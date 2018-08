Horoscop zilnic, 6 august. Momente grele pentru o zodie, va fi la un pas de despărțire!

Horoscopul zilei de 6 august ne îndeamnă să acordaăm mai multă atenție celor dragi și activităților casnice. Pentru o zodie, va fi o zi grea, marcată de conflicte iscate in sanul familiei.

BERBEC

In prima parte a zilei este posibil sa fiti nevoit sa faceti o scurta calatorie neplanificata. Desi se intrevad cateva dificultati, aveti sanse sa rezolvati tot ce v-ati propus. Relatiile sentimentale ar putea sa fie putin tensionate din cauza unor neintelegeri. Fiți calm in discutiile cu persoana iubita.

TAUR

La locul de munca sau in afaceri este de asteptat sa va simtiti plin de energie si inspiratie. Puteti avea idei si initiative excelente, pe care colegii sau partenerii le apreciaza. S-ar putea sa fiti invitat sa participati la o reuniune sau la o calatorie impreuna cu persoane apropiate. Chiar daca acest lucru presupune o cheltuiala neplanificata, profitati de ocazie pentru a va relaxa. Aveti nevoie de mai multa destindere dupa activitatea profesionala intensa din ultima vreme.

GEMENI

Este posibil ca pregatirile pentru plecarea intr-o calatorie sa tensioneze atmosfera din familie. O persoana apropiata v-ar putea indispune cu sfaturile sale insistente. Mai tarziu, insa, aceste sfaturi se pot dovedi foarte utile. Nu refuzati o intalnire cu prietenii in a doua parte a zilei, pentru ca v-ar oferi o buna ocazie sa va detasati de grijile cotidiene.

RAC

In prima parte a zilei s-ar putea sa primiti o veste buna in legatura cu o suma de bani pe care urmeaza sa o incasati de la locul de munca sau dintr-o colaborare, spre bucuria familiei. Puteti sa faceti planuri de viitor si sa va intalniti cu prietenii.

LEU

Sunt sanse sa apara rezultatele unei colaborari profesionale pentru care ati depus eforturi in ultima vreme. Dupa-amiaza este posibil ca relatia cu persoana iubita sa se tensioneze din cauza unor barfe. O persoana apropiata v-ar putea ajuta sa depasiti acest moment delicat.

FECIOARA

Dupa o perioada mai putin favorabila in plan sentimental, astazi sansa ar putea fi de partea dumneavoastra. Aveti ocazia sa faceti cunostinta cu o persoana care va impresioneaza si va atrage din primul moment. Nu este exclus sa incepeti o relatie de durata. In plan financiar nu se intrevad probleme, dar eastrolog.ro va recomanda sa evitati speculatiile si sa nu va lasati tentat de mirajul unor castiguri facile.

BALANTA

In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti nemultumit din cauza unor dificultati financiare cauzate de o intarziere. In plan intellectual, este de asteptat sa fiti intr-o forma excelenta. Profitati de acest context favorabil si dedicati-va studiului sau proiectelor de viitor. Capacitatea de comunicare este la cote inalte si va poate ajuta sa va faceti noi prieteni. Puteti sa va bazati pe intuitie.

SCORPION

Se intrevede o zi agitata, cu numeroase probleme de rezolvat. Chiar daca aveti spor in tot ce faceti, ar fi bine sa nu refuzati ajutorul colegilor de munca sau al partenerilor de afaceri. Dupa-amiaza s-ar putea ca o persoana mai in varsta din familie sa va faca un cadou placut si util.

SAGETATOR

Se pare ca sunteti intr-o stare de spirit foarte buna iar relatiile cu anturajul decurg fara probleme. Poate ca situatia financiara nu va multumeste pe deplin, dar sunt sanse sa se redreseze destul de curand. Impreuna cu membrii familiei, puteti sa duceti la bun sfarsit tot ce v-ati propus sa faceti in locuinta.

CAPRICORN

In prima parte a zilei beneficiati de o creativitate deosebita si puteti avea reusite importante la locul de munca si in afaceri. Planurile si strategiile pe care le concepeti azi se pot concretiza in scurt timp si va pot aduce satisfactii materiale. Nu neglijati problemele partenerului de viata. Ar fi bine sa gasiti o cale de mijloc intre munca si viata personala.

VARSATOR

Astazi beneficiati de un farmec deosebit, care va deschide toate usile si va poate fi de mare ajutor in plan social. Puteti sa va ocupati de afaceri si sa faceti investitii pentru camin. Evitati discutiile in contradictoriu cu membrii familiei.

PESTI

Aveti ocazia sa incepeti un proiect care va poate aduce destul de curand satisfactii profesionale si materiale. Elanul si perseverenta de care dati dovada in plan profesional ar putea starni invidia unor colegi. Evitati suprasolicitarea fizica si intelectuala, fiindca riscati sa aveti probleme de sanatate sau sa va accidentati.

sursa: eastrolog.ro