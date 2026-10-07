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Trecutul bate din nou la ușa unor zodii. Ce se întâmplă pe 7 octombrie și cine poate primi un mesaj neașteptat

Trecutul revine în atenția unor zodii pe 7 octombrie. O persoană din trecut poate reapărea atunci când se așteaptă mai puțin. Pentru unii nativi, poate fi vorba despre un fost partener, un prieten sau cineva cu care au rămas lucruri nespuse.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 07:30 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 23:10
Trecutul bate din nou la ușa unor zodii | Profimediaimages.ro
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Astăzi, 7 octombrie 2026, Mercur și Venus se află foarte aproape în Scorpion, după ce conjuncția dintre ele a devenit exactă pe 6 octombrie. Venus este retrogradă în această perioadă, până pe 13 noiembrie, scrie ⁠vogue.com.

În astrologie, Venus retrogradă poate readuce în atenție relații, sentimente sau situații rămase nerezolvate. Pentru unele zodii, ziua de 7 octombrie poate veni astfel cu un mesaj neașteptat sau cu reapariția unei persoane din trecut.

Trecutul bate din nou la ușa unor zodii

Pe 7 octombrie 2026 Mercur se află în Scorpion, iar în astrologie această poziție este asociată cu discuții mai profunde, emoții puternice și dorința de a afla adevărul. Nu mai este vorba despre conversații de suprafață. Pot ieși la iveală lucruri care au fost ascunse sau care au rămas nespuse, notează astrosofa.com.

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Mercur este și în conjuncție cu Venus, iar combinația pune accentul pe mesaje, iubire și relații. Cum Venus este retrogradă, trecutul sentimental poate reveni în atenție. Astfel, unele persoane se pot trezi cu un mesaj de la cineva cu care au avut o relație sau cu care au rămas lucruri neclarificate.

Un alt aspect important pe data de 7 octombrie este sextilul dintre Marte în Leu și Uranus în Gemeni. În astrologie, acesta este asociat cu schimbări bruște și acțiuni neașteptate. Cu alte cuvinte, cineva poate lua o decizie din impuls sau poate face un pas pe care nu l-a mai făcut până acum. Și Luna din Fecioară contribuie la această atmosferă.

Pe scurt, ziua de 7 octombrie vine cu lucruri și persoane din trecut, scrie prokerala.com.

Ce înseamnă, în astrologie, Venus retrogradă

Venus retrogradă este una dintre perioadele importante din astrologie, mai ales când vine vorba despre iubire și relații. Este un moment asociat cu introspecția și cu reevaluarea sentimentelor, a valorilor și a modului în care ne raportăm la cei din jur.

În interpretarea astrologică, Venus retrogradă ne face să ne întrebăm ce ne dorim cu adevărat. Putem ajunge să privim diferit o relație, o despărțire sau chiar propriile alegeri. Uneori apar mai multe întrebări decât răspunsuri, însă tocmai acest lucru ne poate ajuta să înțelegem mai bine ce simțim și ce ne dorim pe viitor.

Este, de asemenea, o perioadă în care atenția se poate îndrepta spre relația cu propria persoană. Stima de sine, nevoile emoționale și lucrurile pe care le considerăm importante pot fi reevaluate.

În astrologie, Venus retrogradă nu este privită neapărat ca o perioadă negativă. Mai degrabă, este un moment de reflecție, în care trecutul poate reveni pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine prezentul și să facem alegeri mai conștiente în dragoste, scrie moonomens.com.

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