Incursiune pe tărâmurile tradițiilor marocane și andaluze

Spania și Maroc, cu ale lor culturi impresionante și peisaje memorabile, sunt despărțite de Strâmtoarea Gibraltarului, un mic teritoriu britanic de pe coasta spaniolă râvnit din cele mai vechi timpuri de marile puteri mondiale. Stânca lui Hercule unește Mediterana cu Oceanul Atlantic și oferă călătorilor cele mai impresionante priveliști marine.

Descoperă Spania, Maroc și Gibraltar într-un circuit exotic de 8 zile cu avionul, de la Europa Travel, la tarife accesibile și numeroase posibilități de excursii opționale.

Spania și Gibraltar – nu trebuie să lipsească de pe lista cu locuri de văzut

Turoperatorul Europa Travel îți propune în acest tur complet să explorezi cele mai populare locuri din Spania și Maroc, cu excursii opționale către perlele deșertului și aventuri în Munții Atlas, unde să descoperi frumoasa cultură a beduinilor.

Primul popas este în Malaga – orașul cu peisaje desprinse din cărțile poștale, unde ai impresia că ai pășit cumva în timp pe vremea coloniștilor când fiecare casă era vopsită în culori pastelate. Vechiul stil maur s-a păstrat destul de bine în centrul istoric din Malaga, astfel că o plimbare pe străzile pietruite îți va scoate în cale La Alcazaba – vechiul fort ridicat de mauri undeva prin secolul al-IX-lea, de unde ai parte de cele mai bune priveliști peste oraș. Malaga este o destinație celebră pentru spectacolele cu toreadori, așa că nu rata o vizită la Plaza de Toros – arena de coride devenită simbol al orașului.

Poziționat strategic pe coasta Mediteranei, la o aruncătură de băț de Gibraltar, se află Algeciras – un important oraș-portuar, renumit pentru casele cu arhitectură andaluză zugrăvite în alb cu acoperișuri din țiglă maronie. Opțional, Europa Travel îți propune să descoperi Strâmtoarea Gibraltarului – locul ce desparte două continente: Europa și Africa. Pe acest promontoriu stâncos, maurii au ridicat o fortăreață cucerită într-un final de englezi.

Fascinantul Maroc, cu arhitectura imperială

Traversând strâmtoarea ajungi în Tanger, o așezare întemeiată de berberi și stăpânită de fenicienii care și-au lăsat probabil cel mai mult amprenta pe acest port înfloritor.

Nu rata capitala Marocului, Rabat – un oraș fascinant unde vechiul se împletește cu noul într-o simfonie de culoare. Cu mii de turiști ce pășesc în fiecare zi pe tărâmurile sacre, nu este de mirare de ce Rabat a fost desemnat a doua cea mai populară metropolă a lumii, unde poți simți spiritul specific oriental, dar în același timp să te bucuri de cele mai bune facilități moderne. Descoperă aici Palatul Regal, Turnul Hassan – cu minaretul de 44 de metri, Piața Centrală Marocană cu tarabele de mirodenii, dar și Mausoleul lui Mohammed al-V-lea.

Farmecul tradițional marocan se simte cel mai bine în Marrakech, pământul lui Dumnezeu sau orașul roz, așa cum a fost supranumit de-a lungul timpului. Vechea Capitală Imperială se întinde spectaculos la poalele Munților Atlas și la mică distanță de deșertul Sahara, și a fost din cele mai vechi timpuri un oraș bogat și puternic datorită numeroaselor școli islamice și moschei.

După turul panoramic ce include Moscheea Koutoubia sau Palatul Bahia, te poți îndrepta spre Ouarzazate – poarta de intrare în deșert, pe care Europa Travel te invită să o descoperi opțional. Vizitează satele berbere din Munții Atlas și impresionantele castele de nisip și fortărețe din inima vastului deșert. Ca mai apoi să te relaxezi pe coasta Oceanului Atlantic, în Essaouira, oraș celebru pentru Medina Antică cu zidurile de apărare și construcțiile străvechi, ce face parte din UNESCO.

De Mădălina Isar

