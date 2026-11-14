Venus își încheie retrogradarea pe 14 noiembrie 2026. Ce înseamnă acest moment pentru cele 12 zodii, potrivit astrologilor

Venus își încheie retrogradarea pe 14 noiembrie 2026, după mai multe săptămâni în care a dat bătăi de cap unor zodii.

Venus este planeta iubirii, a armoniei și a frumuseții. Când intră în mișcare retrogradă, influența ei poate deveni mai puternică.

În faza retrogradă, am putea simți vinovăție pentru unele decizii, mai ales cele care țin de dragoste, scrie Vogue.

Conform astrologiei, aceste perioade de tranziție nu sunt favorabile pentru proceduri estetice, relații noi sau planuri complexe.

Acum că Venus va ieși din retrograd, aceste lucruri se schimbă, însă, cu noi oportunități de care poți profita.

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Venus își încheie retrogradarea pe 14 noiembrie 2026

Luna noiembrie aduce o energie intensă, dar de fapt ne cere să încetinim ritmul. Cum Venus iese din retrograd abia pe 14 noiembrie, zodiile sunt sfătuite să mai aștepte o perioadă înainte să ia decizii importante, mai ales că planeta Mercur iese și ea din retrograd cu doar 9 ore înainte.

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Mercur a fost retrograd din 24 octombrie, în timp ce Venus și-a început retrogradarea pe 3 octombrie, potrivit Farmers’ Almanac. Perioada lor de retrogradare simultană a durat de pe 24 octombrie până pe 13 noiembrie.

Venus își va relua mersul direct în Balanță, zodia asociată tradițional cu parteneriatul, corectitudinea, cooperarea și echilibrul. Din punct de vedere astrologic, indică o perioadă în care e indicat să analizezi relațiile pe care le ai.

Ambele planete vor continua să parcurgă gradele prin care au trecut în timpul retrogradării, o perioadă pe care astrologii o numesc umbra post-retrogradă. Mercur iese din umbră pe 29 noiembrie, în timp ce Venus își încheie perioada de umbră pe 15 decembrie. Până atunci, astrologii sfătuiesc zodiile să aibă răbdare înainte să ia decizii importante.

Din punct de vedere astronomic, niciuna dintre planete nu își inversează în mod real direcția pe orbita sa în jurul Soarelui. Mișcarea retrogradă e o mișcare aparentă spre înapoi, raportată la stelele de pe fundal, așa cum e văzută de pe Pământ și ține de domeniul astrologiei, nu astronomiei.

Cum vor fi afectate zodiile în această perioadă

Cum Mercur și Venus se vor afla în umbra post-retrogradă pentru câteva săptămâni, astrologii sfătuiesc să nu iei decizii importante. În schimb, te poti concentra pe o evaluare mai profundă a lucrurilor importante din viață, scrie Coveteur.

Această perioadă ne face, de asemenea, conștienți de o serie de tipare planetare care vor dura până în aprilie 2027. Așadar, deși sfârșitul unei perioade retrograde aduce de obicei rezolvări, Marte și Jupiter se întâlnesc cu Nodul Sud în Leu. Ceea ce sugerează că vom avea parte de surprize, unele neplăcute.

Iată cum vor fi afectate zodiile în această perioadă, acum că Venus își încheie retrogradarea, și la ce trebuie să fim atenți:

Berbec

Deși Venus activează sectorul relațiilor până la începutul lunii decembrie, cel mai bine e să fii mai precaut cu privire la poveștile de dragoste de la mijlocul lunii noiembrie.

Dacă începi să ieși în oraș cu cineva nou, trebuie să nu te miști prea repede. Același sfat e valabil și pentru investiții, care pot fi amânate pentru luna decembrie.

Taur

Ai putea găsi soluții despre cum să îți organizezi viața și relațiile, dar mijlocul lunii noiembrie ești mai tentat să îți decorezi casa decât să iei decizii importante.

