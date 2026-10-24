Mercur retrograd în Scorpion, din 24 octombrie. Trecutul revine pentru unele zodii. Ce se poate schimba până pe 13 noiembrie

Mercur retrograd în Scorpion, între 24 octombrie și 13 noiembrie 2026. Ce zodii pot avea parte de reveniri din trecut și schimbări în dragoste.

Mercur a intrat în retrogradare pe 24 octombrie 2026, în zodia Scorpionului, iar această perioadă se va încheia pe 13 noiembrie. Fenomenul este asociat cu revenirea unor situații din trecut, discuții rămase neterminate și reevaluarea relațiilor. Pentru câteva zodii, următoarele trei săptămâni ar putea aduce întrebări importante despre dragoste, încredere și deciziile luate în ultima perioadă.

Mercur a intrat în retrogradare sâmbătă, 24 octombrie 2026, în zodia Scorpionului. Este ultima perioadă de retrogradare a acestei planete din acest an și va dura până pe 13 noiembrie.

Mercur este asociat cu modul în care comunicăm, luăm decizii și interpretăm informațiile. Atunci când se află în retrogradare, astrologii consideră că anumite situații din trecut pot reveni în atenție, mai ales dacă au rămas nerezolvate. De această dată, fenomenul are loc în Scorpion, o zodie asociată cu emoțiile intense, secretele, încrederea și relațiile profunde.

Mercur retrograd în Scorpion, între 24 octombrie și 13 noiembrie 2026

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Mercur a început retrogradarea pe 24 octombrie, la aproximativ 21 de grade în Scorpion, și își va relua mișcarea directă pe 13 noiembrie. Perioada este asociată, în interpretările astrologice, cu nevoia de a reanaliza conversații, promisiuni și decizii luate în trecut. Spre deosebire de alte retrogradări, cea din Scorpion pune accentul pe lucrurile care nu au fost spuse la momentul potrivit. Unele persoane ar putea simți nevoia să reia o discuție mai veche, să ceară explicații sau să lămurească o situație care le-a provocat nemulțumiri.

Trecutul revine pentru unele zodii. Ce se poate întâmpla în dragoste

Un detaliu important este că Mercur nu este singura planetă aflată în retrogradare. Venus, asociată în astrologie cu dragostea și relațiile, este retrogradă din 3 octombrie și va reveni la mersul direct tot pe 13 noiembrie. Suprapunerea celor două perioade este interpretată de astrologi ca un moment în care oamenii își pot pune mai multe întrebări despre viața sentimentală.

O relație încheiată fără explicații, o conversație amânată sau sentimentele față de o persoană din trecut ar putea reveni în atenție. Potrivit www.astrology.com, retrogradarea lui Mercur în Scorpion este asociată cu discuții sensibile, nevoia de sinceritate și clarificarea unor situații emoționale.

Patru zodii care ar putea resimți mai intens Mercur retrograd

Deși interpretările astrologice vizează toate cele 12 semne zodiacale, patru dintre ele ar putea avea în prim-plan teme legate de relații, comunicare și schimbări personale.

Scorpion

Pentru Scorpioni, retrogradarea are loc chiar în semnul lor zodiacal. aceasta este o perioadă de reevaluare personală. Pot reveni întrebări despre alegerile făcute în ultimele luni, despre relații sau despre felul în care sunt percepuți de ceilalți. Scorpionii ar putea simți nevoia să lămurească o situație pe care au evitat-o până acum.

Taur

Pentru Tauri, accentul cade pe relațiile de cuplu și pe parteneriate. O discuție mai veche ar putea fi reluată, iar anumite neînțelegeri pot deveni mai greu de ignorat.

Astrologii recomandă răbdare și evitarea concluziilor pripite, mai ales atunci când emoțiile sunt puternice.

Leu

Leii ar putea fi preocupați de familie, locuință sau de relațiile cu persoanele apropiate. Pot reveni în discuție probleme domestice sau decizii care au fost amânate.

Perioada poate fi folosită pentru clarificarea unor neînțelegeri și pentru stabilirea unor limite sănătoase.

Vărsător

Pentru Vărsători, retrogradarea aduce în prim-plan activitatea profesională și comunicarea cu superiorii sau colegii. Unele proiecte ar putea necesita revizuiri, iar discuțiile despre responsabilități și obiective pot deveni mai importante. Este o perioadă în care atenția la detalii și verificarea informațiilor pot fi utile.

Ce se poate schimba până pe 13 noiembrie

Mercur retrograd nu este privit doar ca o perioadă a încurcăturilor, ci și ca o ocazie de a corecta lucrurile care nu au mers bine. Pe 4 noiembrie, Mercur va forma o conjuncție cu Soarele în Scorpion.

Până pe 13 noiembrie, temele principale rămân comunicarea, încrederea, relațiile și deciziile care necesită mai multă atenție.

Pe 13 noiembrie, atât Mercur, cât și Venus își vor relua mișcarea directă, încheind o perioadă de reevaluarea relațiilor și a alegerilor personale.