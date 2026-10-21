Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Lună Plină în Taur pe 26 octombrie 2026. Patru zodii, în fața unor schimbări importante. Ce se anunță în dragoste și bani

Lună Plină în Taur pe 26 octombrie 2026. Patru zodii, în fața unor schimbări importante. Ce se anunță în dragoste și bani

Pe 26 octombrie 2026 va fi Lună Plină în Taur și acest lucru aduce schimbări importante pentru patru zodii. Află vești despre bani și dragoste.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 23:59 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 23:59
Descoperă ce vești importante aduce Lună Plină în Taur de pe 26 octombrie 2026 | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Astrologii din întreaga lume anunță Lună Plină în Taur pe 26 octombrie 2026 și acest eveniment astrologic, numit și Luna Vânătorului, aduce schimbări importante pentru patru semne zodiacale. Din punct de vedere al semnificației astrale, acesta este un bun moment pentru a obține stabilitate financiară, câștiguri, sporirea resurselor și tot ceea ce are legătură cu obținerea confortului și al siguranței. Descoperă în rândurile de mai jos dacă te numeri printre cele patru zodii care primesc vești importante.

Patru zodii ajung în fața unor schimbări importante pe 26 ocotmbrie 2026, când e Luna Plinăî n Taur

Luna Plină în Taur, zisă și Luna Vânătorului, afectează toate zodiile, dar mai ales pe patru dintre nativii din horoscop.

Scorpionul este prima zodie ce ajunge în fața unor schimbări importante, cu ocazia acestui eveniment astrologic. Un sentiment care te-a tot urmărit încă din vară prinde contur mai puternic și se va concretiza prin încheierea unei relații sau a unei căsnicii. Apare dorința de a primi mai mult, de a avea certitudinea unor angajamente. Vei lua o decizie importantă poate și legat de un nou loc de muncă, mai bine plătit. Nu te grăbi să vorbești, analizează totul cu atenție.

Articolul continuă după reclamă

Taurul este și el influențat de Luna plină în Taur, de pe 26 octombrie 2026. Ai ignorat anumite cheltuieli comune cu cineva apropiat, dar acum nu o să mai poți face asta, așa că vei lua atitudine. Vrei să reglezi un anumit dezechilibru și să fie totul correct. Evitarea nu este o soluție.

Balanța este o altă zodie zodie ce ajunge în fața unor schimbări importante, cu ocazia acestui eveniment astrologic. Are o viziune clară asupra unei situații care era nerezolvată de mult timp (profesională sau amoroasă). O discuție importantă va avea loc. În dragoste și în relația cu cei dragi apar opiniile diferite, așa că ai răbdare și găsește calea de mijloc, arată cei de la timesofindia.indiatimes.com.

Vărsătorul ajunge într-o situație neașteptată la capitolul dragoste atunci când partenerul va cere mai multă libertate și deschidere. E important să stabilești exact care sunt limitele pe care le suporți. Nu îți fie teamă să dai cărțile pe față.

Horoscop zilnic 22 octombrie 2026. Balanța are o zi cât se poate de agitată la locul de muncă. Ce zodie e pesimistă...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marea sportivă a renunţat la averea de milioane de euro după ce l-a găsit pe Isus. „Dumnezeu mi-a cerut să demisionez” Marea sportivă a renunţat la averea de milioane de euro după ce l-a găsit pe Isus. &#8222;Dumnezeu mi-a cerut să demisionez&#8221;
Observatornews.ro Schema "Nordis", repetată la nesfârșit. Un tânăr a făcut 7 milioane de euro revânzând aceleași apartamente Schema "Nordis", repetată la nesfârșit. Un tânăr a făcut 7 milioane de euro revânzând aceleași apartamente
Antena 3 Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti
SpyNews Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă” Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Horoscop zilnic 21 octombrie 2026. Balanța câștigă bani. Ce zodii primesc vești bune miercuri
Horoscop zilnic 21 octombrie 2026. Balanța câștigă bani. Ce zodii primesc vești bune miercuri
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Horoscop zilnic 20 octombrie 2026. Scorpionul primește vești bune, Balanța va începe să aibă o viață mai agitată
Horoscop zilnic 20 octombrie 2026. Scorpionul primește vești bune, Balanța va începe să aibă o viață mai...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alina Pușcău a reacționat după declarațiile făcute de Dan Alexa despre ea la Știrile Antena Stars. Ce i-a transmis fostului coleg din Asia Express
Alina Pușcău a reacționat după declarațiile făcute de Dan Alexa despre ea la Știrile Antena Stars. Ce i-a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti
Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Dragoș Pîslaru pleacă de la Palatul Victoria cu o tinichea de 500 de milioane de euro atârnată de coadă
Dragoș Pîslaru pleacă de la Palatul Victoria cu o tinichea de 500 de milioane de euro atârnată de coadă Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti
Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti Observator
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x