Revelion cu un farmec aparte în Israel

Vacanța de iarnă este o bună oportunitate de a descoperi noi destinații, așa că pentru a te bucura de o experiență inedită, Israel este probabil cea mai bună opțiune în acest sens. Chiar dacă nu este în primul rând sufletul petrecerilor de Revelion, deși în ultimii ani valul mare de turiști a făcut ca și localnicii să se adapteze cerințelor, această țară este fără doar și poate un loc al explorării și al spiritualității, în descoperirea unor importante atracții biblice.

Acceptă invitația turoperatorului Europa Travel de a petrece un Revelion de neuitat, într-o destinație surprinzătoare de vacanță, care îți va descoperi mai multe despre o cultură deosebită, situri religioase istorice menționate în Biblie, dar și ruine antice romane și alte ruine arheologice care datează de mii de ani.

Ierusalim, atracția de top din Israel

Cea mai importantă destinație turistică din Israel, precum și orașul care găzduiește cele mai importante atracții ale țării, este cu siguranță Ierusalim, considerat a fi cu adevărat sufletul și nucleul Țării Sfinte. Unul dintre cele mai vechi orașe din lume, cunoscut și sub denumirea de „Orașul Păcii”, are o istorie tumultuoasă și violentă, fiind adesea atacată, distrus și asediat.

Orașul sfânt al celor trei mari religii, iudaism, creștinism și islamism, este împărțit în patru cartiere (evrei, creștini, armeni și musulmani) pe care le poți explora pe îndelete alături de Europa Travel. De la Via Dolorosa, unde poți călca pe urmele lui Isus care și-a purtat crucea spre drumul de răstignire, la Biserica Sfântului Mormânt, Zidul Plângerii sau cetatea medievală Turnul lui David, Ierusalimul are numeroase atracții de o mare diversitate.

Un revelion inedit pe urmele Mântuitorului

Orice zonă din Israel ai alege să explorezi, te va surprinde prin caracteristicile sale deosebite. Descoperă Galileea, cea de o frumusețe naturală răpitoare, cu lanțuri montane joase și plaje spectaculoase, sau Haifa, care te cucerește cu peisajele minunate ale Munților Carmel, dar și cu stațiunile moderne de pe coasta Mării Mediterane. Vizitează cosmopolitul Tel Aviv, încărcat cu numeroase muzee moderne ce îți prezintă istoria mai recentă a Israelului, și nu rata faimoasele orașe biblice și cele mai importante zone de interes ale lor, Bethleem, Nazaret, Capernaum sau Yardenit.

În plus, dincolo de toate aceste minunate descoperiri care îți vor umple zilele cu experiențe și locuri de neuitat, și noaptea de revelion este una deosebită în Israel. Chiar dacă Anul Nou evreiesc este sărbătorit în septembrie, foarte multe baruri, restaurante și cafenele vor organiza pe 31 decembrie cine tradiționale și petreceri în cele mai importante orașe. Cunoscut și sub denumirea de „Silvester”, de la sărbătoarea Bisericii Catolice a Sfântului Silvester, Episcopul Romei în timpul lui Constantin, Anul Nou va fi cu siguranță sărbătorit cum se cuvine în compania turiștilor și a localnicilor dornici de distracție, în circuitul de la Europa Travel.

De Geanina Ichim

Sursa foto: pixabay.com

Revelion 2019

