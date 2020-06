O vacanţă all inclusive la un hotel de trei stele în Mamaia, de trei ori mai scumpă decât una în Bulgaria

Preţuri la vacanţe pe litoralul din România

În cea mai căutată staţiune de la malul Mării Negre, din România, Mamaia, în hotelurile de 5 stele cazarea vine cu mic dejun inclus, iar preţurile variază între 70 şi 75 de euro pe noapte, de persoană, în luna iunie. Pentru iulie şi august, tarifele vor creşte până la 105 – 110 euro/ noapte/persoană, iar în septembrie acestea vor scădea până la 55-60 de euro pe noapte de persoană.

„Pentru hotelurile de 4 stele tarifele variază în Mamaia în funcţie de regimul ales de client. La mare căutare sunt în continuare hotelurile cu all inclusive sau ultra all inclusive, chiar dacă ţara noastră are puţine astfel de hoteluri în comparaţie cu Bulgaria”, a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Astfel că, pentru lunile iunie şi septembrie, hotelurile de 4 stele s-au pregătit cu tarife cuprinse între 60 şi 85 de euro pe noapte, în timp ce în iulie acestea se majorează până la 100 şi 110 euro de persoană/ noapte, ca în august să ajungă şi la 120 de euro/ persoană/ noapte.