De asemenea, s-ar putea să ai impulsul de a cheltui pe ceva la care ai râvnit odată cu Luna plină din 24 noiembrie, dar astrologii te sfătuiesc să aștepti.

Gemeni

După ce depășești data de 13 noiembrie, vei putea să răsufli ușurat și să te simți inspirat de o nouă energie creativă sau romantică. Mai sunt lucruri de făcut, dar nu e un moment grozav să semnezi ceva ce vrei să reziste pe termen lung.

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Dacă poți aștepta până după Superluna din 24 noiembrie în semnul tău, s-ar putea să existe mai mult avânt pentru ca lucrurile să se concretizeze.

Rac

Cheltuiești bani în acest moment, dar e bine să fii atent la buget. Energia Superlunii în Gemeni din 24 noiembrie aprinde o dorință de a te întoarce spre interior și de a te conecta la capacitățile tale spirituale.

Viața începe să devină din nou aglomerată și te vei confrunta cu o mulțime de idei pe care trebuie să le analizezi atent.

Leu

S-ar putea să primești mai multă atenție, chiar dacă simți o letargie mai profundă decât de obicei. Programul tău social e încărcat, dar încearcă să eviți bârfele în timp ce Venus retrograd este în plină desfășurare până pe 13 noiembrie.

Dorința de a cheltui crește după data de 25, dar nu trebuie să exagerezi prea mult.

Fecioară

E posibil să fi fost ocupat în perioada de retrogradare a lui Mercur și să fi avut parte de mai multă introspecție. Aceasta se va încheia treptat pe 13 noiembrie.

E momentul în care poți profita de o oportunitate pentru a-ți diversifica cariera. Până la finalul lunii februarie 2027, vei avea parte de numeroase schimbări, mai ales pe plan profesional.

Balanță

Sfârșitul retrogradării lui Venus semnalează încetinirea unui ciclu care a început la sfârșitul lunii august. Așa că acordă-ți un moment pentru a reflecta asupra relațiilor, asupra viziunii tale despre viață și asupra modului în care te prezinți în lume.

Aceste teme se vor încheia la mijlocul lunii decembrie, așa că există încă mult timp pentru a face schimbări.

Scorpion

E bine să te gândești la viitorul tău în această perioadă. Pot apărea noi oportunități, dar s-ar putea să îți lipsească o direcție clară.

Această lună ar putea veni cu o schimbare de identitate și de rol profesional, care te va propulsa în noul capitol din viața ta.

Săgetător

Până la mijlocul lunii noiembrie, ai putea simți că ceva trebuie să se schimbe în viața ta. Lăcomia și asumarea de riscuri exagerate nu sunt productive, mai ales în această perioadă.

Spre finalul lunii, trebuie să faci ordine pe plan personal și să participi la discuțiile importante pe care le-ai evitat până acum.

Capricorn

Venus retrograd te-ar putea face să te reinventezi și să te concentrezi pe imaginea ta profesională. Pe plan casnic, dacă chiar trebuie să semnezi un nou contract de chirie, cel mai bine este să aștepți până după mijlocul lunii noiembrie.

Superluna în Gemeni din 24 noiembrie te trage înapoi în direcția muncii și te-ar putea inspira, de asemenea, să îți reinventezi rutina.

Vărsător

Deși ești magnetic în această perioadă, e bine să îți dozezi eforturile. E un moment ideal să te gândești la ce e important pentru tine și unde vrei să ajungi în viață.

După ce Mercur și Venus ies din retrograd, concluziile la care ai ajuns pot fi puse în practică. E momentul să urmezi calea care crezi că te va duce spre fericire.

Pești

Viața s-ar putea să se simtă costisitoare și plină de treburi administrative în ultima vreme, așa că ține cont de planificarea financiară în noiembrie.

Spre finalul lunii, te poți concentra pe îngrijire personală și ce anume te face pe tine fericit, de la timp petrecut cu familia sau ritualuri zilnice.