Șapte sfaturi de care trebuie să ții cont când îți amenajezi dormitorul

Cand alegi mobilierul pentru dormitor, o schema de culori monocromatica poate fi

mai usor de realizat, dar poate fi si cea mai dificila alegere, pentru ca necesita

indemanare in manevrarea diferitelor nuante sau texturi ale culorii alese. Efectuat

gresit, monocromul dormitorului poate duce la monotonie si risti sa obtii o camera

plictisitoare si chiar obositoare.

Alegerea culorilor

Alegerea culorilor pentru dormitor trebuie sa vizeze toate aspectele - culoarea

peretilor, a parchetului, a mobilierului si a decoratiilor si se poate opta pentru

monocromatic sau combinatii de culori. Monocromatic nu inseamna neaparat aceeasi

culoare in intregul dormitor. De exemplu, daca alegi bejul nu inseamna ca vei folosi

aceeasi nuanta in intreaga camera fara nici o variatie. Bejul il poti armoniza foarte

bine cu multe alte culori cum ar fi roz, albastru sau chiar portocaliu. Culoarea in care

vei decora dormitorul ar trebui sa se armonizeze si cu restul casei si, totodata, sa fie o

culoare placuta si odihnitoare.

Covoare & carpete

Daca simti ca lipseste ceva din dormitor cum ar fi o piesa centrala pentru care nu ai

avea loc si care ar da o nota aparte camerei, solutia cea mai accesibila si usor de pus

in practica o reprezinta covoarele si carpetele. Un covor bine ales poate face diferenta

atunci cand vine despre adaugarea unei note aparte dormitorului. Poti alege un covor

sau o carpeta care sa acopere doar o anumita parte a camerei careia sa ii aduca lumina

si confort, sau te poti gandi sa acoperi cu el o suprafata mai mare. Astfel, nu vei mai

avea picioarele reci, adaugi un plus de eleganta si, totodata, poti armoniza

dimensiunile camerei.

Perdele & draperii

Indiferent daca sunt realizate dintr-o tesatura usoara, din catifea luxoasa, sau dintr-un

material natural si vaporos, perdele si draperiile sunt cea mai buna solutie pentru a

completa atmosfera dintr-un dormitor, fiind si utile. Perdelele si draperiile iti asigura

intimitatea de care ai nevoie in dormitor, vara sunt ideale pentru a te proteja de soare

in timp ce iarna asigura o protectie suplimentara fata de frig.

Urmeaza link-ul: https://www.realsimple.com/home-

organizing/decorating/decorating-bedroom/decorating-tricks-bedroom pentru a

te inspira in alegerea perdelelor si a draperiilor.

Tablouri & obiecte de artă

Obiectele de arta bine alese si adecvat expuse reprezinta cel mai simplu mod de a

transforma dormitorul intr-un sanctuar elegant si armonios. Pe langa faptul ca

lumineaza camera si aduce culoare, arta este o modalitate de a face dormitorul sa para

mai romantic si mai cald. Indiferent daca optezi pentru un perete cu mai multe

tablouri sau o singura lucrare cu accent, foloseste tablourile si obiectele de arta pentru

a crea dormitorul pe care sa il iubesti. Tablourile si obiectele de arta nu trebuie sa fie

numeroase pentru a nu incarca inutil camera, dar nici nu pot lipsi, ele fiind piesele

care pot da accent, culoare si armonie spatiului tau personal. Atfel, un tablou de

dimensiuni mari asezat deasupra patului, poate face diferenta intre o camera goala si

una in care, cu o simpla piesa, ai adus culoare si lumina. Pentru a nu aduce prea multe

obiecte in spatiul tau de recreere, te poti orienta catre obiecte de arta functionale, cum

ar fi veioze sau vazele artistic realizate, de care oricum ai nevoie.

Chiar daca dormitorul este camera pe care oaspetii tai nu o vor vedea aproape

niciodata, fiind ceva personal, el merita o mare atentie, fiind locul in care iti reincarci

bateriile si te relaxezi petrecand timp de calitate. Chiar daca decorarea lui poate fi o

provocare, nu este imposibil de realizat, mai ales daca vei tine cont de toate sfaturile

de mai sus si iti vei asculta intuitia.