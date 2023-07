(P) Cum arată topul celor mai populare atracții turistice din 2023

Sagrada Familia din Barcelona ocupă primul loc în topul celor mai populare atracții turistice din 2023, conform recenziilor de pe site-ul de profil Tripadvisor. Acest site a adunat recenziile publicate în ultimul an de oameni din toată lumea, iar Sagrada Familia ocupă primul loc în top 10 cele mai populare atracții.

Potrivit The Independent, Sagrada Familia a câștigat "lupta" cu Colosseum-ul din Roma și cu locuința lui Anne Frank din Amsterdam. Topul complet este următorul:

Sagrada Familia, Barcelona, Spania Colosseum, Roma, Italia Locuința Anne Frank, Amsterdam, Olanda Fântânile din Dubai, Dubai, EAU Empire State Building, New York City, SUA Musée d’Orsay, Paris, Franța Turnul Eiffel, Paris, Franța Fântânile Trevi, Roma, Italia Central Park, New York City, SUA Plaza de Espana, Sevilla, Spania

Prezentarea principalelor obiective turistice:

Sagrada Familia

Una dintre cele mai cunoscute clădiri ce poartă semnătura arhitectului Antoni Gaudi. Construcția impozantei catedrale a început pe 19 martie 1882, iar lucrările continuă și în prezent. La momentul morții lui Gaudi, în 1926, mai puțin de un sfert din construcție era finalizată. Totuși, se crede că în anii următori vor fi încheiate, prin donațiile oamenilor. Catedrala are o arhitectură cu totul spectaculoasă, în stil gotic, Art Nouveau și Modernista, iar în punctul maxim atinge o înălțime de 170 de metri. Face parte din patrimoniul UNESCO, iar anul trecut a fost vizitată de 3.781.845 de oameni.

Colosseum

Cel mai cunoscut obiectiv turistic din Roma, care atrage anual peste 6 milioane de turiști. Construcția sa a început în anul 72 după Hristos, iar în vremurile de glorie aici veneau chiar și 65 de mii de oameni la concursuri de gladiatori, spectacole publice ori drame bazate pe mitologia clasică. În prezent, o treime din Colosseum este încă în picioare, dar locul este cu adevărat spectaculos.

De departe, acesta este cel mai popular obiectiv turistic din Italia, lucru ce poate fi observat și din multitudinea de filme care au scene realizate aici, exemple fiind Jumper (2008), Spectre (2015) și The Fall (2006). Colosseumul a apărut și în jocuri video ca Assassin's Creed: Origins, Ryse: Sone of Rome și Asterix and the Power of the Gods. Desigur, nici producătorii de jocuri ca la aparate nu au omis acest obiectiv turistic fabulos, astfel că este unul dintre simboluri în sloturi precum Around the World (Endorphina) sau Gladiator (Playtech).

Locuința lui Anne Frank

Acest muzeu biografic din Amsterdam este dedicat lui Anne Frank, cea care s-a ascuns alături de familia sa și alți oameni de naziști în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Povestea sa a inspirat și apariția unor filme, care au contribuit la popularitatea muzeului. Acesta a fost inaugurat în mai 1960 și este foarte popular. De fapt, în Amsterdam, doar Rijksmuseum și Van Gogh Museum au mai mulți vizitatori. Anul trecut, Locuința lui Anne Frank a fost vizitată de aproape 900 de mii de oameni.

Fântânile din Dubai

Situate pe lacul artificial Burj Khalifa din Dubai, aceste fântâni sunt cu adevărat spectaculoase. Se întind pe o lungime de 275 de metri și apa poate ajunge până la o înălțime de 152 de metri. Costurile de construcție s-au ridicat la 218 milioane de dolari, iar inaugurarea a avut loc în 2009. Reprezintă cu siguranță un punct de atracție din Dubai, mai ales că ocazional se fac și show-uri cu drone.

Empire State Building

Un simbol al orașului New York. Empire State Building a fost inaugurată în 1931 și a fost cea mai înaltă clădire din lume până în 1970, la cei 443 de metri ai săi. Costurile de construcție au fost de peste 40 de milioane de dolari, ceea ce s-ar traduce în peste 600 de milioane de dolari în banii din zilele noastre.