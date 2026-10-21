Lună Plină în Taur pe 26 octombrie 2026. Patru zodii, în fața unor schimbări importante. Ce se anunță în dragoste și bani

Pe 26 octombrie 2026 va fi Lună Plină în Taur și acest lucru aduce schimbări importante pentru patru zodii. Află vești despre bani și dragoste.

Astrologii din întreaga lume anunță Lună Plină în Taur pe 26 octombrie 2026 și acest eveniment astrologic, numit și Luna Vânătorului, aduce schimbări importante pentru patru semne zodiacale. Din punct de vedere al semnificației astrale, acesta este un bun moment pentru a obține stabilitate financiară, câștiguri, sporirea resurselor și tot ceea ce are legătură cu obținerea confortului și al siguranței. Descoperă în rândurile de mai jos dacă te numeri printre cele patru zodii care primesc vești importante.

Patru zodii ajung în fața unor schimbări importante pe 26 ocotmbrie 2026, când e Luna Plinăî n Taur

Luna Plină în Taur, zisă și Luna Vânătorului, afectează toate zodiile, dar mai ales pe patru dintre nativii din horoscop.

Scorpionul este prima zodie ce ajunge în fața unor schimbări importante, cu ocazia acestui eveniment astrologic. Un sentiment care te-a tot urmărit încă din vară prinde contur mai puternic și se va concretiza prin încheierea unei relații sau a unei căsnicii. Apare dorința de a primi mai mult, de a avea certitudinea unor angajamente. Vei lua o decizie importantă poate și legat de un nou loc de muncă, mai bine plătit. Nu te grăbi să vorbești, analizează totul cu atenție.

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Taurul este și el influențat de Luna plină în Taur, de pe 26 octombrie 2026. Ai ignorat anumite cheltuieli comune cu cineva apropiat, dar acum nu o să mai poți face asta, așa că vei lua atitudine. Vrei să reglezi un anumit dezechilibru și să fie totul correct. Evitarea nu este o soluție.

Balanța este o altă zodie zodie ce ajunge în fața unor schimbări importante, cu ocazia acestui eveniment astrologic. Are o viziune clară asupra unei situații care era nerezolvată de mult timp (profesională sau amoroasă). O discuție importantă va avea loc. În dragoste și în relația cu cei dragi apar opiniile diferite, așa că ai răbdare și găsește calea de mijloc, arată cei de la timesofindia.indiatimes.com.

Vărsătorul ajunge într-o situație neașteptată la capitolul dragoste atunci când partenerul va cere mai multă libertate și deschidere. E important să stabilești exact care sunt limitele pe care le suporți. Nu îți fie teamă să dai cărțile pe față.