumite provocări în ultima perioadă, dar lucrurile încep să intre pe un făgaș normal.

Horoscop zilnic 28 octombrie 2026. Taurul este încurajat să facă ordine în cheltuieli, Berbecul se stresează extrem de m...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul
Observatornews.ro ANIMAȚIE. Filmul tragediei feroviare din Spania: "Îi luam pulsul ca să-l conving să rămână cu mine" ANIMAȚIE. Filmul tragediei feroviare din Spania: "Îi luam pulsul ca să-l conving să rămână cu mine"
Antena 3 Ce s-a întâmplat cu 23 de minute înainte de tragedia feroviară din Spania. Decizia „inexplicabilă” care a dus la impactul fatal Ce s-a întâmplat cu 23 de minute înainte de tragedia feroviară din Spania. Decizia „inexplicabilă” care a dus la impactul fatal
SpyNews Sebastian Dascălu de la Insula Iubirii, sezonul 6, a dat-o uitării pe Cristina Nimereală! Fostul concurent are o altă iubită Sebastian Dascălu de la Insula Iubirii, sezonul 6, a dat-o uitării pe Cristina Nimereală! Fostul concurent are o altă iubită
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Horoscop zilnic 28 octombrie 2026. Taurul este încurajat să facă ordine în cheltuieli, Berbecul se stresează extrem de mult
Horoscop zilnic 28 octombrie 2026. Taurul este încurajat să facă ordine în cheltuieli, Berbecul se stresează...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Horoscop zilnic 27 octombrie 2026. Berbecul trebuie să evite împrumuturile, Taurul riscă să aibă un program extrem de încărcat,.
Horoscop zilnic 27 octombrie 2026. Berbecul trebuie să evite împrumuturile, Taurul riscă să aibă un program...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Fiica Ancăi Serea a venit în România pentru două zile! Cum și-au petrecut timpul Sarah și mama ei
Fiica Ancăi Serea a venit în România pentru două zile! Cum și-au petrecut timpul Sarah și mama ei Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor
Un preot din Italia a venit cu un grup de enoriași în România ca să vadă cum arată țara de unde vin badantele lor Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reforma administrativă a PSD! Cât ar economisi statul din comasarea primăriilor
Reforma administrativă a PSD! Cât ar economisi statul din comasarea primăriilor BZI
„Slavă ție, Căline!”. Când Sfântul Dumitru e transformat în agent al lui Georgescu. Reportaj de noapte între Dealul Patriarhiei și Arestul Central
„Slavă ție, Căline!”. Când Sfântul Dumitru e transformat în agent al lui Georgescu. Reportaj de noapte... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x