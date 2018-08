Top 5 ZODII de SUPER-FEMEI! Ele sunt cele mai PUTERNICE femei din zodiac

Astrele de dezvăluie punctele slabe și punctele forte care se reflectă în personalitatea zodiilor. Se știe despre femei să sunt puternice, însă există 5 super-femei care sunt de neoprit și care reușesc întotdeauna să-și atingă scopurile fără a fi nevoie să compromită pe cineva sau să aibă nevoie de ajutor din partea celorlalți.

1. Femeia RAC:

Deși are o fire dificilă, nativa acestei zodii este foarte puternică. Nimic nu o poate doborî în ciuda faptului că uneori este exagerat de sensibilă. Nu este adepta compromisurilor, însă de dragul persoanelor iubite, este capabilă să-și încalce orice principii și atunci când are greutăți , femeia rac le face față cu fruntea sus, indiferent de situație. Atunci când se hotărăște să se despartă de cineva sau când vrea să excludă pe cineva din viața ei, o face fără să clipească și nu are nici un fel de remușcare. Încrederea i-o câștigi cu mare greutate. Ține foarte mult la familie, însă va dura ceva până își va întemeia propria familie pentru că este destul de pretențioasă.

2. Femeia LEU:

Femeia leu are un caracter dominant, atât în relațiile personale, cât și în cele profesionale. Uneori are o atitudine de indiferență și indolență tocmai pentru a se reface pentru a fi pregătită să cucerească lumea. Este genul de persoană care muncește inteligent, nu mult ,ceea ce demonstrează că-și cunoaște foarte bine calitățile și defectele. Nu va accepta ca planul profesional să intervină peste cel personal și în relații cu acceptă nici un fel de compromisuri. Reușește întotdeauna să stabilească un echilibru între cele două planuri, personal și profesional.

3. Femeia BALANȚĂ:

Nativa acestei zodii se cunoaște foarte bine pe sine și de aceea nu are nevoie de ajutorul nimănui, pentru ea nu există expresia: ”voi încerca”. Este foarte important ca o femeie balanță să muncească într-un domeniu în care se simte confortabil și care îi face plăcere, altfel nu va fi productivă deloc. Are înclinații artistice și este boemă și parcă îndrăgostită mereu, elegantă și feminină.

4. Femeia CAPRICORN:

Nativa acestei zodii este o persoană încăpățânată, inteligentă și extrem de ambițioasă. Vrea să aibă întotdeauna dreptate și are o dorință arzătoare pentru muncă ,poate datorită faptului că vrea să fie independentă. Deși pare o fire detașată și destul de rece, atunci când se enervează este mai bine să nu te afli în calea ei pentru că poate deveni o adevărată forță a naturii. Este o fire rațională, de aceea mai întâi gândește, apoi apelează la sentimente. Ține mult la intimitatea ei și are nevoie de liniște și timp doar pentru ea. Îți caută un partener care să aibă un caracter asemănător cu al ei, însă este foarte greu să-l și găsească.

5. Femeia VĂRSĂTOR:

Nativa acestei zodii ține extrem de mult la intimitatea ei și este o persoană plăcută și feminină. Deși este o fire sociabilă, îi este greu să-și facă prieteni și are nevoie și de mai mult timp pentru a se simți confortabil în preajma oamenilor noi, însă atunci când leagă o prietenie durează toată viața. Femeie capricorn are un comportament jovial și are nevoie de atenție, romantism și tandrețe. Deși este independentă, îi place mai mult să trăiască în cuplu.