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Horoscopul săptămânii 5 octombrie - 11 octombrie 2026. Trei zodii vor avea cea mai bună perioadă, alte două zodii vor suferi

Potrivit horoscopului acestei săptămâni, perioada 5-11 octombrie este una nostalgică, cu Venus retrograd care își face simțită din plin influența, iar Venus fiind guvernatoarea Lunii Noi din weekend.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 03 Octombrie 2026, 23:12 | Actualizat Sambata, 03 Octombrie 2026, 23:14
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Săptămâna începe cu Luna în Leu, care ne apropie mai mult de copilul nostru interior.

Pe 6 octombrie, Luna în Fecioară ne readuce cu picioarele pe pământ. Mercur în Scorpion ne ajută să ne evaluăm mult mai bine modul în care comunicăm.

Horoscopul săptămânii 5 octombrie - 11 octombrie 2026

Pe 10 octombrie, Luna Nouă se alătură Soarelui în Balanță, ajutându-ne să renunțăm la orice imagine idealizată asupra iubirii și romantismului. Acest tranzit poate fi unul foarte emoțional, deoarece este posibil să ne facă să reflectăm asupra experiențelor și relațiilor din trecut.

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Totuși, cu toată energia de Foc prezentă în astre, ni se reamintește că putem depăși orice obstacol.

Berbec

La începutul săptămânii te concentrezi pe creativitate, pentru ca apoi atenția să ți se îndrepte către rutina de muncă și limitele legate de sănătate.

Taur

Îți consolidezi încrederea în tine alegând cu mai multă grijă unde îți investești energia personală, în timp ce Venus retrogradă te îndeamnă să-ți reevaluezi valorile.

Gemeni

Este o perioadă favorabilă pentru recapitularea materiei, prezentări și comunicare clară. Este important să nu mai analizezi excesiv lucrurile și să-ți concentrezi atenția asupra situațiilor care necesită cu adevărat acțiune.

Rac

Ești încurajat să-ți organizezi mai bine finanțele și să consolidezi stabilitatea din familie și din locuință.

Leu

Ai parte de un important plus de încredere, care poate aduce progres în carieră, mai multă claritate în privința banilor și realizări importante în relații, arată Astrology.com.

Fecioară

La mijlocul săptămânii te confrunți cu un test de răbdare în ceea ce privește banii, însă ulterior găsești soluții și revii la o abordare practică și bine organizată.

Balanță

Te concentrezi pe recâștigarea puterii personale și pe redefinirea acordurilor și înțelegerilor cu persoanele apropiate, spune Yourtango.com.

Scorpion

Te bazezi pe intuiție pentru a gestiona situațiile legate de comunicare, în timp ce norocul și recunoașterea profesională încep să crească.

Săgetător

Traversezi un adevărat carusel cosmic, cu o vizibilitate profesională ridicată, dar și cu situații emoționale complicate care îți pot pune răbdarea la încercare.

Capricorn

Te bazezi pe sprijinul partenerului la începutul săptămânii, iar până vineri lucrurile încep să se îmbunătățească atât în dragoste, cât și în plan financiar.

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Vărsător

Te poți confrunta cu discuții neașteptate în relație, care ajung să-ți influențeze planurile legate de carieră și bani.

Pești

Gestionezi schimbări neașteptate în dragoste, care te pot determina să-ți regândești alegerile pe termen lung în ceea ce privește cariera și finanțele.

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