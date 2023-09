Observator 5. Despre tine - de luni până vineri, la Antena 1

Toamna aduce un nou concept de știri pentru telespectatorii Antena 1. De luni până vineri, la ora 5 după-amiaza, Mihaela Călin și Florin Căruceru le spun telespectatorilor ce și cum le afectează bugetul, familia, viața.

Noul format Observator 5. Despre tine este despre agenda personală a telespectatorilor, despre subiectele de interes cotidian - de discutat, de cumpărat, de știut, de aflat, de văzut, de încercat. Din multitudinea de informații zilnice, echipa Observator 5 extrage esențialul.

Un nou sezon, alături de cei care aleg Observator

“Ne dorim ca subiectele momentului să fie prezentate de așa manieră încât să înțelegem cum ne afectează ele, cum ne influențează viețile. Observator 5 vorbește “Despre tine”. Îmi place mult acest concept și rezonez profund cu el. Nu de puține ori se întâmplă să ignorăm unele evenimente, în special în aceasta inflație de știri, pentru că nu înțelegem dacă și cum ne afectează. Cred că știrile trebuie să își atribuie și acest rol: acela de a ne determina să luăm atitudine în fața unor situații sociale pentru că, da, ne afectează! Pe fiecare dintre noi!”, spune Mihaela Călin.

“A venit toamna. Din nou cu multe emoții bune pentru un nou an, un nou sezon, alături de cei care aleg Observator. Un jurnal care a crescut, s-a maturizat, asemenea unui elev, cu fiecare an. Așa că, anul acesta, ambiția noastră e să fim chiar mai atenți la felul în care alegem și abordăm știrile și să vorbim "Despre tine". Despre lucrurile care te privesc. Te interesează. Despre povești de viață, despre vise și aspirații. Nu vom ignora subiectele zilei, bineînțeles, dar, în plus, nu ne vom opri doar la probleme, ci vom puncta și soluții. Indiferent că vorbim de bani, călătorii sau trenduri. Sperăm să intrăm în cât mai multe din casele dumneavoastră, cu aceeași poftă de informare, să vorbim la Observator 5. Despre Tine.” - declară Florin Căruceru.

Echipa „Observator 5. Despre tine” le dă întâlnire telespectatorilor de luni până vineri, la ora 17:00, în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro

