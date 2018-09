Din Spania în Maroc, într-o călătorie cu arome orientale

Algeciras, orașul portuar de pe coasta spaniolă a Mediteranei este fără îndoială locul cel mai aglomerat din regiunea Andaluzia, dat fiind faptul că aici poposesc turiștii dornici să admire celebra Stâncă a lui Hercule, traverând strâmtoarea până în Maroc.

Gibraltar este o mică colonie britanică pentru care s-au luptat numeroase popoare, de-a lungul timpului, ce desparte Spania de Maroc și Marea Mediterană de Oceanul Atlantic, astfel că orice pasionat de călătorii trebuie să bifeze o călătorie în această oază cu iz exotic. În plus, ai ocazia excelentă să vezi celebrele maimuțe de care se leagă o mulțime de legende, una dintre ele spune că atunci când ultima maimuță o să dispară de aici, Gibraltarul o sa aparțină în sfârșit Spaniei.

Dacă vrei să pornești într-o astfel de călătorie fascinantă din Spania în Maroc, traversând mica strâmtoare britanică, rezervă acum un circuit exotic de 8 zile, de la Europa Travel la tariful accesibil de 599 euro/persoană!

Experiențe unice în Maroc

Primul contact cu lumea fascinantă a beduinilor va fi în Tanger, un oraș cu influențe andaluze și marocane, unde atmosfera ritmată a vieții te împinge să o iei la pas pe străzile galbene înțesate de case albe și maronii ce privesc spre mare.

Turul Marocului alături de ghizii de la Europa Travel, continuă cu Rabat, o capitală tradițională dar în același timp vibrantă cu palate imperiale mozaicate și medine antice. Aici poți vizita Palatul Regal, Mausoleul Mohamed V și Turnul Hassan care măsoară numai jumătate din înălțimea pe care și-o dorea imamul, aceea de 86 de metri. Mult mai cosmopolit în comparație cu Rabat este Casablanca, un oraș-emancipat și o perlă marocană de bifat de către toți pentru pasionații de cultura beduină, unde relaxarea la plajă se combină de minune cu vizitarea moscheelor și a medinelor impresionante.

Orașul Casablanca este marcat de Moscheea Hasan II, aflată pe marginea oceanului, cu minaretul remarcabil din orice punct, ce atinge înălțimea de 210 metri, fiind de altfel și cea mai mare moschee din țară. În plus, nu poți rata vibranta Piață Mohamed V, reconstruită în vremea protectoratului francez, împrejmuită de numeroase clădiri cu arhitectură în stil persan și coloane decorate cu mozaicuri arabe.

Marrakech, cel mai vizitat oraș marocan, are puterea să te transpună în lumea imperială vizitând Platul Bahia cu mozaicurile sale în culorile curcubeului, să observi cultura și obiceiurile beduinilor în impresionanta Piață Jemaa El Fna ce face parte din UNESCO, sau să admiri Moschee Koutoubia.

Aventuri în deșert

Iar dacă vrei să guști și mai mult din obiceiurile berberilor poți să faci o excursie opțională, alături de Europa Travel, la Quarzazate – poarta de intrare în Deșertul Sahara, la care vei ajunge abia după o călătorie aventuroasă traversând Munții Atlas și după ce ai oprit în Tiz-in-Tichka, localitatea aflată la cea mai mare înălțime din nordul Africii.

După ce te-ai aventurat într-un jeep safari în deșert, ai încercat carnea de cămilă într-o tabără de beduini și ai vizitat cetățile de nisip Taourirt si Tifoultout, poți să faci o călătorie de relaxare spre coasta Oceanului Atlantic în Essaouira, un oraș portuar fermecător cu o medină deosebită listată în patrimoniul mondial.

Ultima parte a circuitului de la Europa Travel îți aduce în cale Fez, capitala religioasă a țării unde ai impresia că ai călătorit în timp parcurgând străduțele strâmte ce se închid într-o medină antică imensă în inima căreia se găsește Palatul Regal Dar Al Makhzen, decorată cu cele mai frumoase mozaicuri din Maroc.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuite exotice 2018-2019