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Mercur și Venus își încheie retrogradarea la doar câteva ore distanță. Ce semnificație are acest moment în astrologie

Mercur și Venus își încheie retrogradarea la doar câteva ore distanță, vineri, 13 noiembrie, cu un impact semnificativ asupra zodiilor.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 07:15 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 14:21
Mercur și Venus intră în mișcare directă în aceeași zi, cu un impact astrologic profund | Shutterstock
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Pe 13 noiembrie 2026, Mercur și Venus își vor relua ambele mișcarea directă. Astfel, se încheie o perioadă de aproape 3 săptămâni în care cele 2 planete au fost retrograde simultan.

Pentru pasionații de astrologie, aceasta e o combinație considerată destul de rară, scrie Economic Times.

Mercur e asociat în mod tradițional cu deciziile, comunicarea și planurile de zi cu zi, așa că astrologii consideră că are un impact semnificativ asupra rutinelor zilnice.

Venus, în schimb, reprezintă relațiile, dragostea, banii și valorile personale. Așa că o perioadă în retrograd poate afecta relațiile interpersonale.

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Mercur și Venus își încheie retrogradarea la doar câteva ore distanță

Mercur își va relua mișcarea directă în zodia Scorpion pe 13 noiembrie 2026, cu o schimbare importantă în comunicare, luarea deciziilor, relații și chestiuni financiare. După aproape 3 săptămâni de mișcare retrogradă, planeta inteligenței, a discursului, a afacerilor și a tehnologiei își va relua poziția directă, scrie Farmer’s Almanac.

Mercur și Venus vor ieși ambele din poziția retrogradă la doar 9 ore distanță, pe 13 noiembrie.

Mercur a fost retrograd din 24 octombrie, în timp ce Venus și-a început retrogradarea pe 3 octombrie. Perioada lor de retrogradare simultană a durat de pe 24 octombrie până pe 13 noiembrie. Astrologii au acordat o atenție deosebită acestei suprapuneri neobișnuite, care are loc relativ rar.

De reținut e faptul că niciuna dintre planete nu își inversează în mod real direcția pe orbita sa în jurul Soarelui. Mișcarea retrogradă e o mișcare aparentă spre înapoi, raportată la stelele de pe fundal, așa cum e văzută de pe Pământ și ține de domeniul astrologiei, nu astronomiei.

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Pozițiile planetare sunt reale și pot fi măsurate. Însă presupusa lor influență asupra relațiilor, alegerilor și experiențelor noastre de zi cu zi ține de tradiția astrologică, nu de știința demonstrată.

Ce se întâmplă când planetele ies din mișcarea retrogradă

În astrologie, reluarea mersului direct al unei planete e interpretată tradițional ca o tranziție de la evaluarea unei situații la introducerea lecțiilor învățate în ritualurile zilnice. Însă Mercur și Venus nu fac această tranziție în același semn zodiacal, scrie Yahoo News.

Mercur își reia mersul direct în Scorpion, o zodie asociată cu onestitatea, încrederea, intimitatea și analiza în profunzime. Astrologii cred că această poziționare e legată de conversațiile care necesită o evaluare mai profundă.

Venus își reia mersul direct în Balanță, zodia asociată tradițional cu parteneriatul, corectitudinea, cooperarea și echilibrul. Din punct de vedere astrologic, indică o perioadă în care e indicat să analizezi relațiile pe care le ai.

Ambele planete vor continua să parcurgă gradele prin care au trecut în timpul retrogradării, o perioadă pe care astrologii o numesc umbra post-retrogradă.

Mercur iese din umbră pe 29 noiembrie, în timp ce Venus își încheie perioada de umbră pe 15 decembrie.

Ce zodii vor fi afectate de mișcarea directă a planetelor

Astrologii consideră că astfel de momente au un impact semnificativ asupra zodiilor. Ieșirea planetelor Mercur și Venus din retrograd va afecta unii nativi mai mult decât ceilalți.

Iată ce zodii vor simți cel mai mult efectul acestei schimbări:

Berbec

În această perioadă, Berbecii sunt sfătuiți să se concentreze pe cooperare și să nu mai încerce să rezolve toate problemele singuri.

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În același timp, e indicat să nu mai amâne o conversație importantă, care poate duce la o înțelegere mai profundă pentru toate persoanele implicate.

Rac

Pentru Raci, Mercur își reia mersul direct în zona romantismului, a creativității și a exprimării de sine, în timp ce Venus își reia mersul direct în partea hărții asociată cu casa și familia.

Nativii acestei zodii s-ar putea să se gândească mai mult la cum viața lor personală să le aducă fericirea. Pot să își schimbe lucrurile prin casă sau să reia un ritual care să îi calmeze sau să le aducă un plus de creativitate.

Următoarea ta mutare: Reia o tradiție de familie, un ritual personal sau o activitate creativă de care ți-a fost dor.

Scorpion

Mercur își reia mersul direct în Scorpion, ceea ce pune accentul pe identitate, exprimarea de sine și modul în care acești nativi își comunică intențiile.

Între timp, Venus își reia mersul direct în zona mai discretă a hărții, asociată cu intimitatea și reflecția. Această combinație sugerează un echilibru între a vorbi deschis și a păstra unele lucruri strict personale.

Scorpionii își pot regăsi scopul în viață și să ia decizii importante în această perioadă.

Vărsător

Pentru Vărsători, Mercur își reia mersul direct în sectorul carierei, în timp ce Venus își schimbă direcția în partea hărții asociată cu învățarea, călătoriile și perspectivele mai largi.

Nativii acestei zodii sunt sfătuiți să ia în considerare o nouă abilitate, o oportunitate educațională sau o schimbare de direcție profesională.

